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'वेलकम टू द जंगल' एडवांस बुकिंग: अक्षय कुमार की फिल्म की बिक्री स्लो, रिलीज से 2 दिन पहले हुई सिर्फ इतनी कमाई

'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. अक्षय कुमार की फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है.

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'वेलकम टू द जंगल' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 24, 2026 at 4:41 PM IST

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हैदराबाद: देवियों और सज्जनों हंसी-मजाक, मजेदार पंच और ड्रामा के जबरदस्त डोज के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अक्षय कुमार और उनकी टीम 'वेलकम 3' के साथ आपका मनोरंजन करने आ रही है. इस फिल्म का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है, तब से ही इसकी खूब चर्चा हो रही है. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. आइए जानें, फिल्म ने अब तक कितनी कमाई की है।

अक्षय कुमार की आने वाली कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की एडवांस बुकिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है. शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि फिल्म को अच्छी शुरुआती प्रतिक्रिया मिल रही है. हालांकि, बाद में इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है.

सैकनिल्क ने दोपहर 3 बजे तक का डेटा शेयर किया है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म के पहले दिन के लिए अब तक 14046 टिकट बिक चुके हैं. ब्लॉक की गई सीटों के बिना और ब्लॉक की गई सीटों के साथ ग्रॉस (कुल कमाई) के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्लॉक की गई सीटें बिकी हुई सीटों जैसी नहीं होती हैं.

सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, ब्लॉक की गई सीटों को छोड़कर, फिल्म के हिंदी 2डी वर्शन ने पूरे भारत में 24.25 लाख रुपये की ग्रॉस कमाई की है. रिपोर्ट के अनुसार, ब्लॉक की गई सीटों को शामिल करने पर यह आंकड़ा 63.77 लाख रुपये हो जाता है.

दर्शकों के बीच इस कॉमेडी फ्रैंचाइजी की अच्छी पहचान है, लेकिन शुरुआती एडवांस-बुकिंग के रुझान बताते हैं कि फिल्म अभी शुरुआती दौर में ही है. आंकड़े अभी तक 1 करोड़ रुपये के निशान तक नहीं पहुंचे हैं. हालांकि, उम्मीद है कि फिल्म की रफ्तार बढ़ेगी.

फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से यू/ए16+ रेटिंग भी मिली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में 18 कट और मॉडिफिकेशन हुए हैं, जिसके बाद सेंसर बोर्ड ने इसे यू/ए रेटिंग दी है.

अहमद खान के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म हिट 'वेलकम' फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म है. इससे पहले 'वेलकम' (2007) और 'वेलकम बैक' (2015) आ चुके हैं. कहानी कुछ अजीब किरदारों के एक ग्रुप के इर्द-गिर्द घूमती है, जो जंगल में एक मिशन के दौरान फंस जाते हैं. इससे कॉमेडी, अफरातफरी और एडवेंचर का माहौल बनता है.

इस फिल्म में बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, जो इसे हाल के बॉलीवुड सिनेमा के सबसे बड़े कॉमेडी प्रोजेक्ट्स में से एक बनाती है. अक्षय कुमार के साथ-साथ, कास्ट में सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, परेश रावल, जॉनी लीवर, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीस, रवीना टंडन, लारा दत्ता, तुषार कपूर और कई अन्य कलाकार शामिल हैं.

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