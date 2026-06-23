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'वेलकम टू द जंगल' की एडवांस बुकिंग शुरू, होगा पेड प्रीव्यू, जानें पहले दिन कितना कमाएगी अक्षय कुमार की फिल्म

पेड प्रीव्यू 25 जून को शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे. दिलचस्प बात यह है कि वेलकम टू द जंगल अक्षय कुमार की इस साल की दूसरी फिल्म है, इससे पहले उनकी हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला आई थी, जिसने कथित तौर पर पेड प्रीव्यू के जरिए 3.65 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी.

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. यह फिल्म 26 जून को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसी के साथ फिल्म मेकर्स ने 25 जून को पेड प्रीव्यू शो की भी पुष्टि कर दी है, जिससे दर्शक फिल्म को आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले देख सकेंगे.

फिल्म जगत के एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 'वेलकम टू द जंगल' 22 करोड़ से 26 करोड़ रुपये के बीच ओपनिंग करेगी. अगर अगले कुछ दिनों में एडवांस बुकिंग में तेजी आती है, तो पेड प्रीव्यू शो फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन को और भी मजबूत कर सकते हैं. फिल्म को 2 घंटे 28 मिनट की अवधि के साथ मंजूरी मिल गई है और यह लोकप्रिय वेलकम फ्रैंचाइज़ की तीसरी कड़ी है.

अहमद खान के निर्देशन में बनी फिल्म वेलकम टू द जंगल में अक्षय कुमार की लीडरशिप में बड़े पैमाने पर कलाकार शामिल हैं. फिल्म में सुनील शेट्टी, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफताब शिवदासानी और कई अन्य कलाकार भी हैं.

यह फिल्म डॉ. घुंघरू (परेश रावल द्वारा अभिनीत) की कहानी है, जो एक छिपे हुए अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की एक फर्जी फिल्म बनाता है. अपनी एक्शन से भरपूर फर्जी फिल्म की शूटिंग के लिए, वह अक्षय कुमार द्वारा निभाए गए एक संघर्षरत "फ्लॉप हीरो" सहित एक मजेदार और बेमेल टीम को इकट्ठा करता है. साथ मिलकर, वे असली स्टंट करने के लिए अनजान जंगलों में निकल पड़ते हैं, जिससे लगातार अराजकता और गुप्त कॉमेडी का सिलसिला शुरू होता है.

ए.ए. नाडियाडवाला, केप ऑफ गुड फिल्म्स और स्टार स्टूडियो 18 द्वारा सीता फिल्म्स और राकेश डांग के सहयोग से प्रस्तुत इस फिल्म का निर्माण फिरोज ए. नाडियाडवाला, राकेश डांग और वेदांत विकास बाली ने किया है. 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून, 2026 को विश्व भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.