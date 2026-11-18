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रॉबर्ट पैटिनसन का 'जेम्स बॉन्ड' बनने का सच हुआ 14 साल पुराना सपना, जानें 5 एक्टर्स में से डायरेक्टर ने उन्हें ही क्यों चुना

रॉबर्ट पैटिनसन ( IANS )

हैदराबाद: हाल ही में हॉलीवुड से बड़ी खबर यह आई कि रॉबर्ट पैटिनसन अगले जेम्स बॉन्ड बनेंगे. अमेजन एमजीएम स्टूडियोज ने रॉबर्ट का फर्स्ट लुक शेयर कर इस खबर पर पक्की मुहर लगाई और खबर दुनियाभर में आग की तरह फैल गई. अब बस दर्शकों को इंतजार है कि जेम्स बॉन्ड सीरीज की 26वीं फिल्म कब तक बड़े पर्दे पर आएगी. इधर, सिनेमाई दुनिया में एक ही नाम गूंज रहा है और वो है रॉबर्ट पैटिनसन. ट्विलाइट एक्टर बॉन्ड सीरीज के 7वें एक्टर होंगे, जो जेम्स बॉन्ड का रोल करने जा रहे हैं. इस बीच उनका एक 14 साल पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक्टर से जेम्स बॉन्ड बनने पर सवाल किया गया था. चलिए जानते हैं आखिर क्या बोले थे रॉबर्ट पैटिनसन.

14 साल पहले पूछा गया सवाल