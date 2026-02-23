VIROSH WEDDING: शादी के ऐलान के बाद फुल स्वैग में उदयपुर पहुंचे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, देखें
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने अपनी शादी की पुष्टि कर दी है और अब वे उदयपुर रवाना होते हुए देखे गए हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 23, 2026 at 10:46 AM IST
हैदराबाद: सोशल मीडिया पर अपनी शादी के ऐलान के बाद विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को शादी की तैयारियों के लिए उदयपुर पहुंच चुके हैं. प्रशंसकों द्वारा प्यार से 'विरोष' कहे जाने वाले इस जोड़े को सोमवार सुबह हैदराबाद हवाई अड्डे पर पहुंचते ही खुश और उत्साहित देखा गया और आज 23 फरवरी को उदयपुर पहुंच चुका है.
ठीक एक दिन पहले, विजय और रश्मिका ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए अपनी बड़ी खुशखबरी की पुष्टि की. अपने संदेश में, उन्होंने फैंस को सालों पहले उनके नामों को मिलाकर 'विरोष' नाम देने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने लिखा, 'हमारे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम कोई प्लान बनाते, इससे पहले कि हम अपने लिए कुछ भी चुनते ,आप पहले से ही हमारे साथ थे, इतने प्यार से, आपने हमें एक नाम दिया, आपने हमें 'विरोष' कहकर पुकारा'.
उन्होंने आगे कहा, 'तो आज - पूरे दिल से, हम अपने इस मिलन को आपके सम्मान में समर्पित करते हैं, हम इसे 'विरोष की शादी' कहना चाहेंगे, हमें इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, ढेर सारा प्यार और स्नेह'. फैंस के प्रति कपल का यह प्यार तुरंत वायरल हो गया और फैंस ने भी सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों की बाढ़ ला दी.
शादी की पुष्टि होते ही, यह जोड़ा उदयपुर के लिए रवाना हो गया, जहां शादी की रस्में होने वाली हैं. हालांकि वे अपनी-अपनी टीमों के साथ अलग-अलग एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे. कैमरे जब उनका पीछा कर रहे थे, तब रश्मिका मुस्कुराना और शरमाना बंद नहीं कर पा रही थीं. उन्होंने एक सादा और आकर्षक पहनावा पहना था, जिसमें सफेद शर्ट के साथ ग्रे ब्लेजर शामिल था. विजय ने सफेद शर्ट और लेदर जैकेट पहनकर स्टाइलिश लुक अपनाया. काले सनग्लासेस और मूंछों के साथ, उन्होंने अपना वही बिंदास अंदाज बरकरार रखा. वहीं, रश्मिका भी लेडी बोस स्टाइल में एयरपोर्ट पर नजर आईं.
शादी 26 फरवरी, 2026 को आयोजित होगी. इसमें केवल करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के शामिल होने की उम्मीद है. बताया जा रहा है कि 4 मार्च को हैदराबाद में एक भव्य रिसेप्शन की योजना बनाई जा रही है.
उनकी शादी की अफवाहें महीनों से चल रही थीं. हाल ही में, विजय की ओर से भेजा गया एक शादी का कार्ड ऑनलाइन सामने आया. उसमें लिखा था, 'मैं आपको एक खास खबर देने और हमारे जीवन के इस महत्वपूर्ण क्षण में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए लिख रहा हूं, हमारे परिवारों के प्यार और आशीर्वाद के साथ, रश्मिका और मैं 26 फरवरी 2026 को एक छोटे और निजी समारोह में शादी करने जा रहे हैं.
#Virosh 😻 pic.twitter.com/rovW3Z5azv— Ishaa (@Ishaa0810) October 7, 2023
निमंत्रण में आगे कहा गया, 'जैसे ही हम इस नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, अपने मिलन का जश्न मना रहे हैं और इससे जुड़ी यादें संजो रहे हैं. हमारे लिए यह बहुत मायने रखता है कि हम उन लोगों के साथ जश्न मनाएं जो हमारी यात्रा में साथ रहे हैं. आपकी उपस्थिति और आशीर्वाद इस अवसर को हमारे लिए और भी खास बना देंगे.
विजय और रश्मिका ने पहली बार 2018 की हिट फिल्म गीता गोविंदम में एक साथ काम किया था. उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने लाखों दिलों को जीत लिया. बाद में उन्होंने डियर कॉमरेड में फिर से साथ काम किया. सालों बीतने के साथ-साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया और फैंस ने उन्हें प्यार से 'विरोश' नाम दे दिया.