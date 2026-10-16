इंटरनेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म की उत्तराखंड में स्क्रीनिंग, इमोशनल हुए दर्शक, रिलीज से पहले जानिए रिव्यू
फिल्म ‘पायर’ की सबसे खास बात यह है कि इसके मुख्य कलाकार पदम सिंह पुरानाथल और हीरा देवी गढ़तिर बेरीनाग क्षेत्र के निवासी हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 16, 2026 at 2:41 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 3:48 PM IST
बेरीनाग: पहाड़ों से हो रहे पलायन के दर्द, ग्रामीण जीवन की वास्तविकता और पहाड़ की संस्कृति को पर्दे पर जीवंत करने वाली फिल्म ‘पायर’ को लेकर बेरीनाग में लोगों का उत्साह चरम पर है. फिल्मकार विनोद कापड़ी की चर्चित फिल्म ‘पायर’ देशभर के सिनेमाघरों में 30 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है. इससे पहले फिल्म को बेरीनाग के लोगों के बीच मोबाइल थिएटर के माध्यम से प्रदर्शित किया गया.
बेरीनाग के जीआईसी मैदान में मोबाइल थिएटर की शुरुआत के साथ ही फिल्म के प्रदर्शन को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह देखने को मिला. फिल्म के शुरुआती शो के लिए सभी टिकटों की अग्रिम बुकिंग हो चुकी है. स्थानीय लोगों में अपनी मिट्टी, अपने पहाड़ और अपने क्षेत्र के कलाकारों को बड़े पर्दे पर देखने को लेकर विशेष उत्सुकता है. फिल्म के सहायक निर्देशक दिव्यांशु राठौर ने बताया बेरीनाग में तीन शो प्रदर्शित किए जा रहे हैं. फिल्म की अग्रिम टिकट बुकिंग शुरू होने के बाद दर्शकों ने इसमें गहरी रुचि दिखाई है. पहले ही सभी टिकट बुक हो जाने से फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है.
स्थानीय लोगों के लिए यह अवसर इसलिए भी खास है, क्योंकि फिल्म की पूरी शूटिंग बेरीनाग और आसपास के क्षेत्रों में की गई है. फिल्म में नजर आने वाले पहाड़ के रास्ते, गांव, प्राकृतिक परिवेश और ग्रामीण जीवन की झलक दर्शकों को अपनेपन का अहसास कराएगी.
फिल्म ‘पायर’ की सबसे खास बात यह है कि इसके मुख्य कलाकार पदम सिंह पुरानाथल और हीरा देवी गढ़तिर बेरीनाग क्षेत्र के निवासी हैं. ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े इन कलाकारों ने अपने अभिनय के माध्यम से पहाड़ के जीवन और भावनाओं को सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया है. स्थानीय कलाकारों को बड़े पर्दे पर देखने का अवसर मिलने से क्षेत्र के लोगों में फिल्म को लेकर अलग तरह का उत्साह है.
बेरीनाग और आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए यह फिल्म केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति, जीवनशैली और सामाजिक परिस्थितियों को पर्दे पर देखने का अवसर भी है. फिल्म की कहानी में पहाड़ के ग्रामीण समाज की संवेदनाएं, बदलते सामाजिक हालात और पलायन की समस्या जैसे विषयों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है. यही वजह है कि फिल्म को लेकर स्थानीय स्तर पर काफी चर्चा हो रही है.
फिल्मकार विनोद कापड़ी का भी बेरीनाग क्षेत्र से गहरा जुड़ाव है. अपने गृहक्षेत्र और आसपास के प्राकृतिक परिवेश में फिल्म का निर्माण कर उन्होंने पहाड़ की वास्तविक परिस्थितियों को कहानी का हिस्सा बनाया है. फिल्म की शूटिंग स्थानीय क्षेत्रों में होने से यहां के लोगों को भी इसके निर्माण से जुड़ाव महसूस हो रहा है. अब देशभर में रिलीज होने से पहले इसी क्षेत्र में फिल्म का प्रदर्शन होना स्थानीय लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है.
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल चुकी है पहचान: फिल्म ‘पायर’ देश में रिलीज होने से पहले ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में अपनी पहचान बना चुकी है. फिल्म को दो दर्जन से अधिक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की जानकारी दी गई है. विभिन्न फिल्म समारोहों में इसके प्रदर्शन के दौरान दर्शकों और समीक्षकों ने इसकी कहानी, अभिनय और पहाड़ के जीवन के चित्रण की सराहना की है.
पलायन के यथार्थ को सामने लाती है ‘पायर’: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन लंबे समय से गंभीर सामाजिक समस्या बना हुआ है. रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं की तलाश में बड़ी संख्या में लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं. इसका असर गांवों की सामाजिक संरचना, पारंपरिक जीवनशैली और स्थानीय संस्कृति पर भी पड़ रहा है. कई गांवों में बुजुर्गों और सीमित परिवारों के रह जाने से ग्रामीण जीवन की पुरानी तस्वीर बदलती जा रही है.
30 अक्टूबर को देशभर में होगी रिलीज: फिल्म ‘पायर’ का बेरीनाग में 14 से 17 अक्टूबर तक प्रदर्शन किया जा रहा है. इसके बाद 30 अक्टूबर को फिल्म देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में पहचान बनाने के बाद अब फिल्म आम दर्शकों तक पहुंचने के लिए तैयार है.