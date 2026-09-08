बजट से की दोगुनी कमाई, अब OTT पर इस दिन आ रही 'गजनी' एक्टर की ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म
सिनेमाघरों में सफल प्रदर्शन के बाद यह फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2026 at 2:34 PM IST
हैदराबाद: निर्देशक वेंकी अटलुरी की फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी रखे हुए है. साउथ सुपरस्टार सूर्या और मामिता बैजू फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म बीती 14 अगस्त को रिलीज हुई थी. सिनेमाघरों में 25 दिन पूरे करने के बाद फिल्म निर्माताओं ने बीते सोमवार को घोषणा की कि इसने वर्ल्डवाइड 260 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है. बता दें, फिल्म की अनुमानित बजट 100 से 130 करोड़ रुपये है.
सिनेमाघरों में सफल प्रदर्शन के बाद, फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है. नेटफ्लिक्स ने आज 8 सितंबर (मंगलवार) को घोषणा की कि विश्वनाथ एंड संस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर शुक्रवार 11 सितंबर को प्रीमियर होगी.
यह फिल्म तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में स्ट्रीमिंग होगी. ओटीटी पर रिलीज की घोषणा करते हुए नेटफ्लिक्स ने लिखा, 'मिलिए संजय विश्वनाथ से- एथलीट, अरबपति, परोपकारी और एक प्यार करने वाले पिता'.
सूर्या की इस फिल्म को थिएटर्स में शानदार रिस्पॉन्स मिला है. यही वजह है कि विश्वनाथ एंड संस ने दुनिया भर में 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. यह फिल्म सूर्या की साल 2026 की दूसरी 250 करोड़ आंकड़ा पार करने वाली फिल्म बन गई है. पहली फिल्म करप्पू थी, जिसने दुनिया भर में 300 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की. विश्वनाथ एंड संस के साथ, सूर्या ने अब एक ही साल में दो ऐसी फिल्में दी है, जिन्होंने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.
विश्वनाथ एंड संस के बारे में
विश्वनाथ एंड संस फिल्म संजय विश्वनाथ की कहानी है, जिसका किरदार सूर्या ने निभाया है. संजय विश्वनाथ एक कुशल निशानेबाज है, जिसने अपना अधिकांश जीवन सफलता हासिल करने में बिताया है. हालांकि, उम्र, पारिवारिक जिम्मेदारियों और एक अप्रत्याशित प्रेम कहानी से जूझते हुए उसकी दुनिया में बदलाव आने लगते हैं.
सूर्या का किरदार कुछ हद तक संजय रामास्वामी के किरदार की याद दिलाता है, जिसे उन्होंने 2005 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म गजनी में निभाया था. यह समानता फिल्म में एक और बात जोड़ती है, खासकर उन दर्शकों के लिए जो सूर्या के सबसे यादगार कामों को जानते हैं.
फिल्म में ममिता बैजू सूर्या की प्रेमिका की भूमिका निभा रही हैं. दिलचस्प बात यह है कि विश्वनाथ एंड संस ममिता की हाल ही में रिलीज हुई दो फिल्मों में से एक है जो उम्र के अंतर वाले रोमांस को दर्शाती है. दूसरी फिल्म बेथलहम कुडुम्बा यूनिट है, जिसका निर्देशन प्रेमलू फेम गिरीश एडी ने किया है और इसमें निविन पॉली सह-कलाकार हैं.
इस फिल्म में दिग्गज अभिनेत्री राधिका सरथकुमार, रवीना टंडन और अन्य कलाकार भी हैं. रवीना टंडन के लिए ' विश्वनाथ एंड संस' लंबे अंतराल के बाद तमिल सिनेमा में वापसी की ओर इशारा करती है. अभिनेत्री पिछली बार 2001 में रिलीज हुई कमल हासन की फिल्म 'आलवंधन' में तमिल सिनेमा में नजर आई थीं.