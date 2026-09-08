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बजट से की दोगुनी कमाई, अब OTT पर इस दिन आ रही 'गजनी' एक्टर की ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म

विश्वनाथ एंड संस ओटीटी ( फिल्म पोस्टर )

हैदराबाद: निर्देशक वेंकी अटलुरी की फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी रखे हुए है. साउथ सुपरस्टार सूर्या और मामिता बैजू फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म बीती 14 अगस्त को रिलीज हुई थी. सिनेमाघरों में 25 दिन पूरे करने के बाद फिल्म निर्माताओं ने बीते सोमवार को घोषणा की कि इसने वर्ल्डवाइड 260 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है. बता दें, फिल्म की अनुमानित बजट 100 से 130 करोड़ रुपये है. सिनेमाघरों में सफल प्रदर्शन के बाद, फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है. नेटफ्लिक्स ने आज 8 सितंबर (मंगलवार) को घोषणा की कि विश्वनाथ एंड संस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर शुक्रवार 11 सितंबर को प्रीमियर होगी. यह फिल्म तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में स्ट्रीमिंग होगी. ओटीटी पर रिलीज की घोषणा करते हुए नेटफ्लिक्स ने लिखा, 'मिलिए संजय विश्वनाथ से- एथलीट, अरबपति, परोपकारी और एक प्यार करने वाले पिता'. सूर्या की इस फिल्म को थिएटर्स में शानदार रिस्पॉन्स मिला है. यही वजह है कि विश्वनाथ एंड संस ने दुनिया भर में 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. यह फिल्म सूर्या की साल 2026 की दूसरी 250 करोड़ आंकड़ा पार करने वाली फिल्म बन गई है. पहली फिल्म करप्पू थी, जिसने दुनिया भर में 300 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की. विश्वनाथ एंड संस के साथ, सूर्या ने अब एक ही साल में दो ऐसी फिल्में दी है, जिन्होंने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.