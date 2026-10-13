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WATCH: CM विजय से मिलकर तिरुमाला मंदिर पहुंचे विजय-रश्मिका, 'रणबाली' की रिलीज से पहले लिया आशीर्वाद

तिरुमाला मंदिर पहुंचे विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना ( PTI Video )

हैदराबाद: स्टार जोड़ी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी आगामी पीरियड ड्रामा रणबाली को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी यह फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. रिलीज से चंद दिन पहले यह जोड़ी तिरुमाला पहुंची और भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया.

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना मंगलवार, 13 अक्टूबर की सुबह तिरुमाला पहुंचे. उन्होंने सुबह-सुबह सुप्रभात सेवा के दौरान मंदिर के दर्शन किए. वहां, इस जोड़ी ने वेंकटेश्वर मंदिर में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा-अर्चना की.

मंदिर से विजय-रश्मिका की झलकियां सामने आई है. मंदिर के अंदर जाते समय विजय और रश्मिका ने खुशी-खुशी मीडिया के लिए पोज दिए. इस जोड़ी की एक झलक पाने के लिए जमा हुए फैंस का गर्मजोशी से हाथ हिलाकर अभिवादन किया. मंदिर में जाते समय इस जोड़ी का विनम्र और खुशमिजाज अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा था. भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने तिरुपति मंदिर पहुंचे विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना (PTI) इस मौके पर विजय देवरकोंडा ने पूरी तरह सफेद पारंपरिक पोशाक पहनी, जबकि रश्मिका मंदाना ने पीले रंग की साड़ी के साथ गहरा गुलाबी रंग का ब्लाउज पहना. उन्होंने बालों को बन में बांध रखा था. मिनिमल जुलेरी और मेकअप से रश्मिका ने अपने लुक को पूरा किया था. वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जिसे तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश की तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है. यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार, भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है.