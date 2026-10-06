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रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का साउथ में अभी भी जलवा, विजय देवरकोंडा ने बताया- जिम में हर वक्त बजते हैं गाने

विजय देवरकोंडा ( IANS/POSTER )

हैदराबाद: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'रणाबली' की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. ये रियल लाइफ स्टार कपल अपनी फिल्म को लेकर प्रमोशन भी कर रहे हैं. हाल ही में दोनों एक पॉडकास्टा में पहुंचे थे और वहां अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर खुलकर बात की है. दोनों ने हिंदी म्यूजिक को लेकर भी अपनी पसंद के बारे में बात की. जब उनसे पूछा गया कि साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से हिंदी गाने बजाए जाते हैं, तो विजय देवरकोंडा ने बताया कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के गाने दक्षिण भारत के जिम में लगातार बजते रहते हैं.