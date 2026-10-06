रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का साउथ में अभी भी जलवा, विजय देवरकोंडा ने बताया- जिम में हर वक्त बजते हैं गाने
विजय-रश्मिका मंदाना जल्द ही 'रणाबली' में नजर आएंगे. फिल्म 16 अक्टूबर को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 1:15 PM IST
हैदराबाद: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'रणाबली' की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. ये रियल लाइफ स्टार कपल अपनी फिल्म को लेकर प्रमोशन भी कर रहे हैं. हाल ही में दोनों एक पॉडकास्टा में पहुंचे थे और वहां अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर खुलकर बात की है. दोनों ने हिंदी म्यूजिक को लेकर भी अपनी पसंद के बारे में बात की. जब उनसे पूछा गया कि साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से हिंदी गाने बजाए जाते हैं, तो विजय देवरकोंडा ने बताया कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के गाने दक्षिण भारत के जिम में लगातार बजते रहते हैं.
विजय ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें फिलहाल गानों के सटीक नाम याद नहीं हैं और उन्होंने होस्ट से गाने गुनगुनाकर सुनाने को कहा. उन्होंने यह भी बताया कि वह काफी इंडिपेंडेंट म्यूजिक सुनते हैं. विजय का यह बयान दिखाता है कि 'धुरंधर' का संगीत और फिल्म का प्रभाव सिर्फ हिंदी भाषी दर्शकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचा है.
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजियों में शामिल हो चुकी है. फिल्म में रणवीर के हमजा और जसकीरत जैसे किरदारों को दर्शकों से जबरदस्त प्यार मिला. उनके अभिनय की जमकर तारीफ हुई और उन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक बताया गया.
रिलीज के महीनों बाद भी अगर 'धुरंधर' के गाने दक्षिण भारत के जिम में लगातार सुनाई दे रहे हैं, तो यह फिल्म और रणवीर सिंह की पैन-इंडिया लोकप्रियता को दर्शाता है. किरदारों और दमदार अभिनय से लेकर फिल्म के गानों और डायलॉग्स तक, 'हमजा' का क्रेज भाषा और क्षेत्र की सीमाओं को पार कर चुका है.
वहीं, 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ रणवीर सिंह ने ₹1,000 करोड़ के हिंदी नेट क्लब में भी एंट्री की, जो उनके करियर और इस फ्रेंचाइजी की सफलता में एक और बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है.
वर्कफ्रंट की बात करें तो विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना जल्द ही 'रणाबली' में नजर आएंगे. फिल्म 16 अक्टूबर को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. वहीं रणवीर सिंह अगली फिल्म 'प्रलय' में मुख्य भूमिका निभाएंगे. इस फिल्म के साथ वह बतौर प्रोड्यूसर भी अपनी नई पारी शुरू करेंगे.
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