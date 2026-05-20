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WATCH: जब 24 साल पहले शाहरुख खान ने हिंदू रीति-रिवाज से किया था प्रोडक्शन हाउस का उद्घाटन, वीडियो देख फैंस खुश

शाहरुख खान ( IANS )

हैदराबाद: शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट' के उद्घाटन के मौके पर आर्यन खान और सुहाना के साथ हिंदू पूजा करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो ने अपनी आध्यात्मिक गर्माहट से लोगों का दिल जीत लिया है. फैंस इसे इस सुपरस्टार की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस करने का सबसे खूबसूरत पलों में से एक बता रहे हैं. इस वीडियो को एल ब्लॉगर ने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है. वीडियो में शाहरुख को आर्यन और सुहाना के साथ जमीन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जबकि एक पंडित पारंपरिक पूजा-अर्चना करवा रहे हैं. उनके हाथों में कलावा (रक्षा सूत्र) बंधवाते हुए देखा जा सकता है. गौरी खान भी पास ही बैठी नजर आ रही हैं, जिससे यह पल बेहद खास हो जाता है. क्लिप में, शाहरुख हाथ जोड़कर रस्मों में हिस्सा लेते दिख रहे हैं, जबकि उनके बच्चे चुपचाप इस समारोह को देख रहे हैं. जिस बात ने फैंस के दिलों को सबसे ज्यादा छुआ है, वह है शाहरुख का शांत और सम्मानजनक अंदाज़, जिसमें वह पूजा में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं.