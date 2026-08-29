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मिलिए रेहान रोशन से, 20 की उम्र में ऋतिक रोशन के बेटे का म्यूजिक इंडस्ट्री में डेब्यू, जानें कहां से की संगीत की पढ़ाई

रेहान के म्यूजिक डेब्यू से सबसे पहले उनकी रोशन फैमिली को बहुत गर्व महसूस हो रहा है. रेहान के करियर की पहली शुरुआत से पूरा रोशन परिवार, दोस्त और करीबी रिश्तेदार के चेहरे पर बड़ी खुशी आ गई है. दिग्गज फिल्म डायरेक्टर राकेश रोशन ने पोते रेहान की एक तस्वीर शेयर उन्हें खूब प्यार और आशीर्वाद दिया है. राकेश ने पोते के नाम अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है, 'संगीत हमेशा से हमारे दिलों में बसा रहा है और अब आपको इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए देख रहा हूं. आगे बढ़ते रहिए रेहान मेरे बॉय'. इस पोस्ट को ऋतिक रोशन की सिंगर गर्लफ्रेंड सबा आजाद और संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त ने लाइक किया है.

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन के बड़े बेटे रेहान रोशन ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिससे उनकी स्टार फैमिली की आंखों में आंसू गए हैं और उनके स्टार पिता ऋतिक रोशन के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. दरअसल, रेहान ने अपनी फैमिली की संगीत की विरासत को आगे बढ़ाते हुए म्यूजिक इंडस्ट्री में डेब्यू कर लिया है. रेहान ने महज 20 साल की उम्र में अपना पहला गाना लॉन्च कर दिया है. रेहान का गाना यूट्यूब, स्पॉटिफाई और इंस्टाग्राम पर आ चुका है. रेहान ने अपना डेब्यू सॉन्ग 'दिस हेवनली प्लेस' अंग्रेजी भाषा में लॉन्च किया है. चलिए इस बीच जानते हैं रेहान रोशन के बारे में.

वहीं, ऋतिक ने भी अपने बेटे के नाम एक पोस्ट शेयर किया है. ऋतिक ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर बेटे का गाना शेयर कर उन्हें खूब आशीर्वाद दिया और लिखा, 'रे, तुम में जन्म से ही समझ है. मुझे आप पर बहुत भरोसा है'. इनके अलावा रेहान को उनकी मां सुजैन ने भी प्यार दिया है. सुजैन के बॉयफ्रेंड अर्सलन गोनी ने भी रेहान को प्यार भेजा है. रेहान की बुआ और एक्ट्रेस पश्मीना रोशन (म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन की बेटी) ने भी उन्हें खूब शुभकामनाएं दी हैं.

रेहान के बारे में

रेहान, सुपरस्टार ऋतिक रोशन और इंटीरियर डिजाइनर सुजैन खान के बड़े बेटे हैं, जिनका जन्म 28 मार्च 2006 को हुआ था. बॉस्टन जाने से पहले उन्होंने मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की. बॉस्टन में वे अभी बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक में स्टूडेंट हैं. यह कॉलेज संगीत की शिक्षा के लिए दुनिया के सबसे मशहूर संस्थानों में से एक है. परिवार और दोस्त उन्हें 'रे' कहकर बुलाते हैं. उनके छोटे भाई हृदान हैं.

रेहान का डेब्यू सॉन्ग

अपने डेब्यू सॉन्ग 'दिस हेवनली प्लेस' के साथ रेहान रोशन परिवार की तीन पीढ़ियों में ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं, जो पर्दे के पीछे काम करने वाले कंपोजर या किसी और की धुन पर लिप-सिंक करने वाले एक्टर के बजाय, खुद एक सिंगर-सॉन्गराइटर और परफॉर्मिंग म्यूजिशियन के तौर पर सामने आए हैं. 'दिस हेवनली प्लेस' इंग्लिश में है और इसका शांत, एकॉस्टिक म्यूजिक बताता है कि रेहान मेनस्ट्रीम बॉलीवुड प्लेबैक के बजाय सिंगर-सॉन्गराइटर बनने की ओर बढ़ रहे हैं. यह देखना अभी बाकी है कि यह गाना सिर्फ एक बार की कोशिश है या फिर उनके लंबे म्यूजिकल करियर की शुरुआत. बता दें, रेहान अभी भी एक स्टूडेंट हैं, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि जिस परिवार की म्यूजिकल विरासत दो पीढ़ियों से दूसरों की फिल्मों के लिए म्यूजिक बनाने तक ही सीमित थी, उस परिवार में रेहान का गिटार उठाना और खुद कैमरे के सामने आने से ऐसा लगता है, जैसे परिवार की म्यूजिकल परंपरा का एक चक्र पूरा हो गया है.

रेहान की फैमिली

फिल्म डायरेक्टर राकेश रोशन के पोते होने के नाते, रेहान ऐसे परिवार में बड़े हुए हैं, जो म्यूजिक चार्ट्स के बजाय सिनेमा के लिए ज्यादा मशहूर है. रेहान के दादाजी राकेश रोशन एक बेहतरीन फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर हैं और उनके पिता ऋतिक रोशन हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं. इसलिए, उनका म्यूजिकल डेब्यू परिवार की आम परंपरा से हटकर है. रेहान के दादा राजेश रोशन (राकेश रोशन के छोटे भाई) दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो डायरेक्टर भाई की तकरीबन फिल्मों में संगीत दे चुके हैं. इसमें ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कहो ना प्यार है' भी शामिल है. मजेदार बात यह है कि रोशन परिवार में एक्टिंग से ज्यादा संगीत की परंपरा रही है. रेहान के परदादा रोशन लाल नागरथ 1950 और 60 के दशक में बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार थे.