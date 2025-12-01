क्या होता है 'भूत शुद्धि विवाहा'? सामंथा ही नहीं, ये हसीनाएं भी रचा चुकी हैं गुपचुप शादी, लिस्ट में ऋषि कपूर की हीरोइन भी शामिल
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 1, 2025 at 7:43 PM IST
हैदराबाद: साउथ सिनेमा की खूबसूरत हसीना सामंथा रुथ प्रभु और फिल्ममेकर राज निदिमोरू आज, 1 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधे. कपल ने कोयंबटूर स्थित सद्गुरु के ईशा योग सेंटर में लिंग भैरवी निवास पर भूत शुद्धि विवाहा रीति-रिवाज के साथ शादी करने का फैसला किया. इस परंपरा ने सभी का ध्यान खींचा है. लेकिन यह रस्म असल में क्या है और इसे परंपरा में सबसे अनोखी शादी की रस्मों में से एक क्यों माना जाता है? चलिए जानते हैं...
एक्ट्रेस सामंथा शादी के बंधन में बंध गई हैं. सामंथा और राज निदिमोरू ने सोमवार सुबह कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर के लिंग भैरवी मंदिर में शादी की. शादी में सामंथा ने लाल कलर की साड़ी चुनी, जबकि राज क्रीम-गोल्ड कलर के कुर्ते में दिखें. सामंथा ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की, जिससे यह साफ हुआ कि उन्होंने भूत शुद्धि विवाहा के रीति-रिवाज से शादी की.
भूत शुद्धि विवाहा क्या होता है?
फैशन डिजाइनर, मॉडल रहीं शिल्पा रेड्डी ने भूत शुद्धि विवाहा की रस्मों की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर साझा की हैं और इन रस्मों के बारे में बताया है. शिल्पा ने स्टोरी पर तस्वीर साझा करते हुए लिखती हैं, 'भूत शुद्धि विवाहा को 'शादी के लिए समर्पण का एक रूप' बताया गया है, जो एक पुरानी योग परंपरा से जुड़ा है.'
ईशा योग सेंटर की वेबसाइट के मुताबिक, भूत शुद्धि (मतलब तत्वों की शुद्धि) एक योगिक प्रोसेस है जो धरती, पानी, आग, हवा और आसमान के पांच तत्वों को शुद्ध करती है, जिनके बारे में माना जाता है कि ये इंसान का शरीर बनाते हैं.
शादी की केस में, भूत शुद्धि विवाह एक आध्यात्मिक रूप से पवित्र रिश्ता है जो पार्टनर के बीच अंदरूनी तालमेल और एनर्जी के तालमेल पर जोर देता है. शादी का यह तरीका पुरानी योगिक परंपराओं से प्रेरित है और अक्सर पवित्र जगहों पर किया जाता है, जैसे कि ईशा फाउंडेशन से जुड़ा लिंग भैरवी मंदिर.
ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सद्गुरु ने भी इस विवाह के बारे में बताया है. सद्गुरु के अनुसार, 'विवाहा शादियों के लिए एक खास तरह का समर्पण है. दो जिंदगियों के एक होने की कोशिश में एक खास खूबसूरती होती है.'
सीक्रेट शादी करने वाली हसीनाएं
सामंथा की सीक्रेट शादी लाइमलाइट में बनी हुई हैं. हालांकि, सामंथा कोई पहली एक्ट्रेस नहीं हैं, जिन्होंने सीक्रेट शादी की हैं. इनसे पहले भी कई ऐसी हसीनाओं ने भी गुपचुप शादी कर चुकी हैं. नीचे देखें सीक्रेट शादी करने वाली हसीनाएं की लिस्ट...
श्रीदेवी और बोनी कपूर: 'हवा हवाई गर्ल' श्रीदेवी और बोनी कपूर ने सीक्रेट शादी की थी. बोनी कपूर की मोना कपूर से पहले से शादी होने की वजह से उनकी शादी शुरू में सीक्रेट रखी गई थी.
अनुष्का शर्मा और विराट कोहली: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली लाइमलाइट की दुनिया के बेस्ट कपल में से एक हैं. इस जोड़ी ने 2017 में इटली के टस्कनी में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की, जिसकी भनक मीडिया तक भी नहीं पहुंची.
तापसी पन्नू और मथियास बो: सीक्रेट शादी करने वाली हसीनाओं की लिस्ट में 'पिंक' एक्ट्रेस तापसी पन्नू का भी नाम शामिल है. तापसी पन्नू ने मार्च 2024 में उदयपुर में एक प्राइवेट सेरेमनी में अपने लॉन्गटाइम पार्टनर, डेनिश बैडमिंटन प्लेयर मथियास बो से शादी की. सोशल मीडिया पर उनकी शादी की एक तस्वीर वायरल हुई, जिसे देख सभी सन्न रह गए थे.
इस कपल ने अपने रिश्ते और शादी को काफी प्राइवेट रखा. उनकी शादी में सिर्फ अनुराग कश्यप और पवैल गुलाटी जैसे करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. हालांकि बाद में तापसी ने अपनी शादी को प्राइवेट करने के पीछे की वजह भी बताई. उन्होंने बताया कि उन्होंने सेलिब्रेशन को पर्सनल और मीडिया अटेंशन से दूर रखने का फैसला किया था.
रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा: बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने भी गुपचुप तरीके से शादी रचाई थी. 2014 में इटली में सिर्फ करीबी परिवार के लोगों की मौजूदगी में उन्होंने फिल्ममेकर आदित्य चोपड़ा से सीक्रेट शादी की.
Ahaan and Aneet is also following this same trajectory of Aditya Chopra-Rani Mukerji now and they will continue to do so in future as well, so yaa we all have to keep lots and lots of patience.pic.twitter.com/2IFBE9t7g3— saiyaara fan (@priankitlover) October 3, 2025
प्रीति जिंटा और जीन गुडइनफ: प्रीति जिंटा ने 2016 में लॉस एंजिल्स में एक सीक्रेट सेरेमनी में अपने लॉन्गटाइम पार्टनर जीन गुडइनफ से गुपचुप तरीके से शादी कर ली. उन्होंने शादी के बाद ही यह खबर बताई और बाद में इंडिया में एक छोटा सा सेलिब्रेशन होस्ट किया.