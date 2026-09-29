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18 इंटरनेशनल अवार्ड जीतने वाली ये फिल्म अब भारत में होगी रिलीज, जल्दी से नोट करें डेट

हैदराबाद: निर्देशक विनोद कापरी की फिल्म 'पायर' को आखिरकार भारत में रिलीज की तारीख मिल गई है. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता की यह फिल्म, जो कुमाऊं हिमालय में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति की कहानी बयां करती है, अब पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. सिनेपोलिस इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करेगा. यह फिल्म अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित हो चुकी है और इस दौरान कई पुरस्कार जीत चुकी है.

लेकिन कापरी की फिल्म सिर्फ अकेलेपन या जुदाई के दर्द के बारे में नहीं है. इसके मूल में दो ऐसे लोगों का रिश्ता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक साथ बिताया है. यही कारण था कि कापरी ने ऐसे दो लोगों को चुना, जिन्होंने वास्तव में उस जीवन का काफी हिस्सा जिया था, जिसे वह पर्दे पर दिखाना चाहते थे.

पूरी तरह से उत्तराखंड में फिल्माई गई, 'पायर' की कहानी कुमाऊं क्षेत्र के एक दूरस्थ गांव में घटित होती है. यह फिल्म उन परिवारों पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाती है, जब प्रवास धीरे-धीरे उन्हें अलग कर देता है, जिससे बुजुर्ग माता-पिता पीछे छूट जाते हैं, जबकि उनके बच्चे कहीं और अपना जीवन बसाते हैं.

80 वर्षीय पदम सिंह और 70 वर्षीय हीरा देवी ने इस फिल्म से पहले कभी कैमरे का सामना नहीं किया था. वे एक ऐसे वृद्ध दंपत्ति की भूमिका निभाते हैं, जिनका जीवन उनके घर, उनकी यादों और एक-दूसरे तक सिमट गया है, क्योंकि उनके बच्चे बेहतर अवसरों की तलाश में दूर चले गए हैं.

कापरी ने कहा, 'मैं इस कहानी को उन दो लोगों के माध्यम से बताना चाहता था, जिन्होंने स्वयं वह जीवन जिया था. पद्म सिंह जी और हीरा देवी जी को ढूंढना असाधारण अनुभव था. उनके रिश्ते, उनकी खामोशी और उनके भावों ने पर्दे पर ऐसी सच्चाई ला दी, जिसे पारंपरिक अभिनेता कभी नहीं दर्शा सकते थे'. फिल्म 23 अक्टूबर को भारत में रिलीज होने जा रही है.

पायर के बारे में सब कुछ

पदम सिंह कापरी सेना से सेवानिवृत्त हैं, जबकि हीरा देवी एक गृहिणी और पूर्व नर्तकी हैं. फिल्म का परिवेश इस भावना को और भी बल देता है. हिमालय को केवल एक भव्य पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय, पायरे अपने पात्रों को एक दूरस्थ समुदाय में स्थापित करती है, जहां प्रवास ने पारिवारिक जीवन के स्वरूप को बदल दिया है.

भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म ने काफी लंबा सफर तय कर लिया है. पायरे का प्रीमियर 28वें टालिन ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां इसे पीओएफ बेस्ट फिल्म ऑडियंस अवार्ड मिला. इसके बाद यह फिल्म साओ पाउलो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कैम्ब्रिज फिल्म फेस्टिवल, बाथ फिल्म फेस्टिवल, फजर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और केरल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सहित कई अन्य फिल्म समारोहों में प्रदर्शित हुई.

फिल्म निर्माताओं के अनुसार, फिल्म ने 15 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कारों सहित 18 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं. कापरी को सर्बिया और बोस्टन में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सम्मान भी प्राप्त हुआ है, जबकि फिल्म को इसके संगीत, सिनेमैटोग्राफी और ध्वनि के लिए सराहना मिली है. इस फिल्म में पर्दे के पीछे काम करने वाले कुछ जाने-पहचाने नाम भी एक साथ नजर आते हैं.

माइकल डन्ना ने इस फिल्म का संगीत तैयार किया है. वे 'लाइफ ऑफ पाई', 'मॉनसून वेडिंग', 'लिटिल मिस सनशाइन' और 'मनीबॉल' जैसी फिल्मों के लिए संगीत देने के लिए जाने जाते हैं.