VIROSH WEDDING: आज रश्मिका-विजय की मेहंदी सेरेमनी, पूल पार्टी और शाही डिनर से सामने आईं तस्वीरें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी से पहले की रस्में शुरू हो चुकी हैं. इनमें पूल किनारे एक शानदार पार्टी हुई.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 24, 2026 at 10:37 AM IST
हैदराबाद: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की रस्में आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी हैं. इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी से पहले की तैयारियों की कुछ खास झलकियां साझा की हैं. प्राइवेट सेरेमनी में दोपहर को खूब मस्ती हुई और शाम को शाही डिनर की झलक भी सामने आई है. होने वाले दूल्हा और दुल्हन ने समारोह की कुछ तस्वीरें अपने-अपने इंस्टाग्राम पेज पर साझा की हैं.
कपल की सेरेमनी की अंदर की तस्वीरों में दोस्तों के साथ धूप से सराबोर एक शानदार पूल पार्टी दिखाई दे रही है, जो आगामी शादी समारोहों के लिए एक आरामदायक और खुशनुमा माहौल तैयार कर रही है. सेरेमनी में कैंडललाइट डिनर और कपल के फैंस द्वारा दिए गए उपनाम विरोश से ब्रांडेड एक व्यक्तिगत सरप्राइज भी शामिल था.
रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर साझा करते हुए अपने फॉलोअर्स को शानदार डिनर के माहौल की झलक दिखाई. इस तस्वीर में सुनहरी रोशनी से जगमगाती मेज नजर आ रही थी. सजावट में गुलाबी लिली और हरे हाइड्रेंजिया के फूलों का एक आकर्षक गुलदस्ता था, जिसके साथ ताजे फल रखे गए थे, जो बगीचे से प्रेरित सौंदर्य को और भी निखार रहे थे.
डिनर से भी खूबसूरत झलकियां देखने को मिली हैं, जिससे यह पता चलता है कि मेहमानों के लिए एक खास जापानी व्यंजन तैयार किए गए थे. इसमें व्यक्तिगत प्यार जोड़ने के लिए, प्रत्येक प्लेट में "VIROSH" शब्द से कढ़ाई किया हुआ ऋषि हरे रंग का नैपकिन रखा गया था.
विजय देवरकोंडा ने दोस्तों के साथ पूल वॉलीबॉल मैच की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए दिन भर की गतिविधियों की झलक दिखाई. एक तस्वीर में वॉलीबॉल नेट के पीछे खिलाड़ियों की परछाईं दिखाई दे रही है, जो वहां मौजूद लोगों के बीच के आरामदायक और खुशनुमा माहौल को दर्शाती है. बाकी तस्वीरों में एक शांत नजारे का बैकग्राउंड में स्थित लाल कपों से सजा हुआ एक तैरता हुआ पेय स्टेशन दिखाई दिया.
कपल ने इन पलों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो यह दर्शाता है कि वे औपचारिक शादी से पहले के दिनों का भरपूर आनंद ले रहे हैं और उन्हें संजो रहे हैं. बता दें, 26 फरवरी को होने वाली अपनी भव्य शादी से पहले, यह जोड़ा 24 फरवरी को मेहंदी की रस्म अदा करेगा, जिसके बाद 25 फरवरी को उदयपुर के आईटीसी मोमेंटोस में हल्दी और संगीत समारोह होगा. जैसे-जैसे सेरेमनी जारी है, गीता गोविंदम में उनके सहयोग के बाद से इस जोड़ी को करीब से फॉलो करने वाले फैंस उत्साह व्यक्त कर रहे हैं.