कौन हैं ग्लैमरस गर्ल अदिति हुंडिया? मिस इंडिया फाइनलिस्ट ने वर्ल्ड कप जीत पर लगाया ईशान किशन को गले, कॉजी तस्वीरें वायरल
अदिति हुंडिया मिस दिवा 2018 की विनर रह चुकी हैं और सोशल मीडिया पर उनकी एक से एक खूबसूरत तस्वीरें हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 9, 2026 at 12:23 PM IST
हैदराबाद: टीम इंडिया ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीत कर क्रिकेट की दुनिया में इतिहास रच दिया है. भारत पहली ऐसी टीम बन गई है, जिसने तीन बार टी 20 वर्ल्डकप जीता है. बीती 8 मार्च को भारत ने न्यूजीलैंड को फाइनल मुकाबले में 96 रनों से करारी हार दी. अब टीम इंडिया की जीत का जश्न पूरे देश में चल रहा है. इस जश्न के बीच मैदान में खिलाड़ियों का अपनों के साथ जीत का जश्न भी देखने लायक था. कोई अपनी फैमिली के साथ तो कई अपनी पत्नी के साथ इस ऐतिहासिक जीत का लुत्फ उठा रहा था. वहीं, हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड भी इस जीत की गवाह बनीं और मैदान में जमकर एन्जॉय करती दिखीं. इस बीच सबकी नजर टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन पर पड़ी. क्योंकि बीच मैदान उनकी गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया ने उन्हें बाहों में लिया और देखते ही देखते यह तस्वीर सोशल मीडिया पर छा गई, चलिए जानते हैं आखिर कौन हैं ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया.
Hardik Pandya with his girlfriend Mahieka Sharma and Ishan Kishan with his girlfriend Aditi Hundia having fun on the field pic.twitter.com/BGruZkdT3n— Dharm (@dhram00) March 9, 2026
A thread how Team India T20 World Cup 2026 champions celebrate the glorious Victory with their family & love once, Watch Full.— CricPal (@AnupPalAgt) March 9, 2026
1. Ishan Kishan with his GF Aditi Hundia, now Ishan Kishan officially announced it in his Instagram post. pic.twitter.com/BPa0kJFgfc
No way ishan kishan kissed his gf in front of 1 lakh 32 thousand people 😭❤️ pic.twitter.com/aJCbVB9IEM— Amar💫 (@KUNGFU_PANDYA_0) March 9, 2026
रोमांटिक फोटो वायरल
अदिति हुंडिया टीम इंडिया की जीत के बाद सीधा मैदान में पहुंचीं और ईशान किशन को गले लगाया. दोनों के किस करने की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं. दोनों की इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. इसी दौरान हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा भी मैदान में जमकर डांस कर रही थीं. बात करें अदिति हुंडिया की तो वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक ग्लैमरस गर्ल हैं.
कौन हैं आदिति हुंडिया?
अदिति हुंडिया एक मॉडल हैं और साल 2017 में फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट रह चुकी हैं. इसके बाद उन्होंने साल 2018 में मिस दिवा का खिताब अपने नाम किया था. अदिति जयपुर की रहने वाली हैं. उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से बीबीए की डिग्री ली है. बिजनेस की पढ़ाई के दौरान उन्होंने मॉडलिंग और फैशन को करियर बनाया. फिलहाल वह एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और अपना खुद का फैशन लेबल लॉन्च करने वाली हैं. वह इंस्टाग्राम पर खूब एक्टिव हैं, यहां उन्हें 3 लाख से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं. इंस्टाग्राम पर उनकी एक से एक खूबसूरत तस्वीरें हैं.
कब शुरू हुई थी लव स्टोरी?
ईशान और अदिति साल 2019 में आईपीएल के दौरान चर्चा में आए थे. अदिति को यहां ईशान के लिए बार-बार चियर करते हुए देखा गया था, लेकिन अब जब खुद अदिति ने वर्ल्ड कप जीत के बाद पूरी दुनिया के सामने ईशान को गले लगाया, तो उनके प्यार पर पक्की मुहर लग गई. बता दें, अदिति उम्र में ईशान से 2 साल बड़ी हैं. ईशान 27 तो अदिति 29 साल की हैं. लेकिन दोनों को जोड़ी साथ में बहुत सुंदर लग रही है. अदिति एक मॉडल हैं, लेकिन खूबसूरती में वह बड़ी-बड़ी हीरोइनों को टक्कर दे रही हैं. अब फैंस की नजर इस पर टिकी है कि यह दोनों कब शादी करते हैं.