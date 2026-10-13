WATCH: CM विजय से मिलकर तिरुमाला मंदिर पहुंचे विजय-रश्मिका, 'रणबाली' की रिलीज से पहले लिया आशीर्वाद
विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना आज तिरुमाला मंदिर पहुंचे. उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की पूजा-अर्चना की.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 10:31 AM IST
हैदराबाद: स्टार जोड़ी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी आगामी पीरियड ड्रामा रणबाली को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी यह फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. रिलीज से चंद दिन पहले यह जोड़ी तिरुमाला पहुंची और भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया.
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना मंगलवार, 13 अक्टूबर की सुबह तिरुमाला पहुंचे. उन्होंने सुबह-सुबह सुप्रभात सेवा के दौरान मंदिर के दर्शन किए. वहां, इस जोड़ी ने वेंकटेश्वर मंदिर में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा-अर्चना की.
मंदिर से विजय-रश्मिका की झलकियां सामने आई है. मंदिर के अंदर जाते समय विजय और रश्मिका ने खुशी-खुशी मीडिया के लिए पोज दिए. इस जोड़ी की एक झलक पाने के लिए जमा हुए फैंस का गर्मजोशी से हाथ हिलाकर अभिवादन किया. मंदिर में जाते समय इस जोड़ी का विनम्र और खुशमिजाज अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा था.
इस मौके पर विजय देवरकोंडा ने पूरी तरह सफेद पारंपरिक पोशाक पहनी, जबकि रश्मिका मंदाना ने पीले रंग की साड़ी के साथ गहरा गुलाबी रंग का ब्लाउज पहना. उन्होंने बालों को बन में बांध रखा था. मिनिमल जुलेरी और मेकअप से रश्मिका ने अपने लुक को पूरा किया था.
वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जिसे तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश की तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है. यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार, भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है.
रश्मिका और विजय का यह मंदिर दौरा, चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के साथ उनकी हालिया मुलाकात के ठीक बाद हुआ है. फिल्म 'वारिसु' में थलापति विजय के साथ काम करने वाली रश्मिका ने कहा कि उनके लिए उनकी तारीफ और सम्मान समय के साथ-साथ बढ़ता गया है. पहले वे उनकी एक फैन थीं, फिर उनके साथ काम करने का मौका मिला और अब वे मुख्यमंत्री के तौर पर उनके सफर को देख रही हैं.
सोशल मीडिया पर अपना अनुभव शेयर करते हुए रश्मिका ने लिखा, 'इतने लंबे समय बाद विजय सर से मिलने गई। उन्हें तब से पसंद करती आ रही हूं जब से मुझे याद है, फिर उनके साथ काम करने का मौका मिला और आज मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी तारीफ करती हूं. उनका सफर वाकई कमाल का है. सर, आपको हमेशा बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं.'
वहीं, विजय देवरकोंड़ा ने भी मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, प्यारे थलपति विजय सर के साथ बहुत ही शानदार समय बिताया. दिन भर की थकान के बावजूद, उन्होंने हमारा बहुत प्यार से स्वागत किया और जिंदगी, काम और दुनिया के बारे में अपनी निजी बातें साझा कीं. बस एक मुलाकात और सर मेरे फेवरेट बन गए. अगली मुलाकात तक, मेरा प्यार और सम्मान.'
काम की बात करें तो, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा राहुल सांकृतियन के निर्देशन में बन रही फिल्म 'रणबाली' में साथ नजर आएंगे. हालांकि यह शादीशुदा जोड़े के तौर पर उनकी पहली रिलीज है, लेकिन कुल मिलाकर यह उनकी तीसरी फिल्म है. इससे पहले यह जोड़ी 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' जैसी बड़ी हिट फिल्में दे चुकी है.