जब बुरे फंसे थे धर्मेंद्र, डायरेक्टर ने धोखे से शूट किए ऐसे सीन, देखते ही भड़के फैंस, आगबबूला हुए सनी देओल ने की थी निर्देशक की पिटाई
आज से तकरीबन 24 साल पहले इस डायरेक्टर ने धर्मेंद्र के साथ धोखे से गलत सीन शूट किये थे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2025 at 4:21 PM IST|
Updated : November 13, 2025 at 4:29 PM IST
हैदराबाद: धर्मेंद्र का फिल्मी करियर शानदार है और वह आज भी सिनेमा में एक्टिव हैं. धर्मेंद्र की अपकमिंग फिल्म इक्कीस आगामी 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो रही है. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं. धर्मेंद्र की तरह उनके दोनों बेटे सनी और बॉबी भी स्टार हैं. 90 के दशक में दोनों भाईयों ने सिनेमा में गदर मचा दिया था और अब लंबे अरसे बाद दोनों भाई फिर बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं. बात करेंगे धर्मेंद्र और सनी देओल के एक ऐसे किस्से की, जो एक फिल्म से जुड़ा है. किस्सा यह था कि सनी ने पिता धर्मेंद्र से धोखे से गलत करवाने पर इस डायरेक्टर की पिटाई कर दी थी.
इस डायरेक्टर ने किया खुलासा
इस बात का खुलासा सलमान खान की फिल्म दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने अपने हालिया इंटरव्यू में किया है. अभिनव ने बताया कि फिल्म दबंग में सलमान खान के पिता के रोल के लिए पहले धर्मेंद्र को चुना गया था. डायरेक्टर ने बताया, पहले हम धर्मेंद्र जी को फिल्म में ले रहे थे. उन्होंने कहा, 'मैं धर्मजी से एक बार मिला और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बोला बेटा कुछ अच्छा होगा, तो ही देना मुझको, बताना नहीं, तो मैं डर गया था, क्योंकि एक किस्सा वायरल हो रहा था कि धर्मेंद्र जी से किसी ने फिल्म में गलत रोल करवा लिया, कांति शाह ने, उनकी सनी देओल ने पिटाई कर दी थी, फिर सलमान ने कहा कि विनोद खन्ना सर को ले लेते हैं'.
किसने किया था धर्मेंद्र के साथ धोखा
दरअसल, कांति शाह ने एक बी ग्रेड फिल्म में धोखे से धर्मेंद्र के रेप सीन शूट कर दिये थे, जिसके बाद बॉलीवुड में हंगामा मच गया था. इस फिल्म का नाम आज का गुंडा था. कांति शाह ने धर्मेंद्र के साथ धोखे से एडल्ट सीन शूट कर लिए थे, लेकिन इस बारे में धर्मेंद्र को नहीं पता था, फिल्म के सीन में धर्मेंद्र को शरीर पर तेल लगवाकर घुड़सवारी करनी थी. डायरेक्टर ने जानबूझकर कैमरे का फोकस सिर्फ धर्मेंद्र के चेहरे पर रखा और इस सीन को एडल्ट बनाने के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया और धर्मेंद्र के सीन से मिक्स कर दिया. धर्मेंद्र को इसके बारे में कुछ नहीं पता था. जब फिल्म रिलीज हुई तो धर्मेंद्र के फैंस के साथ-साथ सनी देओल का भी माथा खराब हो गया. इसके बाद सनी ने कांति शाह को फोन किया और अपने ऑफिस बुलाया. सनी ने कांति शाह को जमकर पीटा और फिल्म से पिता धर्मेंद्र के सीन हटवाए.
घर पर आराम कर रहे धर्मेंद्र
बता दें, धर्मेंद्र अस्पताल से ठीक होकर अब अपने घर जा चुके हैं. दिग्गज अभिनेता अब घर पर अपनी फैमिली के बीच हैं. बीते कुछ समय पहले तबीयत बिगड़ने के चलते धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस बीच धर्मेंद्र की निधन की खबरें भी चलने लगीं. जब फैमिली की ओर से स्टेटमेंट आया तो, पता चला दिग्गज स्टार की मौत की खबर महज अफवाह है. इस पर धर्मेंद्र की फैमिली खूब गुस्सा हुईं और सोशल मीडिया पर आकर बताया कि एक्टर ठीक हो रहे हैं. वहीं, धर्मेंद्र के अस्पताल से घर आने के अगले दिन सनी अपने घर के बाहर आए और पैप्स के सामने अफवाहों पर अपना गुस्सा जाहिर किया.