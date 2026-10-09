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फैंस की डिमांड पर विजय सेतुपति की 'बत्त्था' की पहुंच बढ़ी, अब देशभर के 700 से अधिक सिनेमाघरों में देखें फिल्म

विजय सेतुपति ( POSTER )

हैदराबाद: 1 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई विजय सेतुपति स्टारर फिल्म ‘बत्त्था’ को दर्शकों से लगातार सराहना मिल रही है. दर्शकों की बढ़ती मांग को देखते हुए, निर्माताओं ने अब फिल्म की सिनेमाघरों में पहुंच का विस्तार उत्तर भारत के प्रमुख बाजारों तक कर दिया है, जिनमें मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, नोएडा और अन्य क्षेत्र शामिल हैं. इसके साथ ही, देशभर के दर्शक अब इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देख सकते हैं.

अपनी स्थिर थिएट्रिकल रन को जारी रखते हुए, ‘बत्त्था’ फिलहाल देशभर के लगभग 700 सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो रही है. फिल्म की दिलचस्प कहानी, दमदार अभिनय और निर्देशन के खास अंदाज ने दर्शकों से मिल रही उत्साहजनक प्रतिक्रिया में अहम योगदान दिया है. उत्तर भारतीय बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाकर, फिल्म का उद्देश्य अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचना और रिलीज के बाद से मिले उत्साह को आगे बढ़ाना है.