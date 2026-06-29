ETV Bharat / entertainment

वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस: पहले वीकेंड 100 के करीब पहुंची फिल्म, तीसरे दिन किया सबसे ज्यादा कलेक्शन

वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस ( POSTER )

हैदराबाद: मल्टी स्टारर कॉमेडी ड्रामा फिल्म वेलकम टू द जंगल ने बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला शानदार वीकेंड पूरा कर लिया है. फिल्म ने तीसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी सफलता का सिलसिला जारी रखा. है. इंडस्ट्री ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने भारत में तीसरे दिन 24.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. फिल्म के तीसरे दिन 10,867 शो चले, जिससे इसका कुल भारतीय ग्रॉस कलेक्शन 76.50 करोड़ रुपये और कुल नेट कलेक्शन 63.75 करोड़ रुपये हो गया है. इस फिल्म ने तीसरे दिन भी विदेशों में 6 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसका कुल विदेशी कलेक्शन 16.70 करोड़ रुपये हो गया. इसके साथ ही, इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 93.20 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. हालांकि यह कॉमेडी फिल्म 26 जून को रिलीज हुई थी, लेकिन इसके पेड प्रीव्यू एक दिन पहले ही शुरू हो गए थे. फिल्म ने पहले गुरुवार को पेड प्रीव्यू के साथ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी. 2,494 शो में इसने भारत में 3.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था, जिसमें ऑक्यूपेंसी 26 प्रतिशत रही थी. पहले शुक्रवार, 'डे 1' को फिल्म ने 10,892 शो में 15.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिसमें ऑक्यूपेंसी फिर से 26 प्रतिशत रही. दूसरे दिन शनिवार, 'डे 2' को फिल्म ने 10,396 शो में 20 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जिसमें ऑक्यूपेंसी बढ़कर 33 प्रतिशत हो हुआ. तीसरे दिन फिल्म ने भारत में 24.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जबकि उस दिन इसकी ऑक्यूपेंसी 41 प्रतिशत रहा.