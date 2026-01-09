उदयपुर में कृति की बहन नूपुर सेनन की शादी के फंक्शन शुरू, 11 को स्टेबिन बेन संग लेंगी 7 फेरे
नूपुर-स्टेबिन की शादी को लेकर उदयपुर के लग्जरी होटल को दुल्हन की तरह सजाया गया है.
Published : January 9, 2026 at 5:02 PM IST
उदयपुर: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन और अभिनेत्री नूपुर सेनन की शादी सिंगर स्टेबिन बेन से शहर के लग्जरी होटल रैफल्स में हो रही है. शुक्रवार से यहां शादी से जुड़े फंक्शन होना शुरू हो गए हैं. शादी के चलते होटल परिसर को वेडिंग वेन्यू में बदल दिया गया है. यहां आज और कल मेहंदी, हल्दी और संगीत सेरेमनी के कार्यक्रम होंगे.
थीम बेस्ड सजावट: उदयपुर के लग्जरी होटल रैफल्स में तीन दिनों तक शादी के फंक्शन चलेंगे. इन निजी समारोहों में पारंपरिक रस्मों के साथ-साथ ग्लैमर और म्यूजिक का तड़का देखने को मिलेगा. शादी से पहले ही दोनों परिवार लेकसिटी पहुंच चुके थे. 7 जनवरी को कृति सेनन, नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन अपने-अपने परिवारजनों और करीबी रिश्तेदारों के साथ होटल रैफल्स पहुंचे थे. इसके बाद होटल परिसर को पूरी तरह से वेडिंग वेन्यू में तब्दील कर दिया गया. दो दिन मेहंदी, हल्दी और संगीत जैसे कार्यक्रम होंगे. जिनके लिए अलग-अलग थीम पर सजावट की गई है. हर फंक्शन को बेहद प्राइवेट रखा गया है, ताकि शादी की गोपनीयता भी बनी रहे.
11 जनवरी को लेंगे सात फेरे: 11 जनवरी को नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन सात फेरे लेकर नए जीवन की शुरुआत करेंगे. शादी में बॉलीवुड, टीवी और म्यूजिक इंडस्ट्री से कई नामचीन हस्तियों के शामिल होने की संभावना है. टीवी अभिनेता हुसैन कुवाजेर्वाला के उदयपुर पहुंचने के बाद चर्चाएं और तेज हो गई हैं. वहीं कृति सेनन के बॉयफ्रेंड कबीर को भी परिवार के साथ लेकसिटी आते देखा गया. सुरक्षा के लिहाज से होटल और उसके आसपास कड़े इंतजाम किए गए हैं. होटल स्टाफ को भी शादी से जुड़ी किसी भी जानकारी को बाहर साझा न करने के निर्देश दिए गए हैं.
नूपुर सेनन ने स्टेबिन बेन से अपनी सगाई की घोषणा हाल ही में की थी. इसके फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए थे. नूपुर सेनन खुद भी एक अभिनेत्री हैं और अक्षय कुमार के साथ एक म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं. जबकि स्टेबिन बेन अपनी सुरीली आवाज के लिए देशभर में लोकप्रिय हैं. ऐसे में यह शादी फिल्म और म्यूजिक जगत का खास संगम मानी जा रही है.