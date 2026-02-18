ETV Bharat / entertainment

एक बार फिर 'बड़ा राष्ट्रवादी प्रोजेक्ट' लेकर आ रहे विवेक अग्निहोत्री, इस प्रोड्यूसर से मिलाया हाथ, कहीं 'ऑपरेशन सिंदूर' तो नहीं?

'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बड़े राष्ट्रवादी प्रोजेक्ट की पुष्टि की है. इसके लिए उन्होंने एक बड़े प्रोड्यूसर से हाथ मिलाया है.

February 18, 2026

हैदराबाद: 'द कश्मीर फाइल्स', 'द वैक्सीन वॉर' और 'द बंगाल फाइल्स' के बाद, विवेक अग्निहोत्री एक और बड़े टॉपिक पर काम करने के लिए तैयार हैं. इस काम में उनका साथ प्रोड्यूसर भूषण कुमार देंगे. खबर हैं कि विवेक और भूषण ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं.

प्रोड्यूसर भूषण कुमार और फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक बड़े प्रोजेक्ट पर साथ काम करने के लिए तैयार हैं. सफल फिल्में देने के लिए जाने जाने वाले ये दोनों अब एक हाई-प्रोफाइल वेंचर के लिए साथ आ रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भूषण कुमार और विवेक अग्निहोत्री ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी अगली फिल्म के लिए साथ आए हैं. इसे टी-सीरीज और आई एम बुद्धा प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे, और फिल्म को विवेक अग्निहोत्री डायरेक्ट करेंगे. वहीं, एक अन्य मीडिया से बात करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि वह एक 'बड़े राष्ट्रवादी प्रोजेक्ट' पर काम कर रहे हैं.

यह पहली बार है जब विवेक अग्निहोत्री और भूषण कुमार इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए साथ काम कर रहे हैं. हालांकि फिल्म का टाइटल, कास्ट और स्टोरीलाइन जैसी अन्य जानकारियां अभी भी गुप्त है, लेकिन इस अनाउंसमेंट ने इंडस्ट्री में पहले ही काफी चर्चा पैदा कर दी है.

ऑपरेशन सिंदूर 6 मई, 2025 को भारत की एक बड़ी मिलिट्री कार्रवाई है, जो जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकवादी हमले के जवाब में की गई थी. इस हमले में एक नेपाली नागरिक समेत 26 आम लोगों की मौत हो गई थी. भारत सरकार ने इस हमले के लिए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया था.

