क्या है दलेर मेहंदी का मामला? क्यों लगा 'नशे में होने' का आरोप? आखिर उत्तराखंड में हुआ क्या था? एक क्लिक में जानें सबकुछ
दलेर मेहंदी का मामला क्या है? क्यों उन पर 'नशे में होने' का आरोप लगा? आखिर उत्तराखंड में क्या हुआ था? सबकुछ जनिए यहां...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 8:48 PM IST
हैदराबाद: मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी अक्सर अपने गानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. लेकिन 19 अक्टूबर 2026 को कुछ ऐसा हुआ कि अचानक सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना होने लगी. दिग्गज कलाकार की आलोचना होते देख उनके भाई-सिंगर मीका सिंह उनके सपोर्ट में आए और अपने बड़े भाई का बीच बचाव किया. मीका सिंह के बाद, कपिल शर्मा, बादशाह, अनुपम खेर, सोना महापात्रा, राजपाल यादव समेत कई सितारे दलेर मेहंदी का बीच बचाव किया है और उनकी मौजूदा स्थिति के बारे में खुलासा किया.
दरअसल दलेर मेहंदी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में आयोजित कुंजापुरी मेले में अपनी परफॉर्मेंस देने पहुंचे थे. कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड सरकार के मंत्री सुबोध उनियाल ने उन्हें परफॉर्मेंस के बीच में ही स्टेज पर टोक दिया. मंत्री ने उनसे सवाल-जवाब किए. मंत्री ने सिंगर पर आरोप लगाया कि वे ठीक से गा नहीं पा रहे और उनकी हालत पर भी सवाल उठाए. मंत्री ने दलेर मेहंदी पर नशे में गाने का आरोप लगाया. मंत्री का आरोप था कि दलेर मेहंदी नशे में थे, इसलिए परफॉरमेंस देने की स्थिति में नहीं थे. मंत्री ने यह भी दावा किया कि इस शो के लिए मेहंदी को 35 लाख रुपये दिए हैं.
इस विवाद के बाद दो सवाल खड़े हो रहे हैं: 1- क्या किसी कलाकार के पिछले योगदान को देखते हुए खराब परफॉरमेंस के मामले में उनके प्रति अधिक सहानुभूति रखी जानी चाहिए? 2- अगर आयोजकों को लगता है कि उन्हें वह सेवा नहीं मिली जिसके लिए उन्होंने भुगतान किया है, तो उन्हें अपनी चिंताएं कैसे जाहिर करनी चाहिए? आइए जानते हैं कि असल में क्या हुआ और क्यों इस घटना ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है।
उत्तराखंड के कार्यक्रम में दलेर मेहंदी के साथ क्या हुआ?
दलेर मेहंदी के कार्यक्रम के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में मंत्री सुबोध उनियाल स्टेज पर दलेर मेहंदी को फटकार लगाते हुए दिखाई देते हैं. मंत्री को सिंगर के गाने की क्षमता पर सवाल उठाते हुए सुना जा सकता है. वह दलेर मेहंदी से कहते हैं, 'हमने आपको इतने पैसे देकर बुलाया है. आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं. आपसे ठीक से बोला तो जा नहीं रहा, गाना क्या गाएंगे?
"₹35 लाख दिए फिर भी नशे में की परफॉर्मेंस!" #DalerMehndi पर भड़के उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल। बचाव में उतरे #MikaSingh ने कहा—"आरोप सच साबित हुए तो हमेशा के लिए गायकी छोड़ दूंगा।" स्टेज पर फटकार का वीडियो हुआ वायरल! 👇 #DalerMehndi #MikaSingh #SubodhUniyal https://t.co/2tDzyba1c1— Vijay Singh (@VijaySi19683098) October 20, 2026
उत्तराखंड के नरेंद्र नगर का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा विधायक ने मंच पर मेहंदी की हालत पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देवी दुर्गा को समर्पित नवरात्रि उत्सव का हिस्सा था, और ऐसे मौके पर नशे की हालत में परफॉर्म करना बिल्कुल गलत है. हालांकि, दलेर मेहंदी के नशे में होने के आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. वायरल वीडियो से भी उनकी स्थिति को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. हालांकि इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि दर्शकों के सामने इस स्थिति को कैसे संभाला गया.
