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इंडियंस को हिलाया अब विदेशियों को चौंकाएगी विजय सेतुपति की 'महाराजा', बनेगा हॉलीवुड रीमेक, रचा इतिहास

विजय सेतुपति की 'महाराजा' 14 जून 2024 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म का क्लाईमैक्स ही इसकी जान है.

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2026 at 3:18 PM IST

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हैदराबाद: विजय सेतुपति की फिल्म 'महाराजा' हॉलीवुड जा रही है. यह तमिल सिनेमा के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि है. 2023 में रिलीज होने वाली इस क्राइम थ्रिलर फिल्म का हॉलीवुड में आधिकारिक रीमेक बनने जा रहा है. एक हॉलीवुड एजेंसी अब एक स्टार अभिनेता के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए काम कर रही है.

निर्माता सुधन सुंदरम ने एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की और बताया कि चीन में फिल्म की शानदार सफलता के बाद निर्माताओं से रीमेक के अधिकार मांगे गए थे. हॉलीवुड एजेंसी अब इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और अगले साल इसकी शूटिंग शुरू होने की उम्मीद है.

हालांकि, मुख्य अभिनेता का नाम अभी तक रहस्य बना हुआ है. सोशल मीडिया पर इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि मैथ्यू मैककोनाघी रीमेक में अभिनय कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. सुधन ने कहा कि प्रोजेक्ट फाइनल होने के बाद एजेंसी कास्ट और स्टूडियो के बारे में जानकारी देगी. उन्होंने कहा, 'चीन में फिल्म की सफलता के बाद, जहां इसने बॉक्स ऑफिस और OTT दोनों पर शानदार प्रदर्शन किया, हॉलीवुड की एक एजेंसी ने रीमेक के अधिकार खरीदने के लिए हमसे संपर्क किया. वे अब एक बड़े सितारे के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं. फिल्म की शूटिंग अगले साल तक शुरू होने की संभावना है'.

मैथ्यू मैककोनाघी के नाम को लेकर चल रही अटकलों पर निर्माता ने स्थिति को अस्पष्ट रखी. उन्होंने कहा, 'हो सकता है कि मैककोनाघी उन सितारों में से एक हों जिनसे वे बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि केवल एजेंसी ही कर पाएगी'.

इसका मतलब है कि महाराजा के हॉलीवुड वर्जन पर अभी भी काम चल रहा है. लेकिन यह रीमेक तमिल सिनेमा के लिए एक बड़ी बात है. खासकर इसलिए क्योंकि फिल्म अपने मूल दर्शकों से कहीं आगे तक पहुंच चुकी है. चीन में इसकी सफलता ने इसे हॉलीवुड की नजरों में लाने में मदद की है, जहां एक एजेंसी अब कहानी को एक नए परिवेश और दर्शकों के साथ पेश करने पर काम कर रही है.

निथिलन स्वामीनाथन द्वारा निर्देशित फिल्म 'महाराजा' एक नाई की कहानी है, जिसकी कूड़ेदान के गायब होने की शिकायत उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है. शुरुआत में एक साधारण सी लगने वाली समस्या जल्द ही एक बेहद भयावह कहानी का रूप ले लेती है. फिल्म कई उतार-चढ़ावों, बदलते नजरियों और बदले की साजिश के जरिए धीरे-धीरे अपने रहस्य उजागर करती है.

विजय सेतुपति ने मुख्य किरदार निभाया, जबकि अनुराग कश्यप ने खलनायक की भूमिका निभाई. संचना नामिदास ने विजय की बेटी का किरदार निभाया और बाद में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता.

2024 में रिलीज हुई 'महाराजा' को इसकी पटकथा, अभिनय और सुव्यवस्थित कथानक के लिए सराहा गया. चीन में भी इसका सफर जारी रहा, जहां इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 91.65 करोड़ रुपये कमाए और ओटीटी पर भी इसे दर्शकों का भरपूर समर्थन मिला.

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