रॉबर्ट पैटिनसन का 'जेम्स बॉन्ड' बनने का सच हुआ 14 साल पुराना सपना, जानें 5 एक्टर्स में से डायरेक्टर ने उन्हें ही क्यों चुना
रॉबर्ट पैटिनसन बॉन्ड सीरीज के 7वें एक्टर होंगे, जो सीक्रेट जासूस का किरदार करने जा रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 5:08 PM IST
हैदराबाद: हाल ही में हॉलीवुड से बड़ी खबर यह आई कि रॉबर्ट पैटिनसन अगले जेम्स बॉन्ड बनेंगे. अमेजन एमजीएम स्टूडियोज ने रॉबर्ट का फर्स्ट लुक शेयर कर इस खबर पर पक्की मुहर लगाई और खबर दुनियाभर में आग की तरह फैल गई. अब बस दर्शकों को इंतजार है कि जेम्स बॉन्ड सीरीज की 26वीं फिल्म कब तक बड़े पर्दे पर आएगी. इधर, सिनेमाई दुनिया में एक ही नाम गूंज रहा है और वो है रॉबर्ट पैटिनसन. ट्विलाइट एक्टर बॉन्ड सीरीज के 7वें एक्टर होंगे, जो जेम्स बॉन्ड का रोल करने जा रहे हैं. इस बीच उनका एक 14 साल पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक्टर से जेम्स बॉन्ड बनने पर सवाल किया गया था. चलिए जानते हैं आखिर क्या बोले थे रॉबर्ट पैटिनसन.
14 साल पहले पूछा गया सवाल
दरअसल, वायरल वीडियो साल 2012 का है, जिसमें रॉबर्ट पैटिनसन से पूछा जाता है, 'क्या वो कभी जेम्स बॉन्ड बनना चाहेंगे? बता दें, उस दौरान जेम्स बॉन्ड की विरासत डैनियल क्रैग संभाल रहे थे. एक्टर ने इस सवाल के जवाब में कहा था, 'लोग मुझसे यह सवाल बार-बार पूछ रहे हैं, जबकि सिनेमघरों में पहले से ही जेम्स बॉन्ड को देखा जा रहा है. मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि मैं कभी नहीं बनना चाहूंगा, हां, मुझे जेम्स बॉन्ड बनना पसंद है.'
Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp— James Bond (@007) November 16, 2026
14 साल बाद सच हुआ सपना
अब जाकर पैटिनसन की यह ख्वाहिश पूरी हुई है. जेम्स बॉन्ड की 26वीं फिल्म में वह सीक्रेट जासूस के रोल में नजर आएंगे. फिल्म साल 2028 में रिलीज होगी. फिल्म की बाकी स्टारकास्ट से अभी पर्दा नहीं हटाया गया है. फिल्म का निर्देशन डेनिस विलेन्यूवे कर रहे हैं. 26वीं बॉन्ड की कहानी स्टीवन नाइट लिख रहे हैं. डेनियल क्रैग स्टारर पिछली जेम्स बॉन्स फिल्म नो टाइम टू डाई 2021 में रिलीज हुई थी और पूरे सात साल बाद बॉन्ड सीरीज की अगली कड़ी आ रही है. पैटिनसन के फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. बता दें, रॉबर्ट मिकी 17, ट्विलाइट, ड्यून, बैटमैन, द ओडिसी और द ड्रीम जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. कहा जाता है कि वह हर तरह के रोल करने में एक्सपर्ट हैं.
डायरेक्टर ने रॉबर्ट पैटिनसन को क्यों चुना?
पैटिंसन को उन पांच एक्टर्स में से चुना गया जिन्होंने सेट पर पूरे कॉस्ट्यूम में तीन सीन किए थे. अमेजन के फाउंडर और चेयरमैन जेफ बेजोस, जो इस प्रोसेस में शामिल थे, ने कहा कि पैटिंसन के स्क्रीन टेस्ट से यह फैसला साफ हो गया, भले ही शुरू में एक कम जाने-माने एक्टर को पसंद किया गया था. पैटिनसन अब अमेजन एमजीएम स्टूडियोज के तहत पहली बॉन्ड फिल्म को लीड करेंगे. विलेन्यूवे ने एक इंटरव्यू में बताया कि बॉन्ड का रोल करने वाले एक्टर को न सिर्फ एक जासूस के तौर पर बल्कि एक हत्यारे के तौर पर भी भरोसेमंद होना था. खतरे को दिखाने की काबिलियत जरूरी थी.
उन्होंने कहा, 'मुझे यकीन करना होगा कि यह आदमी एक किलर है, क्योंकि बॉन्ड एक जासूस से ज्यादा एक हत्यारा है. मुझे उसकी आंखों में उस तरह का गुस्सा चाहिए. हर किसी में ऐसा गुस्सा नहीं होता'.
उन्होंने आगे कहा, 'मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसमें बेबाक अंदाज हो, कोई ऐसा जिसके कमरे में आते ही सब कुछ उसके आस-पास खिंचने लगे, उस तरह का मजबूत करिश्मा हो और जिसमें बहुत ज्यादा सेंसुअलिटी भी हो और लोग ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हों जिसका डार्क ह्यूमर हो, कोई ऐसा जिसे गहरी गंदगी में रहने में मजा आता हो, कोई ऐसा जो खतरे में हाथ डालने से न डरता हो. मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मजबूत हो, मस्कुलर हो, कोई ऐसा जो एक फोर्स हो और बेशक, कोई ऐसा जिसकी आंखों में गहरी इंटेलिजेंस हो, कोई ऐसा जो हमेशा हमसे आगे रहता हो'. इससे जाहिर होता है कि डायरेक्टर को रॉबर्ट में ये सारी खूबियां दिखीं, जिसके बाद उन्हें इस वर्ल्ड पॉपुलर सीरीज के लिए चुना गया.