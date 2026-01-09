ETV Bharat / entertainment

उदयपुर में कृति की बहन नूपुर सेनन की शादी के फंक्शन शुरू, 11 को स्टेबिन बेन संग लेंगी 7 फेरे

नूपुर को प्रपोज करते स्टेबिन बेन ( Source - Social Media )

उदयपुर: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन और अभिनेत्री नूपुर सेनन की शादी सिंगर स्टेबिन बेन से शहर के लग्जरी होटल रैफल्स में हो रही है. शुक्रवार से यहां शादी से जुड़े फंक्शन होना शुरू हो गए हैं. शादी के चलते होटल परिसर को वेडिंग वेन्यू में बदल दिया गया है. यहां आज और कल मेहंदी, हल्दी और संगीत सेरेमनी के कार्यक्रम होंगे. थीम बेस्ड सजावट: उदयपुर के लग्जरी होटल रैफल्स में तीन दिनों तक शादी के फंक्शन चलेंगे. इन निजी समारोहों में पारंपरिक रस्मों के साथ-साथ ग्लैमर और म्यूजिक का तड़का देखने को मिलेगा. शादी से पहले ही दोनों परिवार लेकसिटी पहुंच चुके थे. 7 जनवरी को कृति सेनन, नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन अपने-अपने परिवारजनों और करीबी रिश्तेदारों के साथ होटल रैफल्स पहुंचे थे. इसके बाद होटल परिसर को पूरी तरह से वेडिंग वेन्यू में तब्दील कर दिया गया. दो दिन मेहंदी, हल्दी और संगीत जैसे कार्यक्रम होंगे. जिनके लिए अलग-अलग थीम पर सजावट की गई है. हर फंक्शन को बेहद प्राइवेट रखा गया है, ताकि शादी की गोपनीयता भी बनी रहे. पढ़ें: नूपुर सेनन की शादी के लिए उदयपुर पहुंचा परिवार, कृति सेनन भी आई नजर, ये रहेगा वैवाहिक कार्यक्रम