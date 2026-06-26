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'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस डे 1: अक्षय कुमार की फिल्म ने 'भूत बंगला' चटाई धूल, ओपनिंग डे पर छाप डाले इतने नोट

'वेलकम टू द जंगल' को यू/ए की रेटिंग 'वेलकम टू द जंगल' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने 18 कट के बाद यू/ए 16+ की रेटिंग दी. गौरतलब है कि 'वेलकम टू द जंगल' अक्षय की एक और बड़ी कॉमेडी फिल्म है. जानी-मानी फ्रैंचाइजी और कई मशहूर चेहरों की वजह से, उम्मीद है कि 'वेलकम टू द जंगल' उन परिवारों को अपनी ओर खीचेंगी जो बड़े पर्दे पर कॉमेडी फिल्म देखना पसंद करते है. जबरदस्त चर्चा के बीच रिलीज हुई 'वेलकम टू द जंगल' को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली और सुबह के शो में इसकी शुरुआत धीमी रही. हालांकि शाम होते-होते इसकी रफ्तार तेज हुई.

हैदराबाद: अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्में 'वेलकम टू द जंगल' आज, 26 जून को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है. 'भूत बंगला' से सबका ध्यान खींचने के बाद, अब अक्षय कुमार ने 'वेलकम टू द जंगल' का जादू चलाया है. यह एडवेंचर-कॉमेडी फिल्म 2007 की 'वेलकम' और 2015 की 'वेलकम बैक' के बाद 'वेलकम' फ़्रैंचाइजी को आगे बढ़ा रही है. इसे अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें कई बड़े स्टार्स शामिल हैं.

'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1

रिलीज से पहले बनी जबरदस्त चर्चा, पुरानी यादों और फैन बेस के दम पर, फिल्म ने सिनेमाघरों में अच्छी शुरुआत की है. शुरुआती बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स से पता चलता है कि दर्शक बड़ी संख्या में फिल्म देखने पहुंचे हैं, जिससे इस कॉमेडी फिल्म को मजबूत शुरुआत मिली है.

सैकनिल्क के अनुसार, 'वेलकम टू द जंगल' की आधिकारिक रिलीज से पहले गुरुवार को इसके पेड प्रीव्यू शो हुए, जिनसे अनुमानित 3.75 करोड़ रुपये की कमाई हुई. रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार की इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर शाम 7:00 बजे तक लगभग 10.26 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है. साथ ही, 'वेलकम टू द जंगल' का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 16.61 करोड़ रुपये हो गया है. अब तक इसका कुल नेट कलेक्शन 14.01 करोड़ रुपये है.

अक्षय कुमार की फिल्म ने 'भूत बंगला' और 'कॉकटेल 2' को दी मात

पेड प्रीव्यू को छोड़कर पहले दिन की कमाई से ही 'वेलकम टू द जंगल' ने 'भूत बंगला' और 'कॉकटेल 2' के ओपनिंग-डे के प्रदर्शन को पहले ही पीछे छोड़ दिया है. सैक्निलक के अनुसार, 19 जून को रिलीज हुई फिल्म 'कॉकटेल 2' ने, जिसमें शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना हैं, अपने ओपनिंग डे पर 13.50 करोड़ रुपये नेट की कमाई की थी. जबकि भूत बंगला ने 12.25 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग की थी.

स्टार कास्ट

फिरोज नाडियाडवाला, राकेश डांग और वेदांत विकास बाली द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीस, रवीना टंडन, लारा दत्ता, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, आफताब शिवदासानी, जैकी श्रॉफ और परेश रावल भी नजर आए हैं.