बाद के एक वीडियो में, सिंगर अपना परफॉरमेंस जारी रखने की कोशिश करते दिख रहे हैं, जबकि भीड़ में मौजूद लोग उन्हें रोक रहे हैं. हालांकि ऑडियो साफ नहीं है, इसलिए यह पता लगाना मुश्किल है कि असल में किस वजह से हंगामा हुआ.
दलेर मेहंदी की परफॉरमेंस पर क्यों उठे सवाल?
वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री का बयान सामने आया है. एएनआई से बात करते हुए उनियाल ने बताया कि उनकी आपत्ति न केवल सिंगर की हालत को लेकर थी, बल्कि परफॉरमेंस की क्वालिटी को लेकर भी थी.
मंत्री ने कहा कि मेहंदी कुछ उलझे हुए लग रहे थे और उन्हें खड़े होने में भी दिक्कत हो रही थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सिंगर लाइव गाने के बजाय लिप-सिंक कर रहे थे. उनियाल ने यह भी बताया कि आखिर वे क्यों नाराज हुए. उन्होंने कहा, 'दलेर मेहंदी एक बड़े कलाकार हैं. अगर कोई बड़ा कलाकार अपनी कला के साथ न्याय न करे, तो...' मंत्री ने बताया कि इस परफॉरमेंस के लिए दलेर मेहंदी को 35 लाख रुपये चार्ज दिए गए थेय, इसलिए मंत्री को उम्मीद थी कि दलेर मेहंदी शो के लिए मिली फीस के साथ न्याय करेंगे.
#WATCH | Uttarakhand: On a viral video of him losing his cool at singer Daler Mehndi at an event, State Minister Subodh Uniyal says, "He is a big artist. If a big artist doesn't do justice to their art...He seemed disoriented on stage and didn't seem to be able to even keep standing. Besides this, he was only lip-syncing to his songs. I told him that he is a big artist and he should do justice to his art; he had been offered Rs 35 lakh to come and perform, but he was not even singing. So, I expressed my resentment..."— ANI (@ANI) October 19, 2026
इस घटना के बाद सवाल उठने लगा कि अगर किसी कलाकार की परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं होती, तो क्या आयोजकों को उस पर सवाल उठाने का अधिकार है? वहीं दूसरी ओर, जिस तरह से मंत्री ने सबके सामने दलेर मेहंदी पर गुस्सा किया, उसकी मनोरंजन जगत के कई लोगों ने आलोचना की है.
मीका सिंह ने भाई का किया बीच बचाव, कपिल शर्मा-बादशाह का मिला सपोर्ट
दलेर मेहंदी का वीडियो तेजी से वायरल होता देख मीका सिंह ने तुरंत अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है और अपने बड़े भाई का बचाव किया. उन्होंने बताया कि दलेर मेहंदी की हाल ही में सर्जरी हुई थी और वह उससे उबर रहे थे. मीका ने शराब पीने के आरोप पर भी सवाल उठाए. उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर कोई यह साबित कर दे कि उनके भाई शराब पीते हैं, तो वह गाना छोड़ देंगे.
कॉमेडियन-एक्टर कपिल शर्मा और रैपर बादशाह ने भी दलेर मेहंदी के सपोर्ट में प्रतिक्रिया दी. इन प्रतिक्रियाओं के बाद चर्चा इस बात पर केंद्रित हो गई कि वरिष्ठ कलाकारों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, खासकर तब जब उनकी सेहत या परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे हों.
अनुपम खेर ने किया दलेर मेहंदी का बचाव
दिग्गज कलाकार अनुपम खेर ने दलेर मेहंदी के साथ स्टेज पर किए गए व्यवहार पर नाराजगी जताई. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह खुद उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे, इसलिए घटना के हर पहलू पर टिप्पणी नहीं कर सकते.
खेर ने अपने वीडियो स्टेटमेंट में कहते हैं, 'मैं दलेर मेहंदी को पिछले 20-30 सालों से जानता हूं, और जहां तक मुझे पता है, वे शराब नहीं पीते हैं.' उन्होंने अभिनेता ने यह भी बताया कि उन्हें अपने और मेहंदी के एक म्युच्युअल फ्रेंड डॉ. जो से पता चला है कि पिछले दो-तीन सालों से मेहंदी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि खराब स्वास्थ्य के बावजूद, दलेर ने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट को पूरा किया हो.
