कौन हैं मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बॉश?, मेक्सिको के लिए रचा इतिहास, यहां तक की पढ़ाई, इस बीमारी का हो चुकीं शिकार

हैदराबाद: मिस यूनिवर्स 2025 में भारत का सपना टूट चुका है. मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा प्रतियोगिता में टॉप 30 में जगह बनाने के बाद टॉप 12 में जगह बनाने में नाकाम रहीं. पूरे देश की नजर मनिका पर टिकी हुई थीं. मिस यूनिवर्स का खिताब भारत की झोली में तीन बार ही आया है. इसमें सबसे पहले सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज संधू कौर ने जीता है. इस बार राजस्थान की मनिका से बहुत उम्मीदें थीं, जो धराशयी हो गई. इस बार यह खिताब मिस मेक्सिको फातिमा बॉस की झोली में गया है. फातिमा को मिस यूनिवर्स 2025 के खिताब से नवाजा गया है. मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केजर थेलविग (डेनमार्क) ने फातिमा के सिर पर मिस यूनिवर्स 2025 का ताज सजाया.

कहां हुई थी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता?

आज 21 नवंबर को थाईलैंड के बैंकॉक स्थित नॉनथाबुरी के इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले हुआ था, जो भारतीय समानुसार सुबह 6.30 बजे शुरू हुआ था. इस कंपटीशन में फर्स्ट रनरअप थाईलैंड की वीना प्रावीनर, सेकेंड रनरअप वेनेजुएला की स्टेफनी अब्बासली, थर्ड रनर अप फिलीपींस की अतिसो मनालो और फोर्थ रनर अप कोटे डी आइवर की ओलविया यॉश रहीं.

भारत की सुंदरी मनिका विश्वकर्मा कहां हारी?

इसमें भारत की ओर से 22 साल की मनिका विश्वकर्मा शामिल थीं, जो टॉप 12 में जगह नहीं बना पाई थीं. फाइनल में चिली, कोलंबलिया, ग्वाडेलोप, क्यूबा, प्यूर्टो रिको, चीन, वेनेजुएला, फिलीपींस, माल्टा, थाईलैंड और कोट डी आइवर की सुंदरियों ने जगह बनाई थी. दुनिया भर के करीब 130 देशों से आई सुंदरियों ने इस प्रतिष्ठित खिताब के लिए मुकाबला किया

कौन हैं मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बॉश?

एजुकेशन

फातिमा बॉश फर्नांडेज मेक्सिको के सैंटियागो डे तेपा की रहने वाली हैं. उन्होंने यूनिवर्सिडैड इबेरोअमेरिकाना में फैशन और टेक्सटाइल डिजाइन की पढ़ाई की. बाद में बॉश ने आगे की पढ़ाई के लिए मिलान के नुओवा एकेडेमिया डि बेले आर्टी और अमेरिका के वर्मोंट स्थित लिंडन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की.

किसी बीमारी से जूझीं?

25 साल की मिस यूनिवर्स ने अपने स्कूल के दिनों में डिस्लेक्सिया और अटेंशन-डेफिसिट/हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (ADHD) से जूझने के अपने संघर्ष के बारे में पब्लिकली बताया था. वह मेक्सिको के तबास्को राज्य से मिस यूनिवर्स 2025 में इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए भेजी जाने वाली पहली महिला हैं, साथ ही यह खिताब जीतने वाली भी पहली महिला हैं.

जब फातिमा का कहा गया था 'मूर्ख'

इस महीने की शुरुआत में एक लाइव-स्ट्रीम प्री-पेजेंट मीटिंग में, मिस यूनिवर्स थाईलैंड की निदेशक नवात इत्साराग्रिसिल ने बॉश को सभी प्रचार सामग्री पोस्ट न करने के लिए सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी. मीटिंग में, नवात ने कथित तौर पर उन्हें 'मूर्ख' कहा, हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया है और जोर देकर कहा है कि उन्होंने असल में उन्हें 'नुकसान' पहुंचाने का आरोप लगाया था.