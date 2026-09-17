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कौन हैं अनंत नाग? 50 साल 300 फिल्में, 5 बार जीता कर्नाटक स्टेट फिल्म अवार्ड, पद्म भूषण के बाद मिला दादासाहेब फाल्के पुरस्कार

2025 में अनंत नाग को भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था (IMAGE-IANS)

हैदराबाद: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता अनंत नाग को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सर्वोच्च सम्मान दादासाहेब फाल्के से सम्मानित किया जाएगा. बीते पांच दशक से वह भारतीय सिनेमा से जुड़े हैं. इस दौरान उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. उन्होंने कन्नड़ के अलावा हिंदी समेत कई भाषाओं में काम किया है. इंडियन सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें दादासाहेब फाल्के अवार्ड 2024 के लिए चुना गया है. उन्हें यह सम्मान आगामी 22 सितंबर 2026 को दिया जाएगा. बीते साल 2025 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. चलिए जानते हैं आखिर कौन हैं अनंत नाग, जो बीते 5 दशक बाद भी दर्शकों के लिए अंजान बने रहे.

अनंत नाग का जन्म 4 सितंबर 1948 को कर्नाटक में जिला उत्तरा स्थित भटकल तालुक के शिराली गांव में हुआ था. उनका पूरा नाम अनंत नागरकट्टे है. वह अधिकतर कन्नड़ सिनेमा में एक्टिव रहते हैं. उन्होंने कन्नड़ के अलावा हिंदी, तेलुगु, मलयालम, मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया है. वह थिएटर से एक्टिंग सीखकर आए हैं और फिर टीवी से सिनेमा तक में अपनी एक्टिंग का जादू चलाया है. अनंत नाग ने अपने फिल्मी करियर में कई तरह के किरदार निभाए और हर किरदार को उन्होंने पर्दे पर जीवंत कर दिया. उन्होंने गंभीर, सहज और पारिवारिक किरदारों में ऐसा अभिनय किया, जो दर्शकों के दिलो-दिमाग में छप गया.

फिल्मी करियर की शुरुआत?

अनंत नाग ने 25 साल की उम्र में फिल्म संकल्प (1973) से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था. वह ‘मुंगारु माले’, ‘गौरी गणेशा’, ‘मंथन’, ‘केजीएफ चैप्टर 1 और 2’, ‘गोधी बन्ना साधारण मायकट्टू’ जैसी चर्चित और सफल फिल्मों में काम कर चुके हैं. साल 2018 में रिलीज हुई रॉकिंग स्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर में उन्होंने आनंद इंगालई की भूमिका अदा की थी और इस फिल्म में वह नरेटर भी थे.

केजीएफ : चैप्टर 1 से उन्हें बड़ी पहचान मिली थी. साल 1980 में उन्हें फिल्म मिंचिना ओटा, 1986 में फिल्म होसा नीरू, 1987 में फिल्म अवस्थे और 1994 में फिल्म गंगव्वा गंगामाई के लिए बेस्ट एक्टर का कर्नाटक स्टेट फिल्म अवार्ड मिला था. साल 1974 में उन्होंने फिल्म सूर्या से हिंदी सिनेमा में दस्तक दी थी. हिंदी में वह माया और युवा फिल्म में भी काम कर चुके हैं. अनंत नाग के टीवी करियर की बात करें तो वह साल 1987 में हिंदी टीवी शो मालगुड़ी डेज में नजर आए थे. इसके अलावा वह गर्व, प्रीति इलाडा मेले, चिट्टे हेजे, लॉटरी और नित्योत्सवा में काम कर चुके हैं.