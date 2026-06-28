ETV Bharat / entertainment

'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस: दूसरे दिन अक्षय कुमार की फिल्म ने धड़ाधड़ छापने नोट, किया 50 करोड़ का आंकड़ा पार

'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे दिन बेहतर कमाई की है. दो दिनों में फिल्म ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

Welcome To The Jungle
'वेलकम टू द जंगल' (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 28, 2026 at 12:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई. शानदार ओपनिंग के बाद फिल्म ने दूसरे दिन भी अपना दमदार प्रदर्शन जारी रखा. अहमद खान के निर्देशन में बनी यह कॉमेडी फिल्म, दिवंगत लेखक और अभिनेता नीरज वोरा की लिखी आखिरी फिल्म है. बड़ी स्टार कास्ट वाली इस फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं. 'बॉर्डर 2' और 'धुरंधर: द रिवेंज' के बाद, यह फिल्म 2026 की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है. आइए जानते हैं कि फिल्म ने दूसरे दिन कितनी कमाई की है.

अक्षय कुमार की 'वेलकम 3' ने भारत और कई अन्य देशों में जबरदस्त धमाका किया है और सिनेमाघरों में धूम मचा दी है. मिली-जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद, इस कॉमेडी-ड्रामा फिल्म ने जबरदस्त सफलता हासिल की और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा.

'वेलकम टू द जंगल' ओपनिंग डे
मेकर्स के मुताबिक, इसने गुरुवार, 25 जून को पेड प्रीव्यू से 4.07 करोड़ रुपये कमा लिए थे. हालांकि फिल्म को मिले-जुले रिव्यू मिले, लेकिन लोगों के बीच इसकी अच्छी चर्चा रही, जिसकी वजह से पहले दिन इसने भारत में 15.33 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं, ओवरसीज से 4.70 करोड़ रुपये कमाए. इस तरह यह पहले दिन 27.60 करोड़ रुपये का बिजनेस करने में कामयाब रही.

'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
सैकनिल्क के मुताबिक, 'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे दिन 10,394 स्क्रीनिंग से 20 करोड़ कमाए. दूसरे दिन लगभग 600 स्क्रीन कम होने के बावजूद, इस हिंदी कॉमेडी फिल्म की कमाई में पहले दिन के मुकाबले 31.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.

अगर रविवार, 28 जून को परिवार के ज्यादा सदस्य इसे देखने आते हैं, तो इसकी कमाई बढ़ सकती है. 'वेलकम' फ़्रैंचाइजी का नाम भी दर्शकों को आकर्षित कर सकता है, क्योंकि इस सीरीज की पिछली दो फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया था.

सैकनिल्क के मुताबिक, रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को 'वेलकम 3' ने दोपहर 12 बजे तक 3671 शो के लिए 3.08 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. चूंकि, छुट्टी का दिन है, तो फिल्म को इसका फायदा मिल सकता है.

'वेलकम टू द जंगल' के बारे में
'वेलकम टू द जंगल' बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप, केप ऑफ गुड फिल्म्स और सीता फ़िल्म्स के बैनर तले फिरोज नाडियाडवाला, राकेश डांग और वेदांत विकास बाली द्वारा प्रोड्यूस की गई. फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि यह हॉलीवुड फिल्म 'ट्रॉपिक थंडर' (2008) से काफी हद तक मिलती-जुलती है. यह मजेदार फिल्म एक फेक फिल्म के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका बजट लगभग 2,000 रुपये है. इसमें कलाकार ऐसे जवानों का किरदार निभा रहे हैं जिनका सामना जंगल में असली अपराधियों से होता है.

फिल्म में कलाकारों की बड़ी टोली शामिल है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडीस, रवीना टंडन, लारा दत्ता, अरशद वारसी, परेश रावल, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, आफताब शिवदासानी और जैकी श्रॉफ शामिल हैं. इनके अलावा मशहूर कॉमेडिन कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा, गायक दलेर मेहंदी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, विंदू दारा सिंह और उर्वशी रौतेला भी हिंदी कॉमेडी का हिस्सा हैं. आकाश यादव और विक्रम मॉन्ट्रोज की कंपोज की गई 'घिस घिस घिस' गाने में अक्षरा सिंह एक विशेष भूमिका में हैं.

यह भी पढ़ें:

'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस डे 1: अक्षय कुमार की फिल्म ने 'भूत बंगला' को चटाई धूल, ओपनिंग डे पर छापे इतने नोट

TAGGED:

WELCOME TO THE JUNGLE
WELCOME TO THE JUNGLE BOX OFFICE
WELCOME TO THE JUNGLE COLLECTION
वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
WELCOME TO THE JUNGLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.