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वेलकम टू द जंगल X रिव्यू: 'पैसा वसूल एंटरटेनर', अक्षय-सुनील की टोली ने जीता दर्शकों का दिल, लोटपोट हो रहे लोग

अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी समेत 20 से ज्यादा स्टार वाली फिल्म आज सिनेमाघरों में लग गई है.

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वेलकम टू द जंगल X रिव्यू (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 26, 2026 at 12:55 PM IST

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हैदराबाद: कॉमेडी ड्रामा फिल्म वेलकम टू द जंगल आज 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसका पेड प्रीव्यू 25 जून को हुआ था. इस कॉमेडी फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं और इसमें कई अहम कलाकार हैं. फिल्म के शुरुआती शो देखने वाले और फिल्म के दीवाने दर्शकों ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) पर फिल्म के बारे में अपनी पहली प्रतिक्रिया साझा की.

क्या वेलकम टू द जंगल को बड़े पर्दे पर देखना या नहीं?

वेलकम टू द जंगल के टीजर और ट्रेलर को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. हालांकि रिलीज से पहले जारी किए गए टीजर में कहानी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन ट्रेलर से फिल्म एक एक्शन से भरपूर कॉमेडी और जबरदस्त किरदारों वाली फिल्म लग रही थी.

गलत पहचान और कॉमिक गलतफहमियों से लेकर जंगल के रोमांच और जबरदस्त एक्शन सीन तक, फिल्म में वेलकम फ्रैंचाइजी की तरह ही कॉमेडी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जिसने दर्शकों के बीच लोकप्रियता हासिल की थी.

वेलकम टू द जंगल के शुरुआती शो देखने वाले सोशल मीडिया यूजर्स ने फिल्म की जमकर तारीफ की है. सभी दर्शकों ने फिल्म की कॉमेडी की जमकर सराहना की है. अभिनेताओं की केमिस्ट्री और उनकी कॉमिक टाइमिंग को भी खूब सराहा गया है. फिल्म के डायलॉग्स की खास तारीफ हुई है. शुरुआती समीक्षकों के अनुसार, अक्षय कुमार इस फिल्म में सबसे अलग नजर आए.

कुछ यूजर्स ने वेलकम टू द जंगल को 'ओजी कॉमेडी' कहा है, जबकि अन्य इसे 'पैसा वसूल एंटरटेनर' बता रहे हैं. अधिकांश समीक्षकों का कहना है कि यह फिल्म थिएटर में जरूर देखनी चाहिए और इसे एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन बताया है.

पॉजिटिव रिस्पॉन्स और स्कूलों में चल रही गर्मी की छुट्टियों के कारण, फिल्म के एक ठोस शुरुआत और एक अच्छा वीकेंड दर्ज करने की संभावना है. वेलकम टू द जंगल हाल के सालों में बॉलीवुड कॉमेडी में देखे गई सबसे बड़ी एंटरटेनर में से एक है.

फिल्म में अक्षय और सुनील शेट्टी के अलावा दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफताब शिवदासानी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, जाकिर हुसैन, विंदू दारा सिंह, हेमंत पांडे, बृजेंद्र काला, फिरोज खान, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी, जीतू वर्मा, वृहि कोडवारा, आदित्य सिंह और भाग्य भानुशाली सहित अन्य.

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