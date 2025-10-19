ETV Bharat / entertainment

'120 बहादुर' के किस सीन ने किया डायरेक्टर रजनीश घई को इमोशनल, आंखों में आ गए थे आंसू, जानें

'120 बहादुर' ( POSTER )

हैदराबाद: वॉर ड्रामा फिल्म 120 बहादुर इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है. यह टीजर, जो लेजेंडरी लता मंगेशकर जी की जयंती पर रिलीज किया गया था, को पूरे देश में दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म बहादुर भारतीय सैनिकों की वीरता को पेश करने वाली है, लेकिन डायरेक्टर के लिए इस विषय के साथ न्याय करना इमोशनल तौर से चुनौतीपूर्ण सफर रहा. ऐसे में डायरेक्टर रजनीश ‘रेज़ी’ घई ने उस खास पल के बारे में खुलकर बात की है जिसने उन पर गहरा असर डाला है. जब उनसे पूछा गया कि क्या शूटिंग के दौरान कोई ऐसे सीन थे जिन्होंने आप या क्रू पर गहरा भावनात्मक प्रभाव डाला, डायरेक्टर रजनीश घई ने कहा, 'अगर आप इस लड़ाई के बारे में जानते हैं, तो 120 में से ज़्यादातर लोग इस लड़ाई में लड़ते हुए मारे गए, इसलिए हमने कई सीन शूट किए हैं जहां, एक-एक करके हम उन्हें खोते जाते हैं और ये सीन इतने भावुक तरीके से सामने आए कि जब मैं इन्हें एडिट में देख रहा था, तो एक-दो बार मेरी आँख में भी आंसू आ गए, मुझे लगता है कि इसका भावनात्मक हिस्सा दिल के सही तार छूता है'.