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NEET पेपर लीक पर टिप्पणी के चलते क्या 'इंडियन आइडल 16' से बाहर हुए विशाल ददलानी? सिंगर ने हंसते हुए दिया जवाब

विशाल ददलानी ( IANS )

हैदराबाद: सिंगर विशाल ददलानी एक बार फिर बेबाक बातों की वजह से लाइमलाइट में हैं. सिंगर विशाल ददलानी ने उन रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी है, जिनमें दावा किया गया था कि नीट पेपर लीक विवाद को लेकर जिम्मेदार वालों की आलोचना करने के बाद उन्हें 'इंडियन आइडल 16' से हटा दिया गया है. इससे पहले, सिंगर ने इस मुद्दे और देश की 'खराब हालत' पर अपनी निराशा जाहिर की थी. यह अटकलें तब शुरू हुईं जब विशाल ने एक कड़े शब्दों वाला वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में उन्होंने नीट-यूजी पेपर लीक विवाद से निपटने के तरीके की आलोचना की थी. इसके तुरंत बाद, कई सोशल मीडिया पेजों पर यह दावा किया जाने लगा कि 'इंडियन आइडल' के मेकर्स ने उनकी इन टिप्पणियों के कारण उन्हें जजों के पैनल से हटा दिया है. इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए, विशाल ने मंगलवार, 26 मई को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर यह साफ किया कि इन रिपोर्टों में कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने इन अफवाहों का मजाक उड़ाते हुए लिखा, 'याद रखें, ऑनलाइन जो कुछ भी देखें, उस पर भरोसा न करें. यहां बहुत ज्यादा हेर-फेर चल रहा है. सही के लिए लड़ते रहें, और जो बात कहनी जरूरी है, उसे कहते रहें.'