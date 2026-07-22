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जन नायकन एडवांस बुकिंग: रिलीज से पहले कमाई 20 करोड़, अब तक इतने बिक चुके विजय की फिल्म के टिकट

तमिलनाडु फिल्म का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है, जहां से एडवांस बुकिंग में 7.90 करोड़ रुपये का योगदान मिला है.

Vijay Jana Nayagan Advance Booking
जन नायकन एडवांस बुकिंग (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 22, 2026 at 12:29 PM IST

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हैदराबाद: तमिलनाडु के स्टार मुख्यमंत्री थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज में अब 24 घंटे का समय भी नहीं बचा है. फिल्म ने सिनेमाघरों में रिलीज होने से सिर्फ एक दिन पहले ही घरेलू स्तर पर एडवांस बुकिंग में 20 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. खबरों के मुताबिक, भारत में तीन भाषाओं में 7 लाख से अधिक टिकट बिक चुके हैं.

एच. विनोथ द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने सात महीने की देरी, रिलीज से कुछ महीने पहले एचडी लीक और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से 'ए' सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद रिलीज से पहले शानदार प्रदर्शन जारी रखा है.

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार , जन नायकन ने भारत में एडवांस बुकिंग से 20 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है , जिसमें ब्लॉक सीटें भी शामिल हैं. आरक्षित सीटों को छोड़कर, फिल्म ने 14 करोड़ रुपये से अधिक के टिकट बेचे हैं, जिसमें तमिल की प्री-सेल्स में भारी हिस्सेदारी है.

तमिलनाडु फिल्म का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है, जहां से एडवांस बुकिंग में 7.90 करोड़ रुपये का योगदान मिला है. कर्नाटक 6.03 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर है, जिसका मुख्य कारण बेंगलुरु में मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया है, जबकि केरल से 1.91 करोड़ रुपये का योगदान मिला है, जो दक्षिण भारत में फिल्म की मजबूत पकड़ को दर्शाता है.

शहरों में, बेंगलुरु ने एडवांस बिक्री में 5.99 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा योगदान दिया है, जो कर्नाटक में विजय की जबरदस्त लोकप्रियता को दर्शाता है. चेन्नई 1.86 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर है, जहां ऑक्यूपेंसी दर देश में सबसे अधिक रही है. कोयंबटूर 90 लाख रुपये के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि हैदराबाद, मदुरै, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम ने भी रिलीज से पहले उत्साहजनक आंकड़े दर्ज किए हैं.

भाषा के लिहाज से देखें तो, तमिल भाषा बुकिंग में सबसे आगे है, जिसने हजारों शो में 7 लाख से अधिक टिकटों की बिक्री के माध्यम से 14 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया है. तेलुगु की बिक्री अपेक्षाकृत कम रही है, जबकि हिंदी संस्करण को अभी तक सीमित लोकप्रियता ही मिली है. स्टैंडर्ड 2डी स्क्रीनिंग के लिए लगभग पूरी एडवांस बुकिंग हुई है, जबकि प्रीमियम फॉर्मेट का कुल कलेक्शन में केवल एक छोटा सा हिस्सा है.

जन नायकन की प्री-सेल्स में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि फिलहाल यह फिल्म विजय की पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्मों लियो और द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम (GOAT) से पीछे चल रही है. GOAT ने घरेलू एडवांस बुकिंग में 29.83 करोड़ रुपये कमाए थे और दुनिया भर में 126.32 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जबकि लियो ने पहले दिन की प्री-सेल्स (ब्लॉक की गई सीटों को छोड़कर) में 46.36 करोड़ रुपये जमा किए थे और ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड 148.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

हालांकि, फिल्म जगत को उम्मीद है कि फिल्म की बुकिंग में आखिरी समय में तेजी आ सकती है. विजय 33 साल के करियर के बाद सिनेमा जगत को अलविदा कह रहे हैं और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में फिल्म प्रदर्शकों को उम्मीद है कि उनके प्रशंसक उनकी आखिरी फिल्म देखने के लिए बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में पहुंचेंगे.

एच. विनोथ द्वारा निर्देशित फिल्म 'जना नायकन' में विजय के साथ पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, मामिता बैजू, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, प्रियमणि, नारायण और नासर मुख्य भूमिका में हैं.

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