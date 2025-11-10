ETV Bharat / entertainment

जब दिलीप कुमार के घर में बिना इजाजत घुस गए थे धर्मेंद्र, 'ट्रेजडी किंग' का हो गया था बुरा हाल, चिल्लाकर...

हैदराबाद: वेटरन एक्टर धर्मेंद्र एक बार फिर चर्चा में हैं. वह बीते कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं. तबीयत बिगड़ने के चलते आज 10 नवंबर को अभिनेता को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. वह आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं. अभिनेता के फैंस उनके लिए दुआं कर रहे हैं. बीते कुछ दिन पहले भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन उस वक्त एक्टर की बेटी ने अपडेट देते हुए कहा था कि वह रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गये थे. 6 दशक से भी ज्यादा समय से बॉलीवुड में एक्टिव धर्मेंद्र से जुड़ा यह शॉकिंग किस्सा बहुत कम लोगों को पता है. धर्मेंद्र जब एक्टर भी नहीं थे और वह मुंबई में दिलीप कुमार के घर में बिना किसी की इजाजत के घुस गए थे.

जब दिलीप कुमार के घर में घुसे थे एक्टर

इस बात का खुलासा दिलीप कुमार की ऑटोबायोग्राफी 'दिलीप कुमार: द सबस्टेंस एंड द शैडो में हुआ है. एक्टर ने बताया, साल 1952 की बात है, जब मैं पहली बार मुंबई गया था, उस वक्त में पढ़ाई कर रहा था और लुधियाना में ही थी, एक बार मैं मुंबई आया, क्योंकि मैं दिलीप साहब का बड़ा फैन था और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि हम भाई-भाई हैं, एक दिन मैं उनके घर के गेट के बाहर खड़ा था और हिम्मत जुटाकर अंदर घुस गया, किसी ने मुझे रोका भी नहीं, और मैंनै देखा कि सीढ़ियां सीधे उनके कमरे की तरफ जा रही थी और मैं उस रास्ते उनके कमरे में पहुंचा'.