ETV Bharat / entertainment

कान्स जूरी के तौर पर जब दीपिका पादुकोण ने दी थी सॉलिड स्पीच, ग्लोबल मंच पर की थी देश की तारीफ

दीपिका ने मई 2022 में 75वें कान्स फिल्म फेस्टिवल के दौरान अपनी भावुक यात्रा को याद किया था.

Deepika Padukone
दीपिका पादुकोण (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 15, 2026 at 2:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: इस साल कान्स फिल्म फेस्टिवल एक बार फिर हर तरफ चर्चा में है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बात लगातार देखने को मिल रही है, फैंस दीपिका पादुकोण को काफी मिस कर रहे हैं. अपने आइकॉनिक रेड कार्पेट मोमेंट्स से लेकर दुनिया के सामने भारत को बेहद ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ रिप्रेजेंट करने तक, दीपिका ने सच में 'कान्स क्वीन' की पहचान बना ली थी और इस साल उनकी कमी साफ महसूस हो रही है.

भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी सुपरस्टार्स में अपनी जगह बनाने से लेकर ग्लोबल आइकॉन बनने तक, दीपिका पादुकोण ने हमेशा दुनिया के मंच पर भारत का नाम गर्व के साथ आगे बढ़ाया है. उनके इंटरनेशनल सफर का सबसे खास पड़ाव 2022 में आया, जब वह प्रतिष्ठित कान्स फिल्म फेस्टिवल की ज्यूरी मेंबर बनीं. खास बात यह थी कि 2013 के बाद लगभग एक दशक में वह मेन कॉम्पिटिशन ज्यूरी के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय बनी थीं.

उस साल कान्स में दीपिका की मौजूदगी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, बल्कि यह उनके शानदार सफर, एक कलाकार के तौर पर उनकी पहचान और बढ़ते ग्लोबल प्रभाव का जश्न था. दुनिया के बड़े फिल्मी नामों के साथ ज्यूरी पैनल शेयर करते हुए दीपिका ने भारतीय सिनेमा को बेहद गर्व और सम्मान के साथ रिप्रेजेंट किया.

इस सम्मान पर बात करते हुए दीपिका ने मई 2022 में 75वें कान्स फिल्म फेस्टिवल के दौरान अपनी भावुक यात्रा को याद किया था, जहां वह मेन कॉम्पिटिशन ज्यूरी की प्रतिष्ठित सदस्य थीं. इंडिया पवेलियन के उद्घाटन में भारत के 75 साल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था, '15 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, तब शायद किसी को मुझ पर या मेरे टैलेंट पर भरोसा नहीं था. इसलिए 15 साल बाद ज्यूरी का हिस्सा बनना और दुनिया के बेहतरीन सिनेमा को देखने का मौका मिलना मेरे लिए एक अविश्वसनीय सफर रहा है और मैं इसके लिए बेहद आभारी हूं.

उन्होंने आगे कहा था, 'मुझे लगता है कि एक देश के तौर पर हमारे पास सब कुछ है. हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास क्षमता है, बस हमें उस भरोसे की जरूरत है. इसके साथ उन्होंने एक मजबूत बात कहते हुए कहा, 'मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत को कान्स में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कान्स भारत में होगा'.

सालों से दीपिका पादुकोण भारत की सबसे मजबूत ग्लोबल प्रतिनिधियों में से एक बन चुकी हैं. चाहे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उनकी मौजूदगी हो, लग्जरी फैशन हाउसेज के साथ उनकी साझेदारी हो या बड़े ग्लोबल कैंपेन्स का चेहरा बनना, उन्होंने लगातार भारतीय प्रतिनिधित्व को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. कई इंटरनेशनल ब्रांड्स की ग्लोबल एंबेसडर और दुनिया भर में पहचानी जाने वाली स्टार के तौर पर दीपिका ने अपनी एक ऐसी पहचान बनाई है, जो सीमाओं से कहीं आगे जाती है और कान्स ज्यूरी में उनकी मौजूदगी आज भी उनके इंटरनेशनल सफर के सबसे खास पलों में गिनी जाती है.

ये भी पढ़ें:

Cannes Film Festival: साड़ी से शाही आउटफिट तक, कान्स में डेब्यू लुक से छा चुकी हैं ये भारतीय सुंदरियां

TAGGED:

DEEPIKA PADUKONE CANNES
CANNES 2026
दीपिका पादुकोण कान्स
DEEPIKA PADUKONE SPEECH
DEEPIKA PADUKONE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.