Divya Vinekar Passes Away: कौन हैं दिव्या विनेकर? 40 की उम्र में हुआ निधन, आलिया भट्ट-विद्या बालन से था खास कनेक्शन
आलिया भट्ट की डार्लिंग्स को-स्टार दिव्या विनेकर का निधन हो गया है. दिव्या का अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 1:43 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या विनेकर का 19 अक्टूबर को निधन हो गया. उनकी दोस्त रोहिणी रामनाथन ने इस बात की पुष्टि की है. रोहिणी ने सोशल मीडिया के जरिए अचानक दिव्या के निधन की जानकारी दी.
रोहिणी ने 19 अक्टूबर को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिव्या विनेकर का एक आर्टिकल शेयर की और अपने दोस्त के निधन पर शोक जताया. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, एक एक्टर के रूप में पहचाने जाने की आपकी प्रबल इच्छा पूरी तो हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था.'
इससे पहले उन्होंने अपनी दोस्ट के साथ बिताए कुछ खास तस्वीरें पोस्ट की थी और उनके निधन की पुष्टि की. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'बहुत ही दुख के साथ मुझे आप सभी को यह बताना पड़ रहा है कि हमारी प्यारी डीवी आज हमें छोड़कर स्वर्ग सिधार गईं. यह सब बहुत अचानक हुआ. उनका परिवार और वे सभी लोग, जिनके जीवन को उन्होंने अपने प्यार से भर दिया था, इस कठिन समय से गुजर रहे हैं. प्लीज अभी उनसे कोई पूछताछ न करें.'
उनकी दोस्त ने दिव्या के अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी देते हुए लिखा, 'बता दें कि यह 20 अक्टूबर को सुबह 10 बजे शिवाजी पार्क हिंदू श्मशान घाट में उनकी अंतिम विदाई हुई. आपकी बहुत याद आएगी. हमारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद. हम बहुत भाग्यशाली थे कि वे हमारे साथ थीं.'
कौन हैं दिव्या विनेकर?
दिव्या के लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, दिव्या विनेकर मुंबई की एक क्रिएटिव प्रोफेशनल थीं, जिन्होंने एक्टिंग, रेडियो, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और फ्रीलांस राइटिंग जैसे क्षेत्रों में काम किया था. उन्होंने किसी एक करियर रास्ते पर चलने के बजाय कई अलग-अलग तरीकों को आजमाया था. वे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थीं और अपनी हाज़िरजवाबी और लोगों से जुड़ने वाले कंटेंट के लिए जानी जाती थीं. उनके करियर में डिजिटल मार्केटिंग का काम भी शामिल था, जहां उन्होंने लगभग एक दशक बिताया. इसके बाद, 2018 के आसपास उन्होंने अपना पूरा ध्यान परफॉर्मिंग आर्ट्स की ओर लगा दिया.
आलिया और विद्या बालन से कनेक्शन
दिव्या 2022 में डार्क कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'डार्लिंग्स' में नजर आई थी. इस फिल्म में आलिया भट्ट और शेफाली शाह मुख्य भूमिकाओं में थीं. इस फिल्म में उन्होंने एक महिला कांस्टेबल का किरदार निभाया था. जसमीत के. रीन की निर्देशित यह फिल्म, एक मां और बेटी के मुश्किल रिश्तों के जरिए घरेलू हिंसा के मुद्दे को दिखाती है. कोविड-19 महामारी के दौरान दिव्या के लिए यह फिल्म उनकी एक्टिंग करियर में एक अहम पड़ाव साबित हुई.
इसके बाद वह 2022 की फिल्म 'जलसा' में भी दिखीं, जिसमें विद्या बालन और शेफाली शाह मुख्य भूमिकाओं में थीं. इस फिल्म में उन्होंने WRD की एक कर्मचारी का किरदार निभाया था. उनके अन्य प्रोजेक्ट्स में 'कुछ सपने अपने' (2024) शामिल है, जिसमें उन्होंने नीला की मौसी का किरदार निभाया था. इसके अलावा, वह 'माई फर्स्ट टाइम: जॉब इंटरव्यू' (2020) नाम के एक शॉर्ट प्रोजेक्ट में भी नजर आईं. फिल्मों और डिजिटल प्रोजेक्ट्स के अलावा, दिव्या ने प्रोफेशनल थिएटर में भी काम किया है. उनके स्टेज वर्क में 'पिंक इज द न्यू ब्लैक' नाम का प्रोडक्शन शामिल है.