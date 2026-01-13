ETV Bharat / entertainment

कौन हैं हर्षा रिछारिया? चरित्र हनन का हवाला देकर आध्यात्मिक मार्ग छोड़ने का किया एलान

हर्षा रिछारिया कौन हैं, जिन्होंने चरित्र हनन और विरोध का हवाला देकर आध्यात्मिक मार्ग छोड़ने का एलान किया है. आइए जानते हैं.

Harsha Richhariya
हर्षा रिछारिया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 13, 2026 at 7:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: हर्षा रिछारिया एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हर्षा ने सोशल मीडिया के जरिए आध्यात्मिक मार्ग छोड़ने का एलान किया है. उनका कहना है कि जबसे उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का फैसला किया है, तब कई लोग उनका विरोध कर रहे हैं. जब इन सब चीजों से उनका मनोबल नहीं टूटा तो लोग उनका चरित्र हनन करने लगे. इन सब से परेशान होकर उन्होंने अब आध्यात्मिक मार्ग त्यागने का एलान किया है.

सोमवार, 12 जनवरी को हर्षा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान करने के बाद अपनी धार्मिक मार्ग को औपचारिक रूप से खत्म कर देंगी.

हर्षा ने कहा कि उन्हें लगभग एक साल से लगातार विरोध का सामना किया है. इस पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा, 'मैं कोई मां सीता नहीं हूं जो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी. एक साल से जितनी परीक्षा देनी थी, दे दी. अब बस बहुत हुआ.' उन्होंने कहा, 'इस स्नान के बाद, मैं अपनी ली हुई प्रतिज्ञा को खत्म कर दूंगी और अपने पुराने प्रोफेशन में लौट जाऊंगी.' आध्यात्मिक मार्ग छोड़कर अपनी जिंदगी में लौटने वाली हर्षा रिछारिया कौन है, क्यों वो इतनी चर्चा में हैं, चलिए जानते हैं...

हर्षा रिछारिया कौन है?
हर्षा रिछारिया पेशे से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पूर्व मॉडल और एंकर रह चुकी हैं. वे लंबे समय तक ग्लैमर और मीडिया की दुनिया से जुड़ी रहीं, लेकिन बाद में उन्होंने इस दुनिया से दूरी बनाते हुए आध्यात्मिक मार्ग की ओर रुख किया. वह खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता और 'हिंदू सनातन शेरनी' भी बताती हैं.

महाकुंभ में सामने आया हर्षा का नाम
महाकुंभ 2025 ने कई लोगों को पहचान मिली, जिनमें से एक नाम हर्षा का भी था. हर्षा रिछारिया पारंपरिक भगवा वस्त्र, रुद्राक्ष की माला और धार्मिक प्रतीकों के साथ महाकुंभ में नजर आई थी. उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी छाई रहती थी. महाकुंभ से मिली पहचान के बाद कई लोगों ने उन्हें साध्वी कहना शुरू कर दिया, जिससे उनकी पहचान और ज्यादा चर्चा में आ गई.

साध्वी पर हर्षा का स्पष्टीकरण
हर्षा रिछारिया ने सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया कि उन्होंने संन्यास नहीं लिया है और ना ही वे किसी अखाड़े या संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं. हर्षा ने बताया कि उन्होंने केवल मंत्र दीक्षा ली. वे अपनी आस्था और आध्यात्मिक अनुभवों को साझा कर रही थीं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हर्षा रिचहरिया ने बताया कि वह आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हैं.

विवाद और प्रतिक्रियाएं
पहचान मिलने के साथ-साथ हर्षा रिछारिया को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा. कुछ लोगों ने उनके पुराने ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े जीवन को लेकर सवाल उठाए, वहीं कुछ धर्म के नाम पर पैसा कमाने का आरोप भी लगाया. इन सब के बावजूद वह एक साल तक आध्यात्मिक मार्ग पर चलती रहीं.

हर्षा रिछारिया आज उन चेहरों में शामिल हैं, जो सोशल मीडिया के दौर में आस्था, पहचान और व्यक्तिगत चुनाव को लेकर बहस का विषय बन जाते हैं. वे न तो पारंपरिक अर्थों में साध्वी हैं और न ही केवल ग्लैमर की दुनिया की शख्सियत, बल्कि एक ऐसी महिला हैं, जिनकी यात्रा ने समाज में अलग-अलग प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

HARSHA RICHHARIYA
WHO IS HARSHA RICHHARIYA
HARSHA RICHHARIYA QUITS SPIRITUAL
हर्षा रिछारिया
WHO IS HARSHA RICHHARIYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.