WATCH: जब 24 साल पहले शाहरुख खान ने हिंदू रीति-रिवाज से किया था प्रोडक्शन हाउस का उद्घाटन, वीडियो देख फैंस खुश
शाहरुख खान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के उद्घाटन के मौके पर बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 20, 2026 at 4:28 PM IST
हैदराबाद: शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट' के उद्घाटन के मौके पर आर्यन खान और सुहाना के साथ हिंदू पूजा करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो ने अपनी आध्यात्मिक गर्माहट से लोगों का दिल जीत लिया है. फैंस इसे इस सुपरस्टार की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस करने का सबसे खूबसूरत पलों में से एक बता रहे हैं.
इस वीडियो को एल ब्लॉगर ने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है. वीडियो में शाहरुख को आर्यन और सुहाना के साथ जमीन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जबकि एक पंडित पारंपरिक पूजा-अर्चना करवा रहे हैं. उनके हाथों में कलावा (रक्षा सूत्र) बंधवाते हुए देखा जा सकता है.
गौरी खान भी पास ही बैठी नजर आ रही हैं, जिससे यह पल बेहद खास हो जाता है. क्लिप में, शाहरुख हाथ जोड़कर रस्मों में हिस्सा लेते दिख रहे हैं, जबकि उनके बच्चे चुपचाप इस समारोह को देख रहे हैं. जिस बात ने फैंस के दिलों को सबसे ज्यादा छुआ है, वह है शाहरुख का शांत और सम्मानजनक अंदाज़, जिसमें वह पूजा में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं.
सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स ने अभिनेता की इस बात के लिए तारीफ की कि वह हमेशा अलग-अलग धर्मों और परंपराओं का सम्मान करते हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. उनके साथ काम करने वाले लोगों के साथ उनका व्यवहार बहुत ही विनम्र और जमीन से जुड़ा हुआ होता है. वह महिलाओं का सम्मान करते हैं. इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हम उनके साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं. एसआरके सिर्फ एक ग्लोबल सुपरस्टार ही नहीं, बल्कि एक 'भावना' हैं.'
एक दूसरे यूजर ने लिखा है, 'मैं हमेशा से जानता था कि शाहरुख खान एक आध्यात्मिक इंसान हैं, जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और इंसानियत को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं. इसीलिए मुझे लगता है कि वह सचमुच एक जीवंत आत्मा हैं.' एक और ने लिखा है, 'सचमुच एक खूबसूरत पल. वाकई एक ग्रेट सुपरस्टार. किंग हमेशा दिलों के राजा रहेंगे.'
आज, जब रेड चिलीज बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में से एक है, तो यह पुराना पल और भी खास लगता है. यह उस स्टूडियो की शुरुआत को दिखाता है, जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा में एक बड़ी ताकत बनने वाला था.