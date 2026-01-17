क्या है '2026 Is The New 2016' ट्रेंड, आलिया भट्ट से करीना कपूर तक इन स्टार्स ने शेयर कीं एक दशक पुरानी तस्वीरें
सेलेब्रिटीज और सोशल मीडिया यूजर्स '2026 Is The New 2016' ट्रेंड के तहत 2016 की पुरानी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 17, 2026 at 2:48 PM IST
हैदराबाद: सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसमें सेलेब्रिटीज अपने कैमरा रोल में जाकर एक दशक पुरानी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. 2026 आ चुका है और इंस्टाग्राम पर 2016 की पुरानी तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई है. 2016 को कई लोग पॉप कल्चर, फैशन, फिल्मों और भारत में सोशल मीडिया के उदय के लिए यादगार साल मानते हैं.
यह ट्रेंड '2026 is the new 2016' के स्लोगन से शुरू हुआ, जिसमें मशहूर हस्तियों और इंस्टाग्राम यूजर्स ने उस साल की पुरानी तस्वीरें और यादें साझा कीं. जहां दुनिया भर की मशहूर हस्तियों ने उत्साहपूर्वक इस ट्रेंड में हिस्सा लिया, वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर समेत कई लोग सोच रहे हैं, 'आखिर हर कोई ऐसा क्यों कर रहा है?"
'2026 is the new 2016' ट्रेंड क्या है?
इस ट्रेंड में यूजर्स 2016 की अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और उस समय के अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं. कई पोस्ट में उस साल की व्यक्तिगत उपलब्धियों, दोस्ती या करियर से जुड़े खास पलों का जिक्र है. तस्वीरों के साथ 2016 के पॉपुलर गाने भी जोड़े गए हैं.
इन तस्वीरों में उस दौर की शैली की झलक साफ झलकती है. गहरा मेकअप, पेंसिल स्कर्ट, बूट और बोल्ड फैशन के विकल्प आम हैं. इन पोस्ट में पुराने स्नैपचैट फिल्टर, खासकर फूलों के क्राउन और कुत्ते के कान वाले फिल्टर, दिखाई देते हैं।
बॉलीवुड हस्तियां भी इस ट्रेंड में शामिल हुईं
आलिया भट्ट
कई बॉलीवुड हस्तियों ने भी इस ट्रेंड में हिस्सा लिया है और 2016 की अनदेखी और निजी तस्वीरें साझा की हैं. आलिया भट्ट ने उस साल की कई पुरानी तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें 'डियर जिंदगी' के सेट से शाहरुख खान के साथ ली गई तस्वीरें भी शामिल हैं. उन्होंने वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक अनदेखी तस्वीर भी साझा की, साथ ही 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' के प्रमोशन की तस्वीरें भी शेयर कीं. अपनी पोस्ट को कैप्शन देते हुए आलिया ने लिखा, "2016 की कहानी.
करीना कपूर खान
करीना कपूर खान ने भी अपने जीवन के एक खास दौर, 2016 को याद किया. उसी साल उन्होंने सैफ अली खान के साथ अपने पहले बेटे तैमूर का स्वागत किया था. उनकी पोस्ट में बेबी बंप की कई तस्वीरें थीं और साथ ही मलाइका अरोरा, सलमान खान और अमृता अरोरा भी नजर आईं. उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, 'बेबी बंप का साल'.
सोनम कपूर
सोनम कपूर ने 2016 की अपनी निजी और पेशेवर उपलब्धियों पर प्रकाश डाला. इसी साल उनकी हिट फिल्म 'नीरजा' रिलीज हुई थी. अपने कैप्शन में उन्होंने अपने अब पति बन चुके आनंद आहूजा के लिए अपने प्यार के एहसास के बारे में भी लिखा. उन्होंने लिखा, '2016 की यादें, 'नीरजा' की रिलीज, @thehouseofpixels के साथ पहली बार शूटिंग, और यह एहसास कि @anandahuja मेरे जीवन का प्यार हैं'.
अनन्या पांडे ने एक पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "2016 वाकई कमाल का साल था।" खुशी कपूर ने भी अपनी बहन जाह्नवी कपूर के साथ पुरानी तस्वीरों का एक सेट शेयर किया और मजाक में कहा कि तब जाह्नवी "कहीं ज्यादा कूल" थीं। खुशी की पोस्ट पर जाह्नवी ने कमेंट किया, "सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं?"
ग्लोबल स्टार्स भी इसमें शामिल हुए
यह चलन वैश्विक स्तर पर फैल चुका है, और अंतरराष्ट्रीय हस्तियां भी 2016 की अपनी पुरानी तस्वीरें साझा कर रही हैं। गायक खालिद, सुपरमॉडल कार्ली क्लॉस, संगीतकार चार्ली पुथ और अन्य लोग भी इस चलन में शामिल हो चुके हैं.