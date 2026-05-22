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कौन हैं मर्डर केस में दोषी हेमंत मोदी? अमिताभ बच्चन, आमिर खान और रणवीर सिंह संग कर चुके हैं काम

कौन हैं मर्डर केस में दोषी हेमंत मोदी? ( ANI )

हैदराबाद: आमिर खान और रणवीर सिंह के साथ बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हेमंत मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया है. अभिनेता पैरोल तोड़ने के बाद 12 साल से फरार थे. 53 वर्षीय हत्या के दोषी हेमंत मोदी 2014 तक जेल में रहे. खबरों के अनुसार, क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया कि हेमंत 12 सालों से वॉन्टेड थे. इस दौरान उसने कई हिंदी फिल्मों में काम किया. वह फिल्म इंडस्ट्री में अलग-अलग पहचान के तहत काम करता था. पुलिस के मुताबिक, अभिनेता मुंबई में अभिनय के लिए आने से पहले पाटन और अन्य जगहों पर रहता था. आइए जानते हैं आखिर कौन हैं हेमंत मोदी. कौन हैं हेमंत मोदी ? पुलिस ने खुलासा किया कि हेमंत (हेमंत नागिंदास पुरुषोत्तमदास मोदी) पैरोल तोड़ने के बाद फरार रहने के दौरान फिल्मों में काफी एक्टिव और चर्चित करियर बनाए हुए था. उन्होंने बताया कि हत्या के दोषी ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान' में काम किया था, जिसमें आमिर खान मुख्य भूमिका में थे. यह भी कहा गया कि वह एक अन्य फिल्म का भी हिस्सा था. उसने रणवीर सिंह की जयेशभाई जोरदार में भी काम किया था. हेमंत मोदी ने किस पहचान का इस्तेमाल किया? हेमंत मोदी ने स्पंदन मोदी और उससे पहले ट्विंकल मुकुंद दवे के नामों से छिपकर काम किया. फरार रहने के दौरान, उन्होंने अधिकारियों से अपनी असली पहचान छुपाते हुए फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रूप से काम किया. हेमंत मोदी 12 साल तक गिरफ्तारी से कैसे बचते रहे? हेमंत मोदी ने नई पहचान अपनाकर, अहमदाबाद की यात्रा से बचकर और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर गिरफ्तारी से खुद को बचाए रखा. उन्होंने अपना फोन नंबर छिपाया और पाटन और मुंबई सहित कई जगहों पर रहे, जिससे उन्हें बिना किसी का ध्यान खींचे फिल्मों में काम जारी रखने में मदद मिली.