ETV Bharat / entertainment

जब दिलीप कुमार के घर में बिना इजाजत घुस गए थे धर्मेंद्र, 'ट्रेजडी किंग' का हो गया था बुरा हाल, चिल्लाकर...

धर्मेंद्र उस वक्त में दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन थे और इसलिए वह ट्रेजडी किंग के घर में घुस गये थे.

Dharmendra and dilip kumar
धर्मेंद्र और दिलीप कुमार (IANS/ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 10, 2025 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: वेटरन एक्टर धर्मेंद्र एक बार फिर चर्चा में हैं. वह बीते कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं. तबीयत बिगड़ने के चलते आज 10 नवंबर को अभिनेता को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. वह आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं. अभिनेता के फैंस उनके लिए दुआं कर रहे हैं. बीते कुछ दिन पहले भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन उस वक्त एक्टर की बेटी ने अपडेट देते हुए कहा था कि वह रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गये थे. 6 दशक से भी ज्यादा समय से बॉलीवुड में एक्टिव धर्मेंद्र से जुड़ा यह शॉकिंग किस्सा बहुत कम लोगों को पता है. धर्मेंद्र जब एक्टर भी नहीं थे और वह मुंबई में दिलीप कुमार के घर में बिना किसी की इजाजत के घुस गए थे.

जब दिलीप कुमार के घर में घुसे थे एक्टर

इस बात का खुलासा दिलीप कुमार की ऑटोबायोग्राफी 'दिलीप कुमार: द सबस्टेंस एंड द शैडो में हुआ है. एक्टर ने बताया, साल 1952 की बात है, जब मैं पहली बार मुंबई गया था, उस वक्त में पढ़ाई कर रहा था और लुधियाना में ही थी, एक बार मैं मुंबई आया, क्योंकि मैं दिलीप साहब का बड़ा फैन था और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि हम भाई-भाई हैं, एक दिन मैं उनके घर के गेट के बाहर खड़ा था और हिम्मत जुटाकर अंदर घुस गया, किसी ने मुझे रोका भी नहीं, और मैंनै देखा कि सीढ़ियां सीधे उनके कमरे की तरफ जा रही थी और मैं उस रास्ते उनके कमरे में पहुंचा'.

धर्मेंद्र को देख ऐसा हो गया था दिलीप कुमार का हाल

धर्मेंद्र ने आगे बताया, मैंने देखा कि सोफे पर एक गोरा और पतला हैंडसम मैन लेटा हुआ था और जब उनकी नजर मुझपर पड़ी तो वह मुझे देखकर शॉक्ड हो गए और सोचने लगे कि उनके घर में अनजान शख्स कैसे घुस गये, वो मुझे देखकर चिल्लाने लगे और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, मैं डर का वहां से भा गया, लेकिन मुझे यकी नहीं हुआ था कि मैं अपने आइडल के सामने खड़ा था, वो मेरे भाई जैसे थे और मैं उनका बड़ा फैन हूं'.

फिर कैसे हुई मुलाकात?

इस बुक में धर्मेंद्र ने बताया था कि साल 1958 में वह एक कंपटीशन में हिस्सा लेने गए थे और यहां दिलीप कुमार की बहन भी पहुंची थी. इस प्रतियोगिता के विनर धर्मेंद्र बने थे और उन्होंने दिलीप कुमार से एक मिलने के लिए उनकी बहन से विनती की थी और इस तरह धर्मेंद्र दूसरी बार दिलीप कुमार से मिले थे.

ये भी पढ़ें:

फिर बिगड़ी धर्मेंद्र की तबीयत, वेंटिलेटर सपोर्ट पर बॉलीवुड के 'ही-मैन', फैंस कर रहे दुआ

.

TAGGED:

DHARMENDRA
DHARMENDRA HEALTH UPDATE
DHARMENDRA DEATH NEWS
धर्मेंद्र
DHARMENDRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

गाजियाबाद जेल में बंदियों के लिए शिक्षा की अनूठी पहल, कर रहे हाईस्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई

जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2025: 50 साल बाद वाराणसी के किसी स्टूडेंट ने फिर जीता अध्यक्ष पद का चुनाव, जानिए पूरी कहानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.