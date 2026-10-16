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इंटरनेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म की उत्तराखंड में स्क्रीनिंग, इमोशनल हुए दर्शक, रिलीज से पहले जानिए रिव्यू

बेरानाग पायर फिल्म स्क्रीनिंग ( ETV Bharat )

बेरीनाग: पहाड़ों से हो रहे पलायन के दर्द, ग्रामीण जीवन की वास्तविकता और पहाड़ की संस्कृति को पर्दे पर जीवंत करने वाली फिल्म ‘पायर’ को लेकर बेरीनाग में लोगों का उत्साह चरम पर है. फिल्मकार विनोद कापड़ी की चर्चित फिल्म ‘पायर’ देशभर के सिनेमाघरों में 30 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है. इससे पहले फिल्म को बेरीनाग के लोगों के बीच मोबाइल थिएटर के माध्यम से प्रदर्शित किया गया.

बेरीनाग के जीआईसी मैदान में मोबाइल थिएटर की शुरुआत के साथ ही फिल्म के प्रदर्शन को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह देखने को मिला. फिल्म के शुरुआती शो के लिए सभी टिकटों की अग्रिम बुकिंग हो चुकी है. स्थानीय लोगों में अपनी मिट्टी, अपने पहाड़ और अपने क्षेत्र के कलाकारों को बड़े पर्दे पर देखने को लेकर विशेष उत्सुकता है. फिल्म के सहायक निर्देशक दिव्यांशु राठौर ने बताया बेरीनाग में तीन शो प्रदर्शित किए जा रहे हैं. फिल्म की अग्रिम टिकट बुकिंग शुरू होने के बाद दर्शकों ने इसमें गहरी रुचि दिखाई है. पहले ही सभी टिकट बुक हो जाने से फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

स्थानीय लोगों के लिए यह अवसर इसलिए भी खास है, क्योंकि फिल्म की पूरी शूटिंग बेरीनाग और आसपास के क्षेत्रों में की गई है. फिल्म में नजर आने वाले पहाड़ के रास्ते, गांव, प्राकृतिक परिवेश और ग्रामीण जीवन की झलक दर्शकों को अपनेपन का अहसास कराएगी. फिल्म ‘पायर’ की सबसे खास बात यह है कि इसके मुख्य कलाकार पदम सिंह पुरानाथल और हीरा देवी गढ़तिर बेरीनाग क्षेत्र के निवासी हैं. ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े इन कलाकारों ने अपने अभिनय के माध्यम से पहाड़ के जीवन और भावनाओं को सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया है. स्थानीय कलाकारों को बड़े पर्दे पर देखने का अवसर मिलने से क्षेत्र के लोगों में फिल्म को लेकर अलग तरह का उत्साह है. बेरीनाग और आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए यह फिल्म केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति, जीवनशैली और सामाजिक परिस्थितियों को पर्दे पर देखने का अवसर भी है. फिल्म की कहानी में पहाड़ के ग्रामीण समाज की संवेदनाएं, बदलते सामाजिक हालात और पलायन की समस्या जैसे विषयों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है. यही वजह है कि फिल्म को लेकर स्थानीय स्तर पर काफी चर्चा हो रही है.