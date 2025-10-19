ETV Bharat / entertainment

'120 बहादुर' के किस सीन ने किया डायरेक्टर रजनीश घई को इमोशनल, आंखों में आ गए थे आंसू, जानें

120 बहादुर: डायरेक्टर के लिए इस विषय के साथ न्याय करना इमोशनल तौर से चुनौतीपूर्ण सफर रहा.

120 Bahadur
'120 बहादुर' (POSTER)
हैदराबाद: वॉर ड्रामा फिल्म 120 बहादुर इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है. यह टीजर, जो लेजेंडरी लता मंगेशकर जी की जयंती पर रिलीज किया गया था, को पूरे देश में दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म बहादुर भारतीय सैनिकों की वीरता को पेश करने वाली है, लेकिन डायरेक्टर के लिए इस विषय के साथ न्याय करना इमोशनल तौर से चुनौतीपूर्ण सफर रहा. ऐसे में डायरेक्टर रजनीश ‘रेज़ी’ घई ने उस खास पल के बारे में खुलकर बात की है जिसने उन पर गहरा असर डाला है.

जब उनसे पूछा गया कि क्या शूटिंग के दौरान कोई ऐसे सीन थे जिन्होंने आप या क्रू पर गहरा भावनात्मक प्रभाव डाला, डायरेक्टर रजनीश घई ने कहा, 'अगर आप इस लड़ाई के बारे में जानते हैं, तो 120 में से ज़्यादातर लोग इस लड़ाई में लड़ते हुए मारे गए, इसलिए हमने कई सीन शूट किए हैं जहां, एक-एक करके हम उन्हें खोते जाते हैं और ये सीन इतने भावुक तरीके से सामने आए कि जब मैं इन्हें एडिट में देख रहा था, तो एक-दो बार मेरी आँख में भी आंसू आ गए, मुझे लगता है कि इसका भावनात्मक हिस्सा दिल के सही तार छूता है'.

उन्होंने आगे कहा, 'ये सीन शूट करने में भी सबसे मुश्किल थे, और जब आप खुद इसे महसूस कर रहे होते हैं और सीन असल में अच्छे निकलते हैं, तो ये आपको गहराई से छू जाते हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि मैं इस फिल्म के भावनात्मक हिस्से पर सच में गर्व महसूस करता हूं, ये पूरी फिल्म में चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने उन लम्हों को सही तरीके से पकड़ा है। लड़कों के बीच की दोस्ती भी बहुत ही खूबसूरती से सामने आई हैं'.

फिल्म '120 बहादुर' 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 भारतीय सैनिकों के असाधारण साहस को बयान करती है, जिन्होंने 1962 के वॉर के दौरान रेजांग ला की लड़ाई लड़ी थी। फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह भाटी, पीवीसी की भूमिका निभाई है, जिन्होंने अपने जवानों के साथ मिलकर भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक में हर मुश्किल का सामना किया था, ऐसे बता दें कि इस फिल्म के दिल में एक दमदश पंक्ति गूंजती है, 'हम पीछे नहीं हटेंगे'.

इस फिल्म का डायरेक्शन रजनीश घई ने किया है, और इसे रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट), और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़) ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. फ़िल्म 120 बहादुर 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

