Rashmika-Vijay Wedding : शादी के बाद पहली बार सामने आए रश्मिका-विजय, एयरपोर्ट पर दिखा खास अंदाज

उदयपुरः अरावली की खूबसूरत वादियों के बीच बसे उदयपुर में शाही शादी के बाद साउथ फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शुक्रवार को पहली बार मीडिया के सामने आए. नव विवाहित जोड़ा शुक्रवार को महाराणा प्रताप एयरपोर्ट (डबोक एयरपोर्ट) पहुंचा, जहां फैंस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

एयरपोर्ट पर कपल ने मुस्कुराते हुए फैंस का अभिवादन किया और फ्लाइंग किस देकर उनका आभार जताया. शादी के बाद दोनों की यह पहली पब्लिक अपीयरेंस रही, जिसे देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित नजर आए. इस दौरान रश्मिका मंदाना लाल रंग के खूबसूरत सूट में नजर आईं, जबकि विजय देवरकोंडा लाइट पिस्ता कलर के कुर्ता-पायजामा में दिखाई दिए. दोनों का ट्रेडिशनल लुक फैंस को काफी पसंद आया.

नव विवाहित जोड़ा, एयरपोर्ट पर दिखा खास अंदाज (ETV Bharat Udaipur)

इसी के साथ ही शादी समारोह में शामिल हुए मेहमानों के लौटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है. तेलुगु फिल्म एक्ट्रेस ईशा रेब्बा भी डबोक एयरपोर्ट पहुंचीं, जहां से वे जल्द ही रवाना होने वाली हैं. इस दौरान ईशा ने क्लासी और कंफर्टेबल ट्रैवल आउटफिट कैरी किया, जो उनके स्टाइलिश अंदाज को दर्शाता है. उदयपुर में हुई इस हाई-प्रोफाइल शादी की चर्चा अब भी बनी हुई है.

गुरुवार को दोनों शादी के बंधन में बंधे. शादी की तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थीं और दक्षिण भारत से विशेष रूप से आमंत्रित पंडितों की टीम बुधवार को ही पहुंच गई थी. समारोह के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक शहनाई की धुन ने माहौल को और भी खास बनाया.