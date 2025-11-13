ETV Bharat / entertainment

जब बुरे फंसे थे धर्मेंद्र, डायरेक्टर ने धोखे से शूट किए ऐसे सीन, देखते ही भड़के फैंस, आगबबूला हुए सनी देओल ने की थी निर्देशक की पिटाई

सनी देओल और धर्मेंद्र ( IANS )