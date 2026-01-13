‘महादेव एंड संस’ धारावाहिक में दिखेगी यूपी की झलक, कलाकारों से जानिए क्या है कहानी?
धारावाहिक का प्रमोशन करने लखनऊ पहुंचे कलाकारों ने ETV Bharat से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश के अनुभव साझा किए
लखनऊ: नवाबों के शहर लखनऊ में एक निजी चैनल के नए पारिवारिक ड्रामा ‘महादेव एंड संस’ की पूरी टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. शो के प्रमोशन के सिलसिले में मुख्य कलाकार शक्ति आनंद, स्नेहा वाघ और मानसी साल्वी, प्रोड्यूसर सौरभ तिवारी के साथ लखनऊ पहुंचे. यह धारावाहिक उत्तर प्रदेश के हरदोई की पृष्ठभूमि पर आधारित है.
संघर्ष, अनुशासन और आत्मसम्मान की कहानीः कुछ रिश्ते मिसाल बन जाते हैं... और कुछ मिसालों का बोझ बनकर रह जाते हैं’ इस टैगलाइन के साथ आगे बढ़ती कहानी महादेव (शक्ति आनंद) के असाधारण जीवन सफर को दर्शाती है. एक अनाथ बालक के रूप में बाजपेयी परिवार में नौकर बनकर आने वाला महादेव अपने संघर्ष, अनुशासन और आत्मसम्मान के बल पर शहर के सबसे प्रतिष्ठित और समृद्ध लोगों में शुमार हो जाता है. मगर मालिक की बेटी विद्या (स्नेहा वाघ) से उसका प्रेम जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है. जिसकी कीमत उसे घर, नाम और विरासत से बेदखली के रूप में चुकानी पड़ती है.
परिवार में एकजुटता दिखाने की कोशिशः अपमान और तिरस्कार के बाद महादेव और विद्या गरिमा परंपरा का रास्ता चुनते हैं. ईंट-ईंट जोड़कर वे अपनी दुनिया फिर से बसाते हैं, जहां एकजुट परिवार, साथ भोजन, मंदिर दर्शन, त्योहार और अनकही रस्में उनकी पहचान बन जाती हैं. महादेव सिर्फ परिवार का मुखिया नहीं, बल्कि एक संवेदनशील पति और पांच बच्चों (तीन बेटे और दो बेटियां) का गर्वित पिता है, जो मानता है कि परिवार को साथ काम करना चाहिए, साथ पूजा करनी चाहिए और साथ जश्न मनाना चाहिए.
भीतर का दर्द परिवार पर काला सायाः हालांकि, इस परफेक्ट दुनिया के सामने विद्या की बड़ी बहन भानु (मानसी साल्वी) खड़ी है. उसकी अनसुलझी नाराजगी और भीतर का दर्द इस परिवार पर काले साये की तरह मंडराता है. अपनी प्रेम कहानी की भारी कीमत चुका चुके महादेव, इतिहास दोहराए जाने के डर से अपने बच्चों के लिए एक सख्त लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, जहां प्रेम विवाह वर्जित है. उसके नियम परिवार को जोड़े रखते हैं, लेकिन इसके बदले बच्चे अपनी आवाज़, पसंद और बेखौफ प्यार के लिए तरसते हैं.
भावनाओं और रिश्तों से प्रेरितः शो के निर्माता सौरभ तिवारी ने बताया कि उनका जन्म और पालन-पोषण उत्तर प्रदेश में हुआ है. हरदोई और लखनऊ के आसपास मैंने बहुत समय बिताया है. ‘महादेव एंड संस’ की कहानी उन्हीं लोगों, भावनाओं और रिश्तों से प्रेरित है, जिन्हें मैंने करीब से देखा है. यूपी की प्यार, वफादारी, गर्व और टकराव की अपनी अलग भाषा है, शो को वापस यूपी लाना ऐसा है, जैसे कहानी को उसके असली घर लौटाना.
सास भी कभी बहू थी की शूटिंग फिर से शुरूः मुख्य भूमिका निभा रहे शक्ति आनंद ने कहा कि 'महादेव' कोई आम टीवी सिरियल नहीं है. अधिकार संघर्ष, संयम और अनुभव से आता है. एक पति के किरदार को इतनी सराहना मिलना मेरे लिए बेहद खास है. लखनऊ के दर्शकों का उत्साह और स्नेह अविश्वसनीय था. उन्होंने कहा कि ' क्योंकि सास भी कभी बहू थी' इस सीरियल में जल्द ही दिखाई दूंगा. यह सीरियल हमारे लिए बहुत खास है. स्मृति ईरानी के साथ काम करने का शानदार तजुर्बा रहा है.”
स्नेहा वाघ ने अपने किरदार पर कहा “विद्या उन सभी माताओं का प्रतिबिंब है, जिन्हें मैंने जीवन में देखा है जो प्यार से परिवार को थामे रखती हैं, दर्द सहती हैं और करुणा के साथ रिश्तों को जोड़ती हैं. जहां इस कहानी की नींव पड़ी, यह अनुभव मेरे लिए एक खूबसूरत ‘फुल सर्कल’ जैसा रहा.”
ग्रे कैरेक्टर की सराहना मिलना संतोषजनकः वहीं, मानसी साल्वी ने भानु के किरदार पर मिल रही प्रतिक्रिया को लेकर कहा 'ग्रे कैरेक्टर की सराहना मिलना एक अभिनेता के लिए सबसे संतोषजनक होता है. भानु का गुस्सा क्रूरता से नहीं, बल्कि भावनात्मक ज़ख्मों से उपजता है. जिस राज्य में कहानी सेट है, वहीं के दर्शकों का इस जटिलता को समझना मेरे लिए सबसे बड़ी तारीफ है. उन्होंने कहा कि लखनऊ और आसपास के क्षेत्र में शूटिंग करने का जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा. जब भी उत्तर प्रदेश को याद करते हैं तो राम लला की याद आती है और इसी बहाने राम मंदिर का दर्शन करने का भी अवसर मिला. लखनऊ की तहजीब और ज़ायके भी काफी पसंद रहे. उन्होंने कहा कि मुझे इस सीरियल से काफी कुछ सीखने को मिला है, खासतौर से 'चिरांडू' शब्द सीखा. ”
