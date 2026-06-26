वेलकम टू द जंगल X रिव्यू: 'पैसा वसूल एंटरटेनर', अक्षय-सुनील की टोली ने जीता दर्शकों का दिल, लोटपोट हो रहे लोग
अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी समेत 20 से ज्यादा स्टार वाली फिल्म आज सिनेमाघरों में लग गई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 26, 2026 at 12:55 PM IST
हैदराबाद: कॉमेडी ड्रामा फिल्म वेलकम टू द जंगल आज 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसका पेड प्रीव्यू 25 जून को हुआ था. इस कॉमेडी फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं और इसमें कई अहम कलाकार हैं. फिल्म के शुरुआती शो देखने वाले और फिल्म के दीवाने दर्शकों ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) पर फिल्म के बारे में अपनी पहली प्रतिक्रिया साझा की.
⭐ 4.2/5#OneWordReview...#WelcomeToTheJungle: ENTERTAINING— Shiv Kumar (@Shivu112005) June 26, 2026
WILD... LOUD... FUN... A crazy comedy ride packed with laughs, energetic performances and nonstop madness, despite a slightly slow second half.
Verdict: A PURE MASALA FUN RIDE 🔥#WelcomeToTheJungle 🌴🔥#AkshayKumar pic.twitter.com/3YbmtiEsxy
क्या वेलकम टू द जंगल को बड़े पर्दे पर देखना या नहीं?
वेलकम टू द जंगल के टीजर और ट्रेलर को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. हालांकि रिलीज से पहले जारी किए गए टीजर में कहानी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन ट्रेलर से फिल्म एक एक्शन से भरपूर कॉमेडी और जबरदस्त किरदारों वाली फिल्म लग रही थी.
#Welcome3 Is A Decent Entertainer With Brainrot Moments,So Don't Use Too Much Logic. Some Scenes Work, Some Fall Flat. The Editing Hurts The Film But As Usual #AkshayKumar Excels In His Fav. Genre. Overall It's A Decent Timepass Entertainer.— Mr Jaat (@Mrjaat0007) June 26, 2026
⭐⭐✨2.75/5#WelcomeToTheJungle pic.twitter.com/guaytvxu8H
गलत पहचान और कॉमिक गलतफहमियों से लेकर जंगल के रोमांच और जबरदस्त एक्शन सीन तक, फिल्म में वेलकम फ्रैंचाइजी की तरह ही कॉमेडी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जिसने दर्शकों के बीच लोकप्रियता हासिल की थी.
वेलकम टू द जंगल के शुरुआती शो देखने वाले सोशल मीडिया यूजर्स ने फिल्म की जमकर तारीफ की है. सभी दर्शकों ने फिल्म की कॉमेडी की जमकर सराहना की है. अभिनेताओं की केमिस्ट्री और उनकी कॉमिक टाइमिंग को भी खूब सराहा गया है. फिल्म के डायलॉग्स की खास तारीफ हुई है. शुरुआती समीक्षकों के अनुसार, अक्षय कुमार इस फिल्म में सबसे अलग नजर आए.
Jacqueline understood the assignment 😭😂 Full comedy mode activated and she delivered. #WelcomeToTheJungle— Jyoti (@GavaskarJy1116_) June 26, 2026
कुछ यूजर्स ने वेलकम टू द जंगल को 'ओजी कॉमेडी' कहा है, जबकि अन्य इसे 'पैसा वसूल एंटरटेनर' बता रहे हैं. अधिकांश समीक्षकों का कहना है कि यह फिल्म थिएटर में जरूर देखनी चाहिए और इसे एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन बताया है.
पॉजिटिव रिस्पॉन्स और स्कूलों में चल रही गर्मी की छुट्टियों के कारण, फिल्म के एक ठोस शुरुआत और एक अच्छा वीकेंड दर्ज करने की संभावना है. वेलकम टू द जंगल हाल के सालों में बॉलीवुड कॉमेडी में देखे गई सबसे बड़ी एंटरटेनर में से एक है.
#WelcomeToTheJungle 4/5 ⭐— Kavya Awasthi (@Kavya1140) June 26, 2026
A high octane masala ride. Akshay’s double role and Bigger Star Cast firing on all cylinders. Comedy and nostalgia lands and " uncha lamba kad" hits hard
tbh movie stands on basic plot but the main thing is zerobrain fun that delivers. a must watch pic.twitter.com/omvee2u9Da
#WelcomeToTheJungle ⭐️⭐️⭐️— BollywoodFirst (@chandra93111) June 26, 2026
It’s an entertaining watch. Movies work on humour and brain rot comedy.
The family audience will definitely enjoy it; people were laughing like hell in the theatre.#AkshayKumar pic.twitter.com/EaD9GLPMRf
फिल्म में अक्षय और सुनील शेट्टी के अलावा दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफताब शिवदासानी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, जाकिर हुसैन, विंदू दारा सिंह, हेमंत पांडे, बृजेंद्र काला, फिरोज खान, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी, जीतू वर्मा, वृहि कोडवारा, आदित्य सिंह और भाग्य भानुशाली सहित अन्य.