खेर ने माना कि हो सकता है कि परफॉरमेंस के दौरान मेहंदी ने लिप-सिंक किया हो. हालांकि, उनका कहना था कि इसके लिए उन्हें दर्शकों के सामने नाराजगी नहीं जताना चाहिए था. खेर ने कहा कि मंत्री अपनी बात निजी तौर पर और सम्मानजनक तरीके से कह सकते थे.
सोना महापात्रा ने उठाए सवाल
जहां कई कलाकार दलेर मेहंदी के समर्थन में सामने आए, वहीं सिंगर सोना महापात्रा ने इस मामले का दूसरा पहलू सामने रखा. उन्होंने कहा कि किसी कलाकार को सबके सामने अपमानित करना सही समाधान नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या इस बहस में दर्शकों के उस अधिकार को अनदेखा किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने पैसे दिए थे?
सोना ने बताया कि उन्होंने इस साल दिल्ली में आयोजित सूफी हेरिटेज फेस्टिवल में दलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस देखी थी. वह 28 फरवरी को अपना परफॉर्मेंस देने के बाद 1 मार्च को दलेर मेहंदी का कार्यक्रम देखने के लिए रुकी थीं.
उनके मुताबिक, वह और उनकी टीम उस परफॉर्मेंस से निराश हुए थे. उन्होंने कार्यक्रम के आयोजकों के प्रति भी सहानुभूति जताई, क्योंकि किसी आयोजन में पैसा लगाने के साथ-साथ आयोजक अपनी मेहनत, समय और प्रतिष्ठा भी दांव पर लगाते हैं. हालांकि, सोना ने यह भी साफ किया कि उन्हें दलेर मेहंदी की निजी परिस्थितियों या स्वास्थ्य की पूरी जानकारी नहीं है. इसलिए वह उनके बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं देना चाहतीं.
राजपाल यादव ने की मंत्री की आलोचना
बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने स्टेज पर दलेर के प्रति उनके व्यवहार के लिए उत्तराखंड के मंत्री की भी आलोचना की और उनसे कला और कलाकारों का सम्मान करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, 'ऐसा लग रहा है कि आपने कला को ही खरीद लिया है. कला कभी भी खत्म नहीं हो सकती. कला एक जीवन है. जीवन का सम्मान करिए.' कला के स्थायी महत्व पर जोर देते हुए राजपाल ने कहा, 'कला आती-जाती रहती है, लेकिन उसका महत्व बना रहता है. कला हजारों सालों से मौजूद है. कला के महत्व का सम्मान करें.'
इस मामले के दो अलग-अलग पक्ष?
इस पूरे विवाद में दो अलग-अलग पक्ष सामने आए हैं. पहला पक्ष है- कलाकार के सम्मान का सवाल. दलेर मेहंदी के सपोर्ट्स का कहना है कि अगर किसी कलाकार की परफॉर्मेंस में कमी रह जाती है, तो उसकी शिकायत करने के लिए उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करना जरूरी नहीं है. खासकर तब, जब उसकी सेहत को लेकर सवाल हों.
दूसरा पक्ष है- दर्शकों और आयोजकों की जवाबदेही. सोना महापात्रा के अनुसार, किसी कलाकार की लोकप्रियता या उसकी उपलब्धियों के कारण उसकी हर परफॉर्मेंस को आलोचना से परे नहीं रखा जा सकता. दर्शक और आयोजक पैसे खर्च करते हैं, इसलिए उन्हें उचित प्रदर्शन की उम्मीद रखने का अधिकार है.
SHOCKING! 🙀:- Singer #DalerMehndi allegedly arrived drunk for a stage performance and got into a confrontation with Uttarakhand Forest Minister #SubodhUniyal — LIVE ON STAGE VIP culture or public embarrassment? 👀 https://t.co/5ehh5YhKZU— naman pandit (@namanpndit) October 19, 2026
दलेर मेहंदी से जुड़ा यह विवाद अब सिर्फ एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है. इसने कलाकारों के सम्मान, आयोजकों की जिम्मेदारी और दर्शकों की अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की जरूरत पर बहस छेड़ दी है. फिलहाल इस मामले में दलेर मेहंदी की स्वास्थ्य स्थिति और परफॉर्मेंस पर उसके संभावित प्रभाव की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. इसी तरह, शराब के नशे में होने का आरोप भी साबित नहीं हुआ है.