'वेलकम 3' की रिलीज डेट आउट, गर्मी में हंसी का तापमान बढ़ाएगी अक्षय की फिल्म, 2026 में इन कॉमेडी फिल्मों से भी हसाएंगे 'खिलाड़ी'
अक्षय कुमार की 'वेलकम 3' की रिलीज डेट आ गई है. इसके अलावा इस साल दूसरी फिल्मों भी कॉमेडी करते नजर आने वाले हैं.
Published : January 27, 2026 at 6:32 PM IST
हैदराबाद: 2026 में बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार कई फिल्म लेकर आ रहे हैं. आज, 27 जनवरी को उनकी आगामी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल', जिसे 'वेलकम 3' के नाम से भी जाना जा रहा है, का रिलीज का एलान किया गया है. वेलकम 3 और जूनियर एनटीआर आमने-सामने होंगे. अहमद खान की निर्देशित यह कॉमेडी फ्रेंचाइजी, जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की फिल्म ड्रैगन के साथ ऑफिशियली क्लैश करने जा रही है.
मंगलवार को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने 'वेलकम 3' की रिलीज डेट के बारे में अपडेट साझा किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा है, 'सबसे बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइजी वापस आ गई है. वेलकम टू द जंगल 26 जून 2026 को रिलीज होगी. वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में आने के लिए पूरी तरह तैयार है.'
अहमद खान की निर्देशित, वेलकम टू द जंगल में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, दिशा पटानी, जैकलिन फर्नांडीज, अरशद वारसी, परेश रावल, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, आफताब शिवदासानी, लारा दत्ता, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर और दलेर मेहंदी हैं. एए नाडियाडवाला और स्टार स्टूडियो18 द्वारा केप ऑफ गुड फिल्म्स और सीता फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस की गई इस फिल्म अन्य कई स्टार भी हैं.
'वेलकम टू द जंगल' क्लैश
मल्टी स्टार वाली इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों का सामना करना होगा. इसकी रिलीज से एक दिन पहले यानी 25 जून को जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की फिल्म 'ड्रैगन' सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. एक हफ्ते के बाद दूसरी कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
इस साल इन कॉमेडी फिल्मों में दिखेंगे 'खिलाड़ी' कुमार
'वेलकम टू द जंगल' के अलावा, अक्षय कुमार इस दूसरी कॉमेडी फिल्मों में लोगों हंसाते हुए नजर आएंगे. उनके पाइपलाइन में हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' और प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्म 'हेरा फेरी 3' भी है. 'भूत बंगला' इस साल 15 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वहीं, उम्मीद है कि 'हेरा फेरी 3' भी इस साल सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. अक्षय की झोली में एक एक्शन थ्रिलर फिल्म भी है, जिसका टाइटल हैवान है. इस फिल्म में खिलाड़ी कुमार 17 सालों के बाद सैफ अली खान के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे.