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कौन हैं गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार?, जानिए कब-कैसे 'हीरो नंबर 1' संग जुड़ा हसीना का नाम?

कौन हैं गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार ( IANS )

कोमल रानी स्वर्णकार एक उभरती हुई अभिनेत्री हैं, जो बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की तैयारी कर रही हैं. गोविंदा की आगामी फिल्म 'रूपा' से जुड़ने से पहले वे मुख्यधारा के दर्शकों के बीच अनजान थीं. कोमल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नई हैं, लेकिन खबरों के अनुसार वे उत्तर प्रदेश से हैं. हालांकि, उनके निजी जीवन, शिक्षा और परिवार के बारे में जानकारी ज्यादा मौजूद नहीं है.

कोमल, जिन्हें रानी स्वर्णकार के नाम से भी जाना जाता है, को गोविंदा के साथ पब्लिकली देखे जाने के बाद उनसे जोड़ा जा रहा है. हालांकि, गोविंदा या कोमल दोनों में से किसी ने भी आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है. डेटिंग की खबरें अभी अटकलें ही हैं, तो आइए जानते हैं कोमल कौन है?

हैदराबाद: 'हीरो नंबर 1' गोविंदा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी समय से सुर्खियों में हैं. एक्टर का नाम उनकी को-एक्टर कोमल रानी स्वर्णकार के साथ खूब चर्चा में हैं. दोनों को लेकर इनके कथित प्रेम संबंध की बात की जा रही है.

कोमल की गोविंदा के साथ फिल्में

कोमल का गोविंदा के साथ जुड़ाव ही उनके अचानक चर्चा का विषय बनने का मुख्य कारण है. वह दिग्गज अभिनेता गोविंदा के साथ फिल्म 'रूपा' में मुख्य भूमिका निभाने वाली हैं, जिसे गोविंदा की बड़े पर्दे पर वापसी के हिस्से के रूप में पेश किया जा रहा है.

खबरों में कोमल का नाम गोविंदा की एक और आगामी फिल्म 'दुनियादारी' से भी जोड़ा जा रहा है. इसका मतलब है कि दर्शक इस न्यूकमर अभिनेत्री को दिग्गज अभिनेता के साथ एक से अधिक फिल्मों में देख सकते हैं.

कोमल को गोविंदा से क्यों जोड़ा जा रहा है?

यह सब तब शुरू हुआ जब गोविंदा और कोमल को हाल ही में मुंबई हवाई अड्डे पर एक साथ देखा गया।. उनकी मौजूदगी तुरंत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई, और खबरें कोमल को गोविंदा के निजी जीवन से जुड़ी अटकलों से जोड़ने लगीं.

इस घटना के समय ने भी ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि गोविंदा की शादी सुनीता आहूजा से हुई है. यह जोड़ा 1987 से शादीशुदा है और उनके दो बच्चे हैं, टीना और यशवर्धन.

हाल ही में सुनीता ने गोविंदा और कोमल के बारे में चल रही अटकलों पर भी प्रतिक्रिया दी. जब उनसे गोविंदा और कोमल की साथ में उपस्थिति के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने हिंदी में "विनाश काले विपरीत बुद्धि" कहकर जवाब दिया, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह इस स्थिति से नाखुश थीं.