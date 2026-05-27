NEET पेपर लीक पर टिप्पणी के चलते क्या 'इंडियन आइडल 16' से बाहर हुए विशाल ददलानी? सिंगर ने हंसते हुए दिया जवाब
नीट-यूजी पेपर लीक पर टिप्पणी के चलते क्या 'इंडियन आइडल 16' से मशहूर सिंगर विशाल ददलानी को बाहर कर दिया गया है?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 27, 2026 at 6:01 PM IST
हैदराबाद: सिंगर विशाल ददलानी एक बार फिर बेबाक बातों की वजह से लाइमलाइट में हैं. सिंगर विशाल ददलानी ने उन रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी है, जिनमें दावा किया गया था कि नीट पेपर लीक विवाद को लेकर जिम्मेदार वालों की आलोचना करने के बाद उन्हें 'इंडियन आइडल 16' से हटा दिया गया है. इससे पहले, सिंगर ने इस मुद्दे और देश की 'खराब हालत' पर अपनी निराशा जाहिर की थी.
यह अटकलें तब शुरू हुईं जब विशाल ने एक कड़े शब्दों वाला वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में उन्होंने नीट-यूजी पेपर लीक विवाद से निपटने के तरीके की आलोचना की थी. इसके तुरंत बाद, कई सोशल मीडिया पेजों पर यह दावा किया जाने लगा कि 'इंडियन आइडल' के मेकर्स ने उनकी इन टिप्पणियों के कारण उन्हें जजों के पैनल से हटा दिया है.
इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए, विशाल ने मंगलवार, 26 मई को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर यह साफ किया कि इन रिपोर्टों में कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने इन अफवाहों का मजाक उड़ाते हुए लिखा, 'याद रखें, ऑनलाइन जो कुछ भी देखें, उस पर भरोसा न करें. यहां बहुत ज्यादा हेर-फेर चल रहा है. सही के लिए लड़ते रहें, और जो बात कहनी जरूरी है, उसे कहते रहें.'
वीडियो में, ददलानी 'इंडियन आइडल' के सेट पर नजर आ रहे हैं, जहां वे पहले तो रोने का नाटक कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, 'हे बेबी, मैं यहीं हूं.' विशाल की प्रतिक्रिया तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और कई फैंस ने उनका समर्थन करते हुए उनके बेबाक जवाब की तारीफ की. कई यूजर्स ने यह भी बताया कि जब भी मशहूर हस्तियां राजनीतिक या सामाजिक मुद्दों पर बात करती हैं, तो उन्हें अक्सर गलत जानकारियों के जरिए निशाना बनाया जाता है.
नीट-यूजी पेपर लीक का मामला तब सामने आया, जब एक शिक्षक को 135 परीक्षा प्रश्नों से मेल खाने वाली पीडीएफ मिलीं, जिसके बाद एक बड़ी जांच शुरू की गई. यह परीक्षा 3 मई को भारत के 551 शहरों और 14 अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों में आयोजित की गई थी, जिसे अंततः रद्द कर दिया गया. इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे, और अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 21 जून को इसकी दोबारा परीक्षा निर्धारित की गई है.