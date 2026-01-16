ETV Bharat / entertainment

व्हील ऑफ फॉर्च्यून गेम शो को होस्ट करेंगे अक्षय कुमार, मजेदार प्रोमो जारी, जानें कब और कहां देखें शो

दुनिया के सबसे बड़े गेम शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून अब इंडियन टेलीविजन पर आ रहा है. चलिए जानते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बारे में...

wheel of fortune india
व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिया (Poster (Sony LIV))
हैदराबाद: दुनिया का मशहूर गेम शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून अब इंडियन टेलीविजन पर भी दस्तक दे दिया है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून का नया प्रोमो आज (16 जनवरी) सामने आया है. हालांकि शो पहले ही अपने फर्स्ट प्रोमो से सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन इन नए प्रोमो ने लोगों की उत्सुकता को बढ़ा दिया है.

व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक पॉपुलर अमेरिकन टीवी गेम शो है, जिसमें कंटेस्टेंट एक बड़े पहिए को घुमाकर अक्षर गेस करके पैसे कमाने के लिए वर्ड पजल सॉल्व करते हैं. अब, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिया वर्जन का एलान किया गया है, जिसे अक्षय कुमार होस्ट करेंगे.

अपने सीधे-सादे लेकिन रोमांचक फॉर्मेट के लिए दुनिया भर में मशहूर यह शो शब्दों के खेल को किस्मत के साथ मिलाता है, और अब अक्षय के होस्ट के तौर पर इसमें एक लोकल ट्विस्ट भी आ रहा है. प्रोड्यूसर्स ने ऑफिशियली प्रीमियर की जानकारी दे दी है, जिससे टीवी देखने वालों के बीच हलचल मच गई है.

अक्षय कुमार ने आज, 16 जनवरी को व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिया का नया प्रोमो शेयर किया है. इस क्लिप में वह अपने अंदाज में दिख रहे हैं, कंटेस्टेंट्स के साथ मस्ती-मजाक करते दिख रहे हैं. कंटेस्टेंट कैश प्राइज जीतने के लिए एक बड़ा पहिया घुमाते हैं और फिर वर्ड पजल को सॉल्व करने के लिए अक्षर गेस करते हैं. मकसद इनाम जमा करते हुए पजल को सुलझाना है, जिसमें किस्मत के साथ-साथ तेज-तर्रार सोच और भाषा की काबिलियत का इस्तेमाल होता है.

अक्षय कुमार होस्टिंग रोल में अपना सिग्नेचर ह्यूमर लाते नजर आ रहे हैं. उनकी वापसी फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी, मास्टरशेफ और डेयर2डांस जैसे शो में सफल भूमिकाओं के बाद टेलीविजन पर एक और महत्वपूर्ण वापसी है. उम्मीद है कि उनकी मौजूदगी शो के फॉर्मेट में जुड़ाव और एक्साइटमेंट लाएगी.

व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिया 27 जनवरी, 2026 को शुरू होने वाला है. यह प्रोग्राम सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे टेलीकास्ट होगा. दर्शक इसे सोनी टीवी पर देख सकते हैं, जबकि जो लोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पसंद करते हैं, वे इसे सोनी लिव और ओटीटी प्ले प्रीमियम पर देख सकते हैं. टेलीविजन और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने के कारण, यह शो ज्यादा दर्शकों के लिए आसान एक्सेस की गारंटी देता है.

