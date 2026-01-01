ETV Bharat / entertainment

विराट कोहली-अनुष्का शर्मा ने स्टाइलिश अंदाज में किया 2026 का स्वागत, फोटो क्रेडिट पर युजवेंद्र चहल ने ली चुटकी

स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी स्टार वाइफ अनुष्का शर्मा की 2026 की पहली तस्वीर ने तो सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. 1 जनवरी को विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर अपने नए साल के सेलिब्रेशन की तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी हैं. जैसे ही विराट ने तस्वीर पोस्ट की, फैंस ने कमेंट सेक्शन में कपल पर अपना प्यार बरसाना शुरू कर दिया.

हैदराबाद: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने स्टाइलिश तरीके से नए साल का स्वागत किया है. 2025 की आखिरी फोटो शेयर करने के बाद भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार ने सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस सेलिब्रेशन की एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जिसे देख फैंस खुशी से झूम उठे हैं.

पोस्ट पर कमेंट करते हुए क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने लिखा है, 'हैप्पी न्यू ईयर भइया भाभी.' फोटो क्रेडिट पर चुटकी लेते हुए आगे लिखा है, 'फोटो क्लिक क्रेडिट मिल जाता तो.' अन्य फैंस ने भी कपल को नए साल की बधाइयां दी हैं.

इससे पहले, विराट कोहली ने सबसे दिल छू लेने वाले अंदाज में एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ अपने सेलिब्रेशन की एक झलक दिखाई थी, जिसमें दोनों ने मास्क पहने हुए थे. कोहली ने स्पाइडर-मैन जैसा मास्क लगा रखा था. इस तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा था, 'अपनी जिंदगी की रोशनी के साथ 2026 में कदम रख रहा हूं.'

यह कपल हाल ही में एक आध्यात्मिक यात्रा पर था, जहां वे प्रेमानंद महाराज से मिले और उनसे आशीर्वाद लिया. वे पिछले साल 3 बार प्रेमानंद महाराज के आश्रम गए थे. इसके बाद, दोनों देश से बाहर जाने से पहले अपने अलीबाग फार्महाउस भी गए थे.

अनुष्का और विराट की लव स्टोरी एक एड शूट के दौरान शुरू हुई थी. दोस्ती और डेटिंग के बाद दिसंबर 2017 में उन्होंने शादी की. जनवरी 2021 में कपल ने एक बेटी के रूप में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया. उन्होंने अपनी बेटी का नाम वामिका रखा है. फरवरी 2024 में उनका बेटा अकाय हुआ था.