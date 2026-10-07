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सुशांत सिंह राजपूत-रिया चक्रवर्ती केस से इंस्पायर्ड थी मृणाल ठाकुर की फिल्म 'पूजा मेरी जान'? डायरेक्टर ने किया खुलासा

'पूजा मेरी जान'/सुशांत सिंह राजपूत-रिया चक्रवर्ती ( Poster/IANS )

हैदराबाद: नवजोत गुलाटी की फिल्म 'पूजा मेरी जान' 2 अक्टूबर को जी5 पर स्ट्रीम हो रही है. इसमें मृणाल ठाकुर, हुमा कुरैशी और विक्रम सिंह चौहान अहम भूमिका में हैं. यह फिल्म कई साल पहले ही पूरी हो गई थी, लेकिन किसी वजह से रिलीज नहीं हो पाई. आखिरकार यह 2 अक्टूबर को जी5 पर दस्तक दे दी. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद, कई लोगों को लगा कि शायद यह सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती केस से इंस्पायर्ड है. हाल ही में एक इंटरव्यू में, फिल्म की डायरेक्टर नवजोत गुलाटी ने बताया कि उनकी फ़िल्म सुशांत-रिया केस से ही इंस्पॉर्ड थी.

डायरेक्टर नवजोत गुलाटी ने कन्फर्म किया है कि रिया चक्रवर्ती से जुड़ी असल जिंदगी की घटनाओं का असर उनकी फिल्म 'पूजा मेरी जान' पर पड़ा है. हालांकि, फ़िल्ममेकर ने साफ किया कि सुशांत सिंह राजपूत केस की वजह से उन्होंने यह फिल्म नहीं लिखी थी.