क्या है 007?, कब-कैसे आया जेम्स बॉन्ड?, रॉबर्ट पैटिनसन से पहले दुनिया की 5वीं सबसे कमाऊ सीरीज में जासूस बने ये स्टार्स
रॉबर्ट पैटिनसन जेम्स बॉन्ड सीरीज के 7वें एक्टर होंगे, जो सीक्रेट जासूस का किरदार करने जा रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 2:19 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 2:28 PM IST
हैदराबाद: जेम्स बॉन्ड की जासूसी दुनिया में एक और एक्टर्स का नाम जुड़ गया है. वो नाम है 'ट्विलाइट' सीरीज से वर्ल्डवाइड फेमस एक्टर रॉबर्ट पैटिनसन का. वह दुनिया की 5वीं सबसे कमाऊ सीरीज जेम्स बॉन्ड के 7वें डिडेक्टिव बनने जा रहे हैं. हाल ही में उनके नाम पर मुहर लगी है और फिल्म से उनका फर्स्ट लुक भी आउट हो चुका है. फिलहाल फिल्म पर बाकी जानकारी आना बाकी है. इससे पहले हम जानते हैं इस 64 साल पुरानी सीरीज के बारे में, सिनेप्रेमियों को जासूसों की दुनिया की रोमांचक सैर करवा रही है.
कैसे हुई जेम्स बॉन्ड के किरदार की शुरुआत?
जेम्स बॉन्ड का किरदार 1953 में ब्रिटिश लेखक इयान फ्लेमिंग ने बनाया था. उन्हें इसकी प्रेरणा इयान ने द्वितिय विश्व युद्ध (1939-45) में ब्रिटिश नौसेना खुफिया विभाग में काम किया था. इनके अनुभवों से जेम्स बॉन्ड के किरदार की शुरूआत हुई थी. जेम्स बॉन्ड नाम अमेरिकी ऑर्निथोलोजी (Ornithology) यानी पक्षी विज्ञानी की किताब से लिया गया था. इयान ने जेम्स बॉन्ड पर 12 उपन्यास के साथ-साथ 2 शॉर्ट स्टोरी भी लिखी हैं. उनके निधन के बाद किंग्सले ऐमिस, जॉन गार्डनर और रेमंड बेनसन जैसे कई लेखकों ने इस सीरीज को आगे बढ़ाया.
Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp— James Bond (@007) November 16, 2026
007 का क्या है मतलब?
बॉन्ड ब्रिटेन की खूफिया एजेंसी (M16 ) के जासूस हैं. 00 का मतलब स्पाई को 'लाइसेंस टू किल' देना है. इसका सीधा मतलब है कि मिशन के दौरान जासूस दुश्मन को मार सकता है. वहीं, 007 वाले सीक्रेट जासूस को बाकी 00 वाले जासूस से अलग कैटेगरी में रखा जाता है, जो मिशन का सबसे तेज-तर्रार जासूस होता है. यह जेम्स बॉन्ड का कोड नंबर होता है, जो उसे बाकी सीक्रेट जासूस से अलग खड़ा करता है.
जेम्स बॉन्ड का रॉयल लुक
फिल्मों में सीक्रेट जासूस जेम्स बॉन्ड अपने लुक से भी जाना जाता है. वह अपने अंदाज, महंगी गाड़ियों, गैजेट्स, और "शेकन, नॉट स्टिर्ड" वाली ड्रिंक के स्टाइल के लिए पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं.
फिल्मों में कब हुई जेम्स बॉन्स की एंट्री?
साल 1962 में जेम्स बॉन्ड की एंट्री फिल्मों में हुई थी. अब तक इन किरदार पर 26 फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें अभी तक 6 एक्टर्स ने जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया है.
