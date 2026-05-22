ETV Bharat / entertainment

कौन हैं मर्डर केस में दोषी हेमंत मोदी? अमिताभ बच्चन, आमिर खान और रणवीर सिंह संग कर चुके हैं काम

हेमंत को कथित तौर पर 25 जुलाई, 2014 को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 30 दिनों की पैरोल दी गई थी.

Who Is Hemant Modi
कौन हैं मर्डर केस में दोषी हेमंत मोदी? (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 22, 2026 at 5:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आमिर खान और रणवीर सिंह के साथ बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हेमंत मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया है. अभिनेता पैरोल तोड़ने के बाद 12 साल से फरार थे. 53 वर्षीय हत्या के दोषी हेमंत मोदी 2014 तक जेल में रहे. खबरों के अनुसार, क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया कि हेमंत 12 सालों से वॉन्टेड थे. इस दौरान उसने कई हिंदी फिल्मों में काम किया. वह फिल्म इंडस्ट्री में अलग-अलग पहचान के तहत काम करता था. पुलिस के मुताबिक, अभिनेता मुंबई में अभिनय के लिए आने से पहले पाटन और अन्य जगहों पर रहता था. आइए जानते हैं आखिर कौन हैं हेमंत मोदी.

कौन हैं हेमंत मोदी ?

पुलिस ने खुलासा किया कि हेमंत (हेमंत नागिंदास पुरुषोत्तमदास मोदी) पैरोल तोड़ने के बाद फरार रहने के दौरान फिल्मों में काफी एक्टिव और चर्चित करियर बनाए हुए था. उन्होंने बताया कि हत्या के दोषी ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान' में काम किया था, जिसमें आमिर खान मुख्य भूमिका में थे. यह भी कहा गया कि वह एक अन्य फिल्म का भी हिस्सा था. उसने रणवीर सिंह की जयेशभाई जोरदार में भी काम किया था.

हेमंत मोदी ने किस पहचान का इस्तेमाल किया?

हेमंत मोदी ने स्पंदन मोदी और उससे पहले ट्विंकल मुकुंद दवे के नामों से छिपकर काम किया. फरार रहने के दौरान, उन्होंने अधिकारियों से अपनी असली पहचान छुपाते हुए फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रूप से काम किया.

हेमंत मोदी 12 साल तक गिरफ्तारी से कैसे बचते रहे?

हेमंत मोदी ने नई पहचान अपनाकर, अहमदाबाद की यात्रा से बचकर और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर गिरफ्तारी से खुद को बचाए रखा. उन्होंने अपना फोन नंबर छिपाया और पाटन और मुंबई सहित कई जगहों पर रहे, जिससे उन्हें बिना किसी का ध्यान खींचे फिल्मों में काम जारी रखने में मदद मिली.

हेमंत मोदी का अपराध क्या था?

हेमंत मोदी को 2005 में नरेंद्र उर्फ ​​नैनो यशवंत कांबले की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था. उन्हें 2008 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसमें से उन्होंने पैरोल मिलने से पहले छह साल जेल में बिताए, जिसका उन्होंने कुछ ही समय बाद उल्लंघन किया.

इन फिल्मों में भी किया काम

इन फिल्मों के अलावा, मोदी अनुराग बसु की फिल्म 'मेट्रो इन दिनो' में भी नजर आए थे, जिसमें आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, फातिमा सना शेख और अन्य कलाकार थे. उन्होंने मोहनलाल की फिल्म 'एल2: एम्पुरान' में भी काम किया था. पुलिस ने आगे बताया कि अभिनेता ने 'वागले की दुनिया' और 'मेरे साई' जैसे टीवी शो में भी काम किया था. दरअसल, वह राजकुमार संतोषी और सनी देओल की फिल्म 'लाहोर 1947' से भी जुड़े थे.

हिंदी टीवी शो और फिल्मों में काम करने के अलावा, हेमंत ने 20 गुजराती फिल्मों और 17 गुजराती नाटकों में भी अभिनय किया है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हत्या के दोषी हेमंत ने मनोरंजन जगत में काम करते समय स्पंदन मोदी नाम का इस्तेमाल किया था. इससे पहले, उन्होंने ट्विंकल मुकुंद दवे नाम से अहमदाबाद में एक कॉर्पोरेट नौकरी हासिल की थी.

हेमंत मोदी के मामले के बारे में और जानकारी

बता दें कि हेमंत को कथित तौर पर 25 जुलाई, 2014 को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 30 दिनों की पैरोल दी गई थी. उन्हें 2005 में हुई नरेंद्र उर्फ ​​नैनो यशवंत कांबले की हत्या का दोषी ठहराया गया था. अभिनेता को 2008 में इसी मामले में दोषी पाया गया था. उन्हें, उनके भाई सचिन मोदी और पांच अन्य लोगों को कथित तौर पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. अभिनेता ने कथित तौर पर साबरमती केंद्रीय जेल और मेहसाना जेल में छह साल की सजा काटी. पैरोल तोड़ने के बाद अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने हेमंत को गिरफ्तार कर लिया.

ये भी पढ़ें:

FACT CHECK: कंगना रनौत ने गुपचुप रचा ली शादी? मंगलसूत्र पहने वायरल वीडियो का जानें पूरा सच

TAGGED:

HEMANT MODI
HEMANT MODI MURDER CONVICT
HEMANT MODI BOLLYWOOD CONNECTION
हेमंत मोदी
WHO IS HEMANT MODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.