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इंडियंस को हिलाया अब विदेशियों को चौंकाएगी विजय सेतुपति की 'महाराजा', बनेगा हॉलीवुड रीमेक, रचा इतिहास

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हैदराबाद: विजय सेतुपति की फिल्म 'महाराजा' हॉलीवुड जा रही है. यह तमिल सिनेमा के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि है. 2023 में रिलीज होने वाली इस क्राइम थ्रिलर फिल्म का हॉलीवुड में आधिकारिक रीमेक बनने जा रहा है. एक हॉलीवुड एजेंसी अब एक स्टार अभिनेता के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए काम कर रही है. निर्माता सुधन सुंदरम ने एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की और बताया कि चीन में फिल्म की शानदार सफलता के बाद निर्माताओं से रीमेक के अधिकार मांगे गए थे. हॉलीवुड एजेंसी अब इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और अगले साल इसकी शूटिंग शुरू होने की उम्मीद है. हालांकि, मुख्य अभिनेता का नाम अभी तक रहस्य बना हुआ है. सोशल मीडिया पर इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि मैथ्यू मैककोनाघी रीमेक में अभिनय कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. सुधन ने कहा कि प्रोजेक्ट फाइनल होने के बाद एजेंसी कास्ट और स्टूडियो के बारे में जानकारी देगी. उन्होंने कहा, 'चीन में फिल्म की सफलता के बाद, जहां इसने बॉक्स ऑफिस और OTT दोनों पर शानदार प्रदर्शन किया, हॉलीवुड की एक एजेंसी ने रीमेक के अधिकार खरीदने के लिए हमसे संपर्क किया. वे अब एक बड़े सितारे के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं. फिल्म की शूटिंग अगले साल तक शुरू होने की संभावना है'.