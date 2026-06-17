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'ऐल्फा' ही नहीं, ये भी हैं फीमेल लीड वाली टॉप एक्शन थ्रिलर फिल्में, जानें OTT पर कहां देखें

'ऐल्फा' ही नहीं, हिंदी सिनेमा में ऐसी कई एक्शन फिल्में बनी हैं, जिनमें एक्ट्रेस लीड में हैं. आइए उन फिल्मों के बारे में जानें…

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ऐल्फा (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 17, 2026 at 4:32 PM IST

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हैदराबाद: 'ऐल्फा' के मेकर्स ने आज, 17 जून को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है. ट्रेलर को हर किसी से तारीफ मिल रही है. इस फिल्म में आलिया भट्ट, शरवरी, बॉबी देओल, अनिल कपूर अहम भूमिका में है. इसमें आलिया भट्ट और शरवरी लीड रोल निभा रही है, दुश्मनों से लोहा देती दिख रही हैं. हालांकि, ऐल्फा कोई पहली एक्शन फिल्म नहीं है, जिसमें एक्ट्रेस ने लीड रोल किया है. इससे पहले कई हसीनाओं ने अपने एक्शन और स्टंट से दर्शकों का दिल जीत चुकी हैं. तो चलिए आपको उन एक्शन फिल्मों के बारे में बताते हैं, जिसमें एक्ट्रेस लीड रोल करती दिखी हैं.

'मर्दानी'
इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म में रानी मुखर्जी ने अहम भूमिका निभाई है. इसमें उन्होंने क्राइम ब्रांच ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार निभाया है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे वह बच्चों की तस्करी करने वाले माफिया के मास्टरमाइंड का सामना करती हैं और उस पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश में किन मुश्किलों का सामना करती हैं. यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

'राजी'
'राजी' 2018 की एक स्पाई-एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे मेघना गुलज़ार ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में आलिया भट्ट ने लीड रोल किया है. यह फिल्म एक रॉ एजेंट की असल जिंदगी की घटनाओं पर आधारित है, जो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली जंग से पहले बेहद गुप्त जानकारी भेजने के लिए पाकिस्तान में मिलिट्री अफसरों के परिवार में शादी करती है. आलिया भट्ट ने 20 साल की सहमत खान का रोल निभाया है. यह फिल्म हरिंदर सिक्का के 2008 के नॉवेल 'कॉलिंग सहमत' पर आधारित है. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'जय गंगाजल'
2016 में आई 'जय गंगाजल' एक भारतीय क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे प्रकाश झा ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा अहम भूमिका में हैं. यह 2003 की क्राइम फिल्म 'गंगाजल' का अगला भाग है. यह फिल्म आभा माथुर (प्रियंका चोपड़ा जोनस) की कहानी है, जो एक ईमानदार और डेडिकेटेड आईपीएस अफसर हैं. उन्हें एक भ्रष्ट गृह मंत्री से लड़ते हुए कई चुनौतियों और अफसरशाही की रुकावटों का सामना करना पड़ता है. वे अपराध और अराजकता को खत्म करने के लिए पूरी ताकत से लड़ती हैं. इच्छुक दर्शक इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'ब्राउन'
'ब्राउन' एक साइकोलॉजिकल वेब सीरीज है. यह नॉयर थ्रिलर रीटा ब्राउन, जिसका किरदार करिश्मा कपूर ने निभाया है, के इर्द-गिर्द घूमती है, जो शराबी है. उसे एक ताकतवर बिजनेसमैन की बेटी की बेरहमी से हुई हत्या के बाद वापस ड्यूटी पर बुलाया जाता है. इस सीरीज को आप जी5 पर देखा जा सकता है.

'नाम शबाना'
तापसी पन्नू ने 'नाम शबाना' में अहम भूमिका निभाई है. इस फिल्म में मुंबई में अपनी मां के साथ रहने वाली एक मिडिल-क्लास लड़की शबाना की कहानी है. सड़क पर कुछ गुंडे उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, तभी उसकी उनसे झड़प हो जाती है. जब उसी गैंग ने शबाना के दोस्त जय की हत्या कर दी, जिसने उसे परेशान किया था, तो शबाना बदला लेने के मिशन पर निकल पड़ती है. एक बड़ी सीक्रेट एजेंसी उससे संपर्क करती है और उसे उन बदमाशों को ढूंढने और मारने में मदद का ऑफर देती है. इस धांसू फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'ऐल्फा'
शिव रवैल की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'ऐल्फा' का ट्रेलर बुधवार को रिलीज़ हुआ, जिसमें आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में हैं. ट्रेलर में शरवरी की भी झलक दिखाई गई. सौमिल शुक्ला और श्रीधर राघवन द्वारा लिखी गई यह फिल्म उदय चोपड़ा की कहानी पर आधारित है और इसके डायलॉग इशिता मोइत्रा ने लिखे हैं. इसका संगीत रोहांश और अबीर ने दिया है, जिन्होंने कुमार, अन्विता दत्त और कौसर मुनीर के साथ मिलकर गाने के बोल भी लिखे हैं. आदित्य चोपड़ा द्वारा प्रोड्यूस और अक्षय विधानी द्वारा को-प्रोड्यूस की गई फिल्म 'ऐल्फा' 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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