हार्ट अटैक के कारण संजय लीला भंसाली अस्पताल में भर्ती? जानें क्या है सच्चाई
मशहूर फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली को हार्ट अटैक आने की खबर सामने आई है. 24 फरवरी को वह अपना 63वां जन्मदिन मना रहे थे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 25, 2026 at 2:08 PM IST
मुंबई: बॉलीवुड से एक बड़ी खबर सामने आई है. खबर है कि मशहूर फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली को हार्ट अटैक आया है. उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. अभी वे मुंबई के हॉस्पिटल में मेडिकल केयर में हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है. आइए जानें यह खबर कितना सच है या नहीं.
25 फरवरी को संजय लीला भंसाली के हेल्थ से जुड़ी खबर सामने आई. सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल होने लगी कि हार्ट अटैक आने की वजह से फिल्ममेकर को मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह खबर मिलते ही ईटीवी भारत ने संजय लीला भंसाली की टीम से संपर्क किया है.
टीम ने इस खबर की अफवाह को झूठा करार दिया और बताया कि संजय लीला भंसाली बिल्कुल स्वस्थ और फिट है. टीम ने सभी से अनुरोध करते हुए कहा कि प्लीज संजय लीला भंसाली के हेल्थ को लेकर किसी भी तरह की अफवाहों से बचें.
संजय लीला भंसाली 24 फरवरी को 63 साल के हो गए हैं. टीम के मुताबिक, वह बिल्कुल हेल्दी और फिट हैं. आज सुबह, एक कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि लव एंड वॉर के डायरेक्टर को उनके जन्मदिन पर हार्ट अटैक आया और उन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.
महाशिवरात्रि के मौके पर संजय लीला भंसाली ने अपने आगामी प्रोजेक्ट का एलान किया था. इसके लिए उन्होंने 'मंगल पांडे' डायरेक्टर केतन मेहता के साथ टीम बनाई है. उन्होंने एक छोटा-सा क्लिप साझा करते हुए फिल्म के टाइटल का खुलासा किया था.
पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा था, 'मंदिर तोड़ा जा सकता है, आस्था नहीं. संजय लीला भंसाली पेश करते हैं - "जय सोमनाथ". केतन मेहता डायरेक्टर होंगे.' इसी एलान के साथ फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा किया. उन्होंने बताया कि 'जय सोमनाथ' दुनिया भर के सिनेमाघरों में 2027 में रिलीज होगी.
मेहता इस प्रोजेक्ट को लिख और डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसे भंसाली प्रोडक्शंस और माया मूवीज़ के बैनर तले फंड किया जा रहा है. हालांकि, स्टार कास्ट के बारे में अभी जानकारी सामने आनी बाकी है, लेकिन इस अनाउंसमेंट ने सिनेमा प्रेमियों के बीच उत्साह पैदा कर दिया है. इसके अलावा संजय लीला भंसाली रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की अभिनीत फिल्म 'लव एंड वॉर' पर भी काम कर रहे हैं. हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट अभी घोषित नहीं की गई है.