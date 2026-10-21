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Divya Vinekar Passes Away: कौन हैं दिव्या विनेकर? 40 की उम्र में हुआ निधन, आलिया भट्ट-विद्या बालन से था खास कनेक्शन

आलिया भट्ट के साथ दिव्या विनेकर ( ANI )

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या विनेकर का 19 अक्टूबर को निधन हो गया. उनकी दोस्त रोहिणी रामनाथन ने इस बात की पुष्टि की है. रोहिणी ने सोशल मीडिया के जरिए अचानक दिव्या के निधन की जानकारी दी.

रोहिणी ने 19 अक्टूबर को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिव्या विनेकर का एक आर्टिकल शेयर की और अपने दोस्त के निधन पर शोक जताया. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, एक एक्टर के रूप में पहचाने जाने की आपकी प्रबल इच्छा पूरी तो हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था.'

इससे पहले उन्होंने अपनी दोस्ट के साथ बिताए कुछ खास तस्वीरें पोस्ट की थी और उनके निधन की पुष्टि की. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'बहुत ही दुख के साथ मुझे आप सभी को यह बताना पड़ रहा है कि हमारी प्यारी डीवी आज हमें छोड़कर स्वर्ग सिधार गईं. यह सब बहुत अचानक हुआ. उनका परिवार और वे सभी लोग, जिनके जीवन को उन्होंने अपने प्यार से भर दिया था, इस कठिन समय से गुजर रहे हैं. प्लीज अभी उनसे कोई पूछताछ न करें.' उनकी दोस्त ने दिव्या के अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी देते हुए लिखा, 'बता दें कि यह 20 अक्टूबर को सुबह 10 बजे शिवाजी पार्क हिंदू श्मशान घाट में उनकी अंतिम विदाई हुई. आपकी बहुत याद आएगी. हमारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद. हम बहुत भाग्यशाली थे कि वे हमारे साथ थीं.' कौन हैं दिव्या विनेकर?