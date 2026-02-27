ETV Bharat / entertainment

'जब रश्मिका उनकी ओर बढ़ी तो विजय देवरकोंडा इंतजार..., 'लोका' एक्ट्रेस ने शादी से शेयर किया खूबसूरत मोमेंट

साउथ कपल ने 26 फरवरी को राजस्थान के उदयपुर में करीबी दोस्तों, परिवार और फिल्म जगत के चुनिंदा सहयोगियों की मौजूदगी में शादी की.

Vijay deverakonda and Rashmika
कल्याणी प्रियदर्शन , विजय-रश्मिका शादी (Poster/IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 27, 2026 at 10:44 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: साउथ एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन ने इस साल की सबसे चर्चित शादियों में से एक की झलक पेश की है और उनके पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के बारे में बात करते हुए, उन्होंने एक ऐसा वाकया बताया, जिसे फैंस बार-बार देख रहे हैं.

कल्याणी ने शादी में क्या-क्या हुआ बताते हुए लिखा है,'विजय वहीं बैठे रश्मिका का इंतजार कर रहे थे, जब वह उनकी ओर बढ़ीं, उनके हर कदम का भार महसूस किया जा सकता था. विजय पीठ फेरकर चुपचाप इंतजार कर रहे थे, जबकि रश्मिका की धीमी, स्थिर सांसें और नम आंखें शब्दों से कहीं अधिक कह रही थीं'.

बता दें, साउथ कपल ने 26 फरवरी को राजस्थान के उदयपुर में करीबी दोस्तों, परिवार और फिल्म जगत के चुनिंदा सहयोगियों की मौजूदगी में शादी की, लेकिन कल्याणी की भावुक कहानी अब सुर्खियों में छाई हुई है.

Vijay deverakonda and Rashmika
कल्याणी प्रियदर्शन , विजय-रश्मिका शादी (Kalyani IG Post)

कल्याणी ने क्या खुलासा किया

कल्याणी ने फंक्शन के बारे में बात करते हुए कहा कि यह 'सबसे प्यारी लड़की का अपने सबसे अच्छे दोस्त से सबसे खूबसूरत जगह पर शादी का नजारा था. उन्होंने दुल्हन की एंट्री पर जोर देते हुए इसे 'प्रयास, सम्मान और गहरी दोस्ती से बने' प्यार को देखने का सौभाग्य बताया.. उन्होंने दंपति को बधाई देते हुए और उस दिन को 'सबसे खूबसूरत शुरुआत' बताते हुए अपना पोस्ट खत्म किया.


रश्मिका और विजय की लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई?

इन अभिनेताओं की पहली मुलाकात 2018 में फिल्म 'गीता गोविंदम' के सेट पर हुई थी. पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री ने जल्द ही सबका ध्यान आकर्षित किया और वे 'डियर कॉमरेड' के लिए फिर से एक साथ आए.

2022 में उनके रियल लाइफ के प्रेम प्रसंग की अटकलें लगने लगीं, हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को गुप्त रखा. 2025 के अंत में सगाई की अफवाहें तेज हो गईं और उसी साल अक्टूबर में हैदराबाद में उनकी सगाई की पुष्टि हो गई. शादी की घोषणा पिछले रविवार को हुई, जब दोनों ने एक विशेष संदेश साझा किया, जिससे वर्षों से चल रही अफवाहों का अंत हो गया।

शादी के बाद रश्मिका ने क्या कहा?

रश्मिका ने 26 फरवरी को अपनी शादी के कुछ घंटों बाद इंस्टाग्राम पर खूबसूरत तस्वीरें साझा कीं. विजय को "मेरे पति" के रूप में पेश करते हुए , उन्होंने एक लंबा संदेश लिखा जिसमें उन्होंने विजय को वो व्यक्ति कहा जिसने उन्हें सच्चे प्यार और शांति का एहसास कराया.

उन्होंने उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करने, उनकी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने और सफलताओं और संघर्षों में उनके साथ खड़े रहने का श्रेय दिया. उन्होंने लिखा, 'मैं वह महिला बन गई हूं, जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था और आगे कहा कि उनके जीवन में सब कुछ "अब कहीं अधिक मायने रखता है". उनकी पोस्ट का अंत एक उत्साहपूर्ण अंदाज में हुआ, अब तो पूरी तरह से पार्टी का समय है.

