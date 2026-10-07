ETV Bharat / entertainment

मिलिए फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाली इस 'देहाती' महिला से, प्रियंका चोपड़ा भी हुईं इंप्रेस, देखें वीडियो

'इंग्लिश विद देहाती मैडम' ( IANS )

हैदराबाद: मन में अगर कुछ करने की चाह हो तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती. कुछ कर गुजरने का जुनून इंसान को आसमान की ऊंचाईयों पर ले जाता है. ऐसा ही हो रहा है कुछ यशोदा लोधी के साथ. दरअसल, इन दिनों यशोदा फर्राटेदार इंग्लिश बोलने के चलते सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. वह 'इंग्लिश विद देहाती मैडम' नाम से सोशल मीडिया पर मशहूर हैं. यशोदा उस वक्त चर्चा में आ गईं जब हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर उनका एक वीडियो शेयर किया.

यशोदा के लिए यह अनएक्सपेक्टेड था. यह एक ऐसा पल था जो दर्शाता है कि अंग्रेजी सीखने के अपने शुरुआती दिनों से लेकर अब तक उन्होंने कितनी तरक्की की है. इंस्टाग्राम पर एक नए वीडियो में यशोदा ने बताया कि कैसे ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनास ने उनका वीडियो शेयर किया और इस भाव ने उनके लिए उस दिन को और भी खास बना दिया. उन्होंने कहा, 'दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि प्रियंका चोपड़ा जोनास मैम मेरा वीडियो अपनी स्टोरी पर शेयर करेंगी'. यशोदा को याद आया कि वह एक दिन पहले एक फार्म पर गई थी और वहा वीडियो शूट करने की सोच रही थी. जब वह रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके पति ने उसे फोन किया, जिसके बाद उसने आखिरकार वीडियो पूरा किया और पोस्ट कर दिया. बाद में उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रियंका ने इसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कर दिया. यशोदा ने बताया, 'यह पल कंटेंट क्रिएटर के लिए एक और महत्वपूर्ण है. उसी दिन इंस्टाग्राम पर मेरे 4 लाख फॉलोअर्स हो गए. जी हां दोस्तों, तो, कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक स्टोरी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए इसका बहुत महत्व है'. यशोदा ने कहा कि प्रियंका के इस नेक काम ने उन्हें याद दिलाया कि छोटे-छोटे प्रयास भी उन लोगों और जगहों तक पहुंच सकते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था. उन्होंने कहा, 'इसने मुझे याद दिलाया कि आप कभी नहीं जान सकते कि आपके छोटे-छोटे प्रयास आपको कहां तक ​​ले जा सकते हैं'. उन्होंने आगे कहा, 'खेतों में काम करने वाली एक गांव की लड़की से लेकर अपने छोटे से कंटेंट को उस शख्स तक पहुंचते देखना जिसे मैं बहुत सम्मान देती हूं. यह पल सचमुच बहुत खास है'.