- जेम्स बॉन्ड बनी फिल्में और उसके डिडेक्टिव एक्टर्स
1. सीन कॉनरी बतौर जेम्स बॉन्ड
डॉ. No (1962) (एक्टर- सीन कॉनेरी)
फ्रॉम रसिया विद लव (1963) (एक्टर - सीन कॉनेरी)
गोल्डफिंगर (1964) (एक्टर - सीन कॉनेरी)
थंडरबॉल (1965)(एक्टर - सीन कॉनेरी)
यू ओनली लिव ट्विस (1967) (एक्टर- सीन कॉनेरी)
डायमंड्स आर फोरएवर (1971) (एक्टर - सीन कॉनेरी)
नेवर से नेवर अगेन (1983) (एक्टर- सीन कॉनेरी)
2. जॉर्ज लेजेनबी बतौर जेम्स बॉन्ड
ऑन हर मजेस्टीज सीक्रेट सर्विस (1969) (एक्टर- जियॉर्ज लेजेन्बी)
3. रोजर मूर बतौर जेम्स बॉन्ड
लिव एंड लेट लिव (1973) (एक्टर-रोजर मूर)
द मैन विद गोल्डन गन (1974) (एक्टर-रोजर मूर)
द स्पाई हू लव्ड मी (1977) (एक्टर-रोजर मूर)
मूनरेकर (1979) (एक्टर-रोजर मूर)
फोर योअर आईस ओनली (1981) (एक्टर -रोजर मूर)
ऑक्टोपसी (1983) (एक्टर-रोजर मूर)
ए व्यू टू किल (1985) (एक्टर -रोजर मूर)
4. टिमोथी डाल्टन बतौर जेम्स बॉन्ड
द लिविंग डेलाइट्स (1987) (एक्टर -टिमोथी डॉल्टन)
लाइसेंस टू किल (1989) (एक्टर-टिमोथी डॉल्टन)
5. पियर्स ब्रॉसनन बतौर जेम्स बॉन्ड
गोल्डन आई (1995) (एक्टर- पियर्स ब्रॉसनन)
टुमोरो नेवर डाईज (1997) (एक्टर- पियर्स ब्रॉसनन)
द वर्ल्ड इज इनफ (1999) (एक्टर- पियर्स ब्रॉसनन)
डाई अनेदर डे (2002) (एक्टर- पियर्स ब्रॉसनन)
6. डेनियल क्रैग बतौर जेम्स बॉन्ड
कैसियो रॉयल (2006) (एक्टर-डेनियल क्रैग)
क्वांटम ऑफ सोलेस (2008) (एक्टर-डेनियल क्रैग)
स्काईफॉल (2012) (एक्टर-डेनियल क्रैग)
स्पेक्ट्रे (2015) (एक्टर -डेनियल क्रैग)
नो टाइम टू डाई (2021) (एक्टर-डेनियल क्रैग)
कौन हैं नए जेम्स बॉन्ड रॉबर्ट पैटिनसन?
रॉबर्ट डगलस थॉमस पैटिनसन एक ब्रिटिश एक्टर हैं. उनका जन्म 13 मई 1986 बेम्स (लंदन), इग्लैंड में हुआ था. फिलहाल वह 40 साल के हैं. वह सिनेमा में बीते दो दशक से काम कर रहे हैं. रॉबर्ट ने साल 2004 में हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म वेनिटी फेयर से डेब्यू किया था, लेकिन बाद में उनके सीन को काट दिया गया था. रॉबर्ट को बड़ी पहचान अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म ट्विलाइट से वर्ल्डवाइड पॉपुलैरिटी मिली. इस फिल्म में उन्होंने 108 वर्षीय एडवर्ड कुलिन का किरदार निभाया था.
ट्विलाइट के बाद उन्होंने द बैटमैन, ट्विलाइट सागा, टिनेट, हैरी पॉटर एंड द गोल्बेट ऑफ फायर. द ड्रामा और गुडटाइम्स जैसी फिल्मों में काम किया. रॉबर्ट को पिछली बार मौजूदा साल में रिलीज हुई अमेरिकन साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म प्राइमटाइम में देखा गया था. जेम्स बॉन्ड के अलावा रॉबर्ट ड्यून: पार्ट 3, द टेक और द बैटमैन : पार्ट II में देखा जाएगा. रॉबर्ट को उनके करियर में 88 नॉमिनेशन मिले हैं और इनमें से 55 बार वह जीते हैं. उनकी अवार्ड लिस्ट में हॉलीवुड राइजिंग स्टार अवार्ड, फर्स्ट ग्लांस फिल्म फेस्टिवल, हॉलीवुड फिल्म अवार्ड्स शामिल हैं.
जेम्स बॉन्ड सीरीज की कमाई
जेम्स बॉन्ड पर बीते 64 सालों में रिलीज हुईं इन 26 फिल्मों की कुल कमाई 7.8 बिलियन डॉलर (करीब 780 करोड़ डॉलर) यानी 70000 करोड़ रुपये से ज्यादा है. यह दुनिया की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सीरीज है.