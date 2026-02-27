ETV Bharat / entertainment

'जब रश्मिका उनकी ओर बढ़ी तो विजय देवरकोंडा इंतजार..., 'लोका' एक्ट्रेस ने शादी से शेयर किया खूबसूरत मोमेंट

कल्याणी प्रियदर्शन , विजय-रश्मिका शादी ( Poster/IANS )

हैदराबाद: साउथ एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन ने इस साल की सबसे चर्चित शादियों में से एक की झलक पेश की है और उनके पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के बारे में बात करते हुए, उन्होंने एक ऐसा वाकया बताया, जिसे फैंस बार-बार देख रहे हैं. कल्याणी ने शादी में क्या-क्या हुआ बताते हुए लिखा है,'विजय वहीं बैठे रश्मिका का इंतजार कर रहे थे, जब वह उनकी ओर बढ़ीं, उनके हर कदम का भार महसूस किया जा सकता था. विजय पीठ फेरकर चुपचाप इंतजार कर रहे थे, जबकि रश्मिका की धीमी, स्थिर सांसें और नम आंखें शब्दों से कहीं अधिक कह रही थीं'. बता दें, साउथ कपल ने 26 फरवरी को राजस्थान के उदयपुर में करीबी दोस्तों, परिवार और फिल्म जगत के चुनिंदा सहयोगियों की मौजूदगी में शादी की, लेकिन कल्याणी की भावुक कहानी अब सुर्खियों में छाई हुई है. कल्याणी प्रियदर्शन , विजय-रश्मिका शादी (Kalyani IG Post) कल्याणी ने क्या खुलासा किया कल्याणी ने फंक्शन के बारे में बात करते हुए कहा कि यह 'सबसे प्यारी लड़की का अपने सबसे अच्छे दोस्त से सबसे खूबसूरत जगह पर शादी का नजारा था. उन्होंने दुल्हन की एंट्री पर जोर देते हुए इसे 'प्रयास, सम्मान और गहरी दोस्ती से बने' प्यार को देखने का सौभाग्य बताया.. उन्होंने दंपति को बधाई देते हुए और उस दिन को 'सबसे खूबसूरत शुरुआत' बताते हुए अपना पोस्ट खत्म किया.