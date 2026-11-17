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क्या है 007?, कब-कैसे आया जेम्स बॉन्ड?, रॉबर्ट पैटिनसन से पहले दुनिया की 5वीं सबसे कमाऊ सीरीज में जासूस बने ये स्टार्स

रॉबर्ट पैटिनसन जेम्स बॉन्ड ( Film Poster/ETV Bharat )

हैदराबाद: जेम्स बॉन्ड की जासूसी दुनिया में एक और एक्टर्स का नाम जुड़ गया है. वो नाम है 'ट्विलाइट' सीरीज से वर्ल्डवाइड फेमस एक्टर रॉबर्ट पैटिनसन का. वह दुनिया की 5वीं सबसे कमाऊ सीरीज जेम्स बॉन्ड के 7वें डिडेक्टिव बनने जा रहे हैं. हाल ही में उनके नाम पर मुहर लगी है और फिल्म से उनका फर्स्ट लुक भी आउट हो चुका है. फिलहाल फिल्म पर बाकी जानकारी आना बाकी है. इससे पहले हम जानते हैं इस 64 साल पुरानी सीरीज के बारे में, सिनेप्रेमियों को जासूसों की दुनिया की रोमांचक सैर करवा रही है.

कैसे हुई जेम्स बॉन्ड के किरदार की शुरुआत?

जेम्स बॉन्ड का किरदार 1953 में ब्रिटिश लेखक इयान फ्लेमिंग ने बनाया था. उन्हें इसकी प्रेरणा इयान ने द्वितिय विश्व युद्ध (1939-45) में ब्रिटिश नौसेना खुफिया विभाग में काम किया था. इनके अनुभवों से जेम्स बॉन्ड के किरदार की शुरूआत हुई थी. जेम्स बॉन्ड नाम अमेरिकी ऑर्निथोलोजी (Ornithology) यानी पक्षी विज्ञानी की किताब से लिया गया था. इयान ने जेम्स बॉन्ड पर 12 उपन्यास के साथ-साथ 2 शॉर्ट स्टोरी भी लिखी हैं. उनके निधन के बाद किंग्सले ऐमिस, जॉन गार्डनर और रेमंड बेनसन जैसे कई लेखकों ने इस सीरीज को आगे बढ़ाया. 007 का क्या है मतलब? बॉन्ड ब्रिटेन की खूफिया एजेंसी (M16 ) के जासूस हैं. 00 का मतलब स्पाई को 'लाइसेंस टू किल' देना है. इसका सीधा मतलब है कि मिशन के दौरान जासूस दुश्मन को मार सकता है. वहीं, 007 वाले सीक्रेट जासूस को बाकी 00 वाले जासूस से अलग कैटेगरी में रखा जाता है, जो मिशन का सबसे तेज-तर्रार जासूस होता है. यह जेम्स बॉन्ड का कोड नंबर होता है, जो उसे बाकी सीक्रेट जासूस से अलग खड़ा करता है. जेम्स बॉन्ड का रॉयल लुक फिल्मों में सीक्रेट जासूस जेम्स बॉन्ड अपने लुक से भी जाना जाता है. वह अपने अंदाज, महंगी गाड़ियों, गैजेट्स, और "शेकन, नॉट स्टिर्ड" वाली ड्रिंक के स्टाइल के लिए पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं. फिल्मों में कब हुई जेम्स बॉन्स की एंट्री? साल 1962 में जेम्स बॉन्ड की एंट्री फिल्मों में हुई थी. अब तक इन किरदार पर 26 फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें अभी तक 6 एक्टर्स ने जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया है. जेम्स बॉन्ड बनी फिल्में और उसके डिडेक्टिव एक्टर्स सीन कॉनरी (Film Poster) 1. सीन कॉनरी बतौर जेम्स बॉन्ड डॉ. No (1962) (एक्टर- सीन कॉनेरी) फ्रॉम रसिया विद लव (1963) (एक्टर - सीन कॉनेरी) गोल्डफिंगर (1964) (एक्टर - सीन कॉनेरी) थंडरबॉल (1965)(एक्टर - सीन कॉनेरी) यू ओनली लिव ट्विस (1967) (एक्टर- सीन कॉनेरी) डायमंड्स आर फोरएवर (1971) (एक्टर - सीन कॉनेरी) नेवर से नेवर अगेन (1983) (एक्टर- सीन कॉनेरी) जॉर्ज लेजेनबी (Film Poster) 2. जॉर्ज लेजेनबी बतौर जेम्स बॉन्ड ऑन हर मजेस्टीज सीक्रेट सर्विस (1969) (एक्टर- जियॉर्ज लेजेन्बी) रोजर मूर (Film Poster) 3. रोजर मूर बतौर जेम्स बॉन्ड लिव एंड लेट लिव (1973) (एक्टर-रोजर मूर) द मैन विद गोल्डन गन (1974) (एक्टर-रोजर मूर) द स्पाई हू लव्ड मी (1977) (एक्टर-रोजर मूर)