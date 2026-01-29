ETV Bharat / entertainment

21 साल बाद कहां हैं सिंगर काजी तौकीर?, 'फेम गुरुकुल' में दी थी अरिजीत सिंह को मात, 'अफगान जलेबी' गाने में आए थे नजर

काजी तौकीर और अरिजीत सिंह आज भी पक्के दोस्त हैं और सोशल मीडिया पर एक-दूजे से बात करते हैं.

Where is Fame Gurukul Winner Singer Qazi Touqeer
21 साल बाद कहां हैं काजी तौकीर (Poster/Getty Image)
Published : January 29, 2026 at 2:26 PM IST

Published : January 29, 2026 at 2:26 PM IST

हैदराबाद: सिंगर अरिजीत का प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का फैसला उनके फैंस को अंदर से तोड़ चुका है. अरिजीत के फैंस इस बात को कभी भी हजम नहीं कर पाएंगे. अरिजीत सिंह बीते एक दशक से भी ज्यादा समय से अपने गानों से लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे, लेकिन उनकी सिंगिंग का सफर साल 2005 में ही शुरू हो गया था. अरिजीत ने साल 2005 में सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल में भाग लिया था. वह इस शो के विजेता तो नहीं बन पाए, लेकिन सिंगिंग लाइन के बेताज बादशाह जरूर बन गए. वहीं, इस शो के विजेता काजी तौकीर थे, जिन्हें आज कोई भी नहीं जानता है. चलिए जानते हैं आखिर कहां हैं काजी तौकीर और क्या करते हैं?

कहां अरिजीत सिंह को मात देने वाला सिंगर

अरिजीत फेम गुरुकुल शो के टॉप 5 में भी जगह नहीं बना पाए थे और इस शो के विनर काजी तौकीर-रूपरेखा बनर्जी थे. इस शो में 16 कंटेस्टेंट थे, जिन्हें हराकर काजी ने बाजी मारी थी. लेकिन आज उन्हें कोई भी नहीं जानता है. साल 2005 में कुछ सिंगिंग प्रोजेक्ट करने के बाद वह अपने घर कश्मीर चले गए. घर जाने से पहले वह साल 2009 में वह टीवी रियलिटी शो सरकार की दुनिया में दिखे थे

सॉन्ग अफगान जलेबी से भी नहीं मिली पहचान

सैफ अली खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म फैंटम के आइटम सॉन्ग अफगान जलेबी में काजी को देखा गया था. गाने में कैटरीना कैफ संग नजर आ रहे सिंगर काजी तौकीर ही हैं. लेकिन दुख की बात यह है किसी का भी इन पर ध्यान नहीं गया.

अब क्या करते हैं काजी तौकीर?

काजी तौकीर शो जीतने के कुछ साल बाद ही अपने घर कश्मीर लौट गए. यहां वह इवेंट में गाना गाते हैं. अपने शो के वीडियो काजी इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते रहते हैं. काजी को इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज्यादा फैंस फॉलो करते हैं. काजी के इंस्टा अकाउंट पर उनके शो के वीडियो ही नजर आएंगे. एक वीडियो में वह सिंगर अरिजीत सिंह से बात करते दिख रहे हैं. काजी और अरिजीत की यह बात साल 2024 में हुई थी. वीडियो में देखेंगे कि अरिजीत और काजी वीडियो कॉल पर हाल चाल ले रहे हैं. अरिजीत सिंह को शो में हराने वाले सिंगर काजी को आज कोई भी नहीं जानता है और अरिजीत आज एक सिंगिंग आइकन बन गए हैं.

