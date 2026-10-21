ETV Bharat / entertainment

क्या है दलेर मेहंदी का मामला? क्यों लगा 'नशे में होने' का आरोप? आखिर उत्तराखंड में हुआ क्या था? एक क्लिक में जानें सबकुछ

दलेर मेहंदी ( IANS )

हैदराबाद: मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी अक्सर अपने गानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. लेकिन 19 अक्टूबर 2026 को कुछ ऐसा हुआ कि अचानक सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना होने लगी. दिग्गज कलाकार की आलोचना होते देख उनके भाई-सिंगर मीका सिंह उनके सपोर्ट में आए और अपने बड़े भाई का बीच बचाव किया. मीका सिंह के बाद, कपिल शर्मा, बादशाह, अनुपम खेर, सोना महापात्रा, राजपाल यादव समेत कई सितारे दलेर मेहंदी का बीच बचाव किया है और उनकी मौजूदा स्थिति के बारे में खुलासा किया.

दरअसल दलेर मेहंदी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में आयोजित कुंजापुरी मेले में अपनी परफॉर्मेंस देने पहुंचे थे. कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड सरकार के मंत्री सुबोध उनियाल ने उन्हें परफॉर्मेंस के बीच में ही स्टेज पर टोक दिया. मंत्री ने उनसे सवाल-जवाब किए. मंत्री ने सिंगर पर आरोप लगाया कि वे ठीक से गा नहीं पा रहे और उनकी हालत पर भी सवाल उठाए. मंत्री ने दलेर मेहंदी पर नशे में गाने का आरोप लगाया. मंत्री का आरोप था कि दलेर मेहंदी नशे में थे, इसलिए परफॉरमेंस देने की स्थिति में नहीं थे. मंत्री ने यह भी दावा किया कि इस शो के लिए मेहंदी को 35 लाख रुपये दिए हैं.

इस विवाद के बाद दो सवाल खड़े हो रहे हैं: 1- क्या किसी कलाकार के पिछले योगदान को देखते हुए खराब परफॉरमेंस के मामले में उनके प्रति अधिक सहानुभूति रखी जानी चाहिए? 2- अगर आयोजकों को लगता है कि उन्हें वह सेवा नहीं मिली जिसके लिए उन्होंने भुगतान किया है, तो उन्हें अपनी चिंताएं कैसे जाहिर करनी चाहिए? आइए जानते हैं कि असल में क्या हुआ और क्यों इस घटना ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। उत्तराखंड के कार्यक्रम में दलेर मेहंदी के साथ क्या हुआ? दलेर मेहंदी के कार्यक्रम के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में मंत्री सुबोध उनियाल स्टेज पर दलेर मेहंदी को फटकार लगाते हुए दिखाई देते हैं. मंत्री को सिंगर के गाने की क्षमता पर सवाल उठाते हुए सुना जा सकता है. वह दलेर मेहंदी से कहते हैं, 'हमने आपको इतने पैसे देकर बुलाया है. आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं. आपसे ठीक से बोला तो जा नहीं रहा, गाना क्या गाएंगे? उत्तराखंड के नरेंद्र नगर का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा विधायक ने मंच पर मेहंदी की हालत पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देवी दुर्गा को समर्पित नवरात्रि उत्सव का हिस्सा था, और ऐसे मौके पर नशे की हालत में परफॉर्म करना बिल्कुल गलत है. हालांकि, दलेर मेहंदी के नशे में होने के आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. वायरल वीडियो से भी उनकी स्थिति को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. हालांकि इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि दर्शकों के सामने इस स्थिति को कैसे संभाला गया. बाद के एक वीडियो में, सिंगर अपना परफॉरमेंस जारी रखने की कोशिश करते दिख रहे हैं, जबकि भीड़ में मौजूद लोग उन्हें रोक रहे हैं. हालांकि ऑडियो साफ नहीं है, इसलिए यह पता लगाना मुश्किल है कि असल में किस वजह से हंगामा हुआ. दलेर मेहंदी की परफॉरमेंस पर क्यों उठे सवाल? वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री का बयान सामने आया है. एएनआई से बात करते हुए उनियाल ने बताया कि उनकी आपत्ति न केवल सिंगर की हालत को लेकर थी, बल्कि परफॉरमेंस की क्वालिटी को लेकर भी थी. मंत्री ने कहा कि मेहंदी कुछ उलझे हुए लग रहे थे और उन्हें खड़े होने में भी दिक्कत हो रही थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सिंगर लाइव गाने के बजाय लिप-सिंक कर रहे थे. उनियाल ने यह भी बताया कि आखिर वे क्यों नाराज हुए. उन्होंने कहा, 'दलेर मेहंदी एक बड़े कलाकार हैं. अगर कोई बड़ा कलाकार अपनी कला के साथ न्याय न करे, तो...' मंत्री ने बताया कि इस परफॉरमेंस के लिए दलेर मेहंदी को 35 लाख रुपये चार्ज दिए गए थेय, इसलिए मंत्री को उम्मीद थी कि दलेर मेहंदी शो के लिए मिली फीस के साथ न्याय करेंगे. इस घटना के बाद सवाल उठने लगा कि अगर किसी कलाकार की परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं होती, तो क्या आयोजकों को उस पर सवाल उठाने का अधिकार है? वहीं दूसरी ओर, जिस तरह से मंत्री ने सबके सामने दलेर मेहंदी पर गुस्सा किया, उसकी मनोरंजन जगत के कई लोगों ने आलोचना की है. मीका सिंह ने भाई का किया बीच बचाव, कपिल शर्मा-बादशाह का मिला सपोर्ट दलेर मेहंदी का वीडियो तेजी से वायरल होता देख मीका सिंह ने तुरंत अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है और अपने बड़े भाई का बचाव किया. उन्होंने बताया कि दलेर मेहंदी की हाल ही में सर्जरी हुई थी और वह उससे उबर रहे थे. मीका ने शराब पीने के आरोप पर भी सवाल उठाए. उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर कोई यह साबित कर दे कि उनके भाई शराब पीते हैं, तो वह गाना छोड़ देंगे. कॉमेडियन-एक्टर कपिल शर्मा और रैपर बादशाह ने भी दलेर मेहंदी के सपोर्ट में प्रतिक्रिया दी. इन प्रतिक्रियाओं के बाद चर्चा इस बात पर केंद्रित हो गई कि वरिष्ठ कलाकारों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, खासकर तब जब उनकी सेहत या परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे हों.