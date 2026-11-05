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अनुष्का शर्मा के स्टार हसबैंड विराट कोहली का बर्थडे, इन 8 प्वाइंट से समझें एक्ट्रेस ने क्रिकेटर संग कैसे मेंटेन की लाइफ

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ( IMAGE/IANS )

हैदराबाद: टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के पति विराट कोहली आज 5 नवंबर को अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर स्टार क्रिकेटर को पूरी दुनिया से फैंस जन्मदिन विश कर रहे हैं. कपल के फैंस को इंतजार है कि आज अनुष्का शर्मा अपने स्टार हसबैंड को किस तरह से सोशल मीडिया पर आकर विश करती हैं. फिलहाल अनुष्का ने विराट के बर्थडे पर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं किया है, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि विराट और अनुष्का ने अपनी डेटिंग से लेकर आज तक की लाइफ को कैसे मेंटेन किया है.

अनुष्का शर्मा का शादी पर बयान

विराट कोहली से शादी करने पर अनुष्का शर्मा ने कहा था, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी की है. मैंने अपने आत्मविश्वास से शादी की है. मैं उस शख्स से शादी की है, जिसे बहुत प्यार करती हूं. जब हम एक होते हैं, तो दुनिया कहीं खत्म हो जाती है'. पहली मीटिंग: अनुष्का शर्मा की मुलाकात साल 2013 में एक शैंपू विज्ञापन के दौरान हुई, जहां विराट ने घबराहट में खुद का मज़ाक उड़ाने वाला एक चुटकुला सुनाकर बातचीत की शुरुआत की. यह उस वक्त की बात है जब अनुष्का फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला कर रही थीं. बता दें, आज भी अनुष्का पवेलियन से अपने स्टार हसबैंड का हौसला बढ़ाती रहती हैं. पब्लिकली स्पॉटेड: अनुष्का-विराट ने बिना किसी को पता चले मोबाइल चेटिंग की और फिर साल 2014-15 में पब्लिकली स्पॉट होने लगे. साल 2014 में विराट ने एक मैच के दौरान स्टेडियम में बैठीं अनुष्का को किस भेजा और यहां स उनकी रिलेशनशिप पर मुहर लग गई. ब्रीफ ब्रेकअप (2016) : एक साल तक डेट करने के बाद दोनों कुछ समय के लिए अलग हुए. उनका अलग होने का मतलब रिश्ते को और मजबूत और करियर पर ध्यान देना था.