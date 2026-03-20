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कौन हैं 'धुरंधर: द रिवेंज' में बड़े साहब का रोल करने वाला एक्टर, इन दमदार सीरीज में कर चुका है धमाका

कौन हैं 'धुरंधर: द रिवेंज' में बड़े साहब का रोल करने वाला एक्टर ( POSTER )

हैदराबाद: रणवीर सिंह स्टारर एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर:द रिवेंज' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा दिया है. फिल्म ने पहले ही दिन कमाई में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. 'धुरंधर:द रिवेंज' ने अपनी ओपनिंग डे की कमाई से बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी फिल्मों के ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 'धुरंधर:द रिवेंज' में रणवीर सिंह और बाकी सभी किरदार दर्शकों को खूब भा रहे हैं और सभी अपने-अपने रोल में जान डालते दिख रहे हैं. सोशल मीडिया फिल्म की तारीफों से भर चुका है. वहीं, दर्शकों में यह जानने की बेताबी ज्यादा थी कि फिल्म में बड़े साहब का रोल आखिर किसने निभाया है. अब जब बड़े साहब के रोल में सबका चेहरा सामने आ चुका है, तो अब यह भी जान लेते हैं कि इस सरप्राइजिंग रोल को किसने निभाया है.

कौन हैं 'बड़े साहब' का रोल करने वाला एक्टर?

फिल्म धुरंधर 2 में बड़े साहब का मतलब दाउद इब्राहिम से है. फिल्म के पहले पार्ट में बड़े साहब का बार-बार जिक्र हुआ था और लोग इस बात को जानने के लिए बेताब हो गए थे कि आखिर बड़े साहब कौन हैं और इस रोल को किसने किया है. बड़े साहब के रोल के लिए सलमान खान, इमरान हाशमी और यहां तक कि ऋतिक रोशन का भी नाम सामने आया था. लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद सामने आया कि बडे़ साहब का रोल करने वाले एक्टर का नाम दानिश इकबाल है. दानिश ने बड़े साहब के रोल में जान फूंक दी है. दानिश एक बेहतरीन एक्टर हैं. इससे पहले वह वेब-सीरीज संकल्प में दिखे थे. दानिश एक थिएटर आर्टिस्ट हैं और उन्होंने बहुत कम उम्र ही एक्टिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था. उन्होंने राजधानी दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 3 साल का एक्टिंग डिप्लोमा भी किया है.

लंदन से की पढ़ाई

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकलने के बाद दानिश को स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने लंदन में एक्टिंग में मास्टर्स किया. थिएटर के साथ-साथ रेडियो प्ले और वॉइस आर्टिस्ट का भी काम कर चुके हैं. दानिश के एक्टिंग करियर पर भी नजर डाले तो वह महारानी 2, द हंट, आखिरी सच और अरण्यक जैसी दमदार सीरीज में नजर आ चुके हैं. बात करें धुरंधर 2 की तो इसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन अहम रोल में दिख रही हैं.