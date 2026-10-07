सुशांत सिंह राजपूत-रिया चक्रवर्ती केस से इंस्पायर्ड थी मृणाल ठाकुर की फिल्म 'पूजा मेरी जान'? डायरेक्टर ने किया खुलासा
'पूजा मेरी जान' के डायरेक्टर नवजोत गुलाटी ने खुलासा किया कि क्या उनकी फिल्म सुशांत सिंह राजपूत-रिया चक्रवर्ती केस से इंस्पायर्ड थी?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 8:48 PM IST
हैदराबाद: नवजोत गुलाटी की फिल्म 'पूजा मेरी जान' 2 अक्टूबर को जी5 पर स्ट्रीम हो रही है. इसमें मृणाल ठाकुर, हुमा कुरैशी और विक्रम सिंह चौहान अहम भूमिका में हैं. यह फिल्म कई साल पहले ही पूरी हो गई थी, लेकिन किसी वजह से रिलीज नहीं हो पाई. आखिरकार यह 2 अक्टूबर को जी5 पर दस्तक दे दी. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद, कई लोगों को लगा कि शायद यह सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती केस से इंस्पायर्ड है. हाल ही में एक इंटरव्यू में, फिल्म की डायरेक्टर नवजोत गुलाटी ने बताया कि उनकी फ़िल्म सुशांत-रिया केस से ही इंस्पॉर्ड थी.
डायरेक्टर नवजोत गुलाटी ने कन्फर्म किया है कि रिया चक्रवर्ती से जुड़ी असल जिंदगी की घटनाओं का असर उनकी फिल्म 'पूजा मेरी जान' पर पड़ा है. हालांकि, फ़िल्ममेकर ने साफ किया कि सुशांत सिंह राजपूत केस की वजह से उन्होंने यह फिल्म नहीं लिखी थी.
एक इंटरव्यू में फिल्ममेकर ने कहा, 'नहीं, क्योंकि मैंने फिल्म लिखना अप्रैल 2020 में शुरू किया था, जब सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे. फिर, जाहिर है, मैंने भी हम सब की तरह रोज रिया का मीडिया ट्रायल देखा और उसके साथ जो हो रहा था, उससे मैं इंस्पार हुआ. उसके खिलाफ जो मुहिम चलाई गई, वह हर लेवल पर गलत था.'
उन्होंने आगे माना कि रिया के साथ जो हुआ, उससे उन्हें प्रेरणा तो मिली, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि 'पूजा मेरी जान' लिखने के लिए वही एकमात्र वजह नहीं थी. गुलाटी ने कहा, 'अगर मैंने पहले से ही कुछ लिखा था और असल जिंदगी में ठीक वैसी ही घटना हो रही थी, तो जाहिर है कि मैं उससे कुछ न कुछ तो सीखता ही.'
यह फ़िल्म 2022 में पूरी हो गई थी और शुरू में इसके जियो सिनेमा पर रिलीज होने की उम्मीद थी. लेकिन, इसकी रिलीज में कई साल की देरी हुई और आखिरकार यह इस महीने जी5 पर आई. इस लंबे इंतजार की वजह से गुलाटी ने फिल्म की रिलीज को लेकर अपनी निराशा भी सबके सामने जाहिर की